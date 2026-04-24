Colombia

Mujer que mató a un hombre de un golpe en la cabeza fue enviada a prisión: lo atacó como represalia por un delito previo

La Fiscalía anunció la decisión judicial sobre la señalada asesina luego de analizar los elementos recolectados por los investigadores durante la fase preliminar del proceso penal

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La mujer estuvo involucrada en el homicidio de un hombre involucrado en un acto de violencia intrafamiliar - crédito Fiscalía General de la Nación
La mujer estuvo involucrada en el homicidio de un hombre involucrado en un acto de violencia intrafamiliar - crédito Fiscalía General de la Nación

Una mujer identificada como Leydy Katerín Zúñiga López fue enviada a prisión preventiva tras ser acusada formalmente de homicidio agravado por su presunta participación en la muerte violenta de un hombre el 11 de enero de 2026 en un supermercado ubicado en Jamundí (Valle del Cauca).

Según el informe oficial de la Fiscalía General de la Nación que fue difundido el 23 de abril de 2026, la señalada fue presentada ante un juez de control de garantías por el caso que fue calificado como el desenlace de un acto de violencia doméstica previo que desembocó en un ataque colectivo en las inmediaciones de un establecimiento comercial.

“La víctima había sido retenida por la Policía Nacional, debido a que poco antes habría participado en un episodio de violencia doméstica. Este último hecho habría despertado malestar en la comunidad que reaccionó violentamente contra el señalado agresor, por lo que debió ser protegido por las autoridades. A pesar de esto el hombre fue impactado en la cabeza con un objeto contundente”, puntualizó el reporte oficial.

Foto genérica archivo policía
El hombre fue atacado mientras era detenido por las autoridades -crédito Colprensa

El ente judicial confirmó que la privación de la libertad de Zúñiga López se fundamenta en pruebas materiales y pruebas físicas obtenidas durante la investigación, que demuestran su presencia activa en el ataque en contra del hombre que estaba bajo protección de las autoridades en el momento en el que los miembros de la comunidad expresaron su rechazo por el episodio de violencia doméstica anterior y lo agredieron, a pesar de que se hallaba bajo custodia oficial.

En ese momento, el individuo recibió un golpe letal en la cabeza con un objeto contundente que le impactó el cráneo y le causó heridas fatales confirmadas tras ser trasladado de urgencia a un centro médico, según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía General.

Mujer esposada, escena de arresto, intervención policial, justicia en acción, procedimiento legal, control policial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades continúan estudiando el caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con los fiscales de la Seccional Cali, Zúñiga López fue arrestada el 20 de abril de 2026 en una vía pública del barrio Alamadina de Jamundí, momento en que la policía materializó la orden de captura emitida previamente por las autoridades competentes.

Durante la audiencia de imputación que se llevó a cabo como parte del proceso investigativo, la acusada no aceptó los cargos formulados en su contra por homicidio agravado, pese a que la Fiscalía considera que “La hoy imputada habría participado en dicho ilícito, goleando a la víctima con un elemento contundente en la cabeza y en el rostro”.

Según el reporte oficial, por los mismos hechos se encuentran también privados de libertad Danny Mauricio Reyes Noriega y Jhon Alexis Rentería López, igualmente imputados y a la espera de que la justicia determine el grado de responsabilidad individual.

Tres personas bajo prisión preventiva por el homicidio registrado el 11 de enero en Jamundí

Primer plano de las manos de una persona sujetando fuertemente dos barrotes metálicos verticales, con un travesaño horizontal oxidado en un fondo oscuro.
La Policía y Fiscalía siguen trabajando para esclarecer el caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que las manifestaciones de descontento y reacción violenta por parte de algunos habitantes de Jamundí siguen siendo defendidas por aquellos que apoyan la “justicia por mano propia”, por lo que piden que la comunidad confíe en las autoridades en vez de atacar a los señalados criminales.

Pese a las capturas iniciales e imputación de cargos en contra de Leydy Katerín Zúñiga López, Danny Mauricio Reyes Noriega y Jhon Alexis Rentería López, las autoridades continúan avanzando en el proceso para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados, según se indicó en el comunicado oficial.

Así, se confirmó que el proceso judicial se mantiene abierto para reconstruir completamente los hechos, además de establecer las responsabilidades correspondientes en uno de los casos de violencia colectiva que impactó a los habitantes del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) durante 2026.

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