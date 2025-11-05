Hassam se despide del programa “¿Qué hay pa’ dañar?” de RCN, tras nuevo diagnóstico médico: así lo confirmó en redes

El comediante aseguró que prefirió aclarar la situación para evitar malos entendidos - crédito @quehaypadanaroficial/IG

El humorista colombiano Hassam, reconocido por su participación en programas como Sábados felices y Masterchef Celebrity, anunció su renuncia al programa ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN.

El anuncio se produjo tras recibir un nuevo diagnóstico médico relacionado con problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años. Su salida ha generado muestras de apoyo por parte del público y de sus compañeras del programa, que dejaron unas sentidas palabras durante la más reciente emisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El comediante dio a conocer su decisión mediante un mensaje público dirigido a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, en la que señalaba que no obedecía a algún tipo de conflicto con la producción como se especuló semanas atrás.

A lo largo de 2024 Hassam estuvo presentando en teatro su monólogo 'Oh My Dog' - crédito @oficialhassam/Instagram

En esa comunicación, Hassam manifestó que recientes análisis médicos recomendaron una pausa en su actividad profesional.

“El 13 de este mes estuve a punto de un coma diabético. Yo era prediabético, pero se me disparó la insulina de una forma loca: el día 14 amanecí con 410 en el glucómetro. Entonces tuvo que venir un médico a la casa, me tomó la glucometría y me dijo: ‘No, arranca ya para urgencias’”.

El comediante, cuyo nombre de nacimiento es Germán Eduardo Quintero Hernández fue hospitalizado y permaneció varios días mientras los médicos estabilizaban sus niveles.

Y agregó: “Hoy ya tuve una comunicación directa con la producción de ¿Qué hay pa’ dañar? Quiero evitar rumores o comentarios fuera de lugar. He recibido muchos mensajes preguntando por el proceso y prefiero contarlo directamente”.

Finalmente, en el video Hassam aseguró que existe un contrato con el canal que se ha cumplido a cabalidad; sin embargo, cuando le consignaron su salario debido a las constantes ausencias que ha presentado, se sintió incómodo por la situación.

“Hay un contrato con el canal que ellos han cumplido a cabalidad. De hecho, ya me dio pena porque en estos días me consignaron, y yo les dije: ‘No, no me gusta cobrar por algo que no estoy haciendo’”.

El comediante afirmó que el canal no le ha pagado regalías por mostrar una de las películas en las que es protagonista - crédito @oficialhassam/Instagram

Finalmente, el comediante aseguró que dejaba la grabación en sus redes sociales para evitar comentarios desafortunados como ha ocurrido en el pasado y no descarta regresar cuando su salud se lo permita.

Las reacciones de los seguidores de Hassam como del programa, no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes de pronta recuperación: “Mi Hassam toda las vibras para atravesar esto pronto y victorioso como siempre 🙏🏻❤️✨“, escribió Valentina Lizcano.

Otros escribieron: ”Hassam eres un guerrero y una gran persona, espero que tu recuperación sea óptima y que Dios esté siempre presente en cada pasa de este proceso... espero que puedas llevar a tus personajes como invitados en algún momento.. 🙏❤️“, entre otros.

Valentina Taguado le dedicó emotivas palabras

Durante una de las más recientes emisiones del programa transmitido a través de la aplicación del canal, Valentina Taguado no dudó en agradecerle por haber formado parte del proyecto de ¿Qué hay pa’ dañar?, durante el tiempo en el que estuvo al aire.

Valentina Taguado dedicó unas emotivas palabras para Hassam tras su salida de '¿Qué hay pa' dañar?' - crédito @quehaypadanaroficial/IG

“Agradecerle a Hassam por haber aceptado desde el inicio, por haberle metido toda la disposición. Él sabe que lo amamos”, expresó Valentina Taguado.

Los productores del programa también dedicaron unas palabras a través de la cuenta oficial de Instagram, en la que afirmaron que despiden a un grande de la comedia y respaldando su decisión de hacerse a un lado priorizando sus temas de salud.

“Hoy despedimos a un grande: un amigo, un compañero, un maestro, una leyenda. 🙌 Gracias, Hassam, por tu tiempo, por todo lo que aportaste y por las risas que nos dejaste. Te deseamos mucha suerte en tus próximos proyectos y una pronta recuperación, porque como siempre se dice: ¡primero la salud! ❤️“.