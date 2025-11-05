Gustavo Petro sacó pecho por el aumento de las exportaciones en Colombia: “Este es el modelo económico y de articulación a la economía mundial que prometí”

El país registró un aumento significativo en sus ventas internacionales, impulsado por los sectores agrícola, alimentario y de bebidas, que lograron superar por primera vez a la industria extractiva en valor exportado. Situación que Gustavo Petro comentó en su cuenta de X - crédito Presidencia

En septiembre de 2025, Colombia incrementó el valor de sus exportaciones internacionales. Datos del Dane y la Dian muestran que el país exportó bienes por 4.621,3 millones de dólares, una variación positiva de 11,1 % frente al mismo mes de 2024.

Los principales motores de este crecimiento fueron los sectores agropecuario, alimentario y de bebidas, que reportaron un alza de 29,6 %.

Frente a este resultado, el presidente de la República, Gustavo Petro, destacó el repunte de las exportaciones en un mensaje de su cuenta de la red social X con el siguiente mensaje: “Este es el modelo económico y de articulación a la economía mundial que prometí”.

El presidente Gustavo Petro subrayó en su mensaje no solo el crecimiento de las exportaciones totales, sino especialmente el cambio en la composición de las ventas internacionales de Colombia.

Destacó que por primera vez en muchos años, los envíos agropecuarios e industriales superaron a las exportaciones del sector extractivo, según él, abarcando tanto energéticos fósiles como minerales.

Esta transformación, según el mandatario, evidencia los resultados del programa económico impulsado durante su gestión.

“En el sector externo puedo mostrar el éxito de nuestro programa en el último año medido. Por primera vez en décadas, la suma de las exportaciones agropecuarias e industriales, es decir: la producción, superan las exportaciones extractivas fósiles y no fósiles”, escribió el primer mandatario del país por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Gustavo Petro destacó el crecimiento de las exportaciones en Colombia - crédito @petrogustavo

Al cerrar su mensaje, el presidente Gustavo Petro reafirmó que este desempeño exportador refleja la visión económica propuesta desde el inicio de su mandato.

Enfatizó que la estrategia orientada a diversificar la economía y fortalecer la producción nacional constituye el camino hacia una mayor prosperidad social, siempre que logre sostenerse en el tiempo.

“Este es el modelo económico y de articulación a la economía mundial que prometí y que puede, si se sostiene en el tiempo, traer el progreso y la oportunidad a las mayorías del país”, escribió el jefe de Estado en su publicación.

En el mensaje compartido por el presidente Gustavo Petro también se incluyó una gráfica en la que se resaltan los incrementos porcentuales registrados por los diferentes grupos de productos exportados entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. El sector agropecuario, alimentos y bebidas encabezó el crecimiento, registrando un aumento del 29,6 % frente al año anterior.

Los otros sectores también evidenciaron variaciones positivas, aunque más moderadas: las manufacturas crecieron un 11,8 %, mientras que combustibles y productos de industrias extractivas tuvieron un alza del 3,7 % en comparación con septiembre de 2024. Otros sectores reportaron un avance del 14,1 %.

En cuanto al crecimiento de las exportaciones en Colombia, los productos agropecuarios sobresalieron significativamente por el impulso de dos rubros en particular. Los despachos de café sin tostar aumentaron un 82,9 %, mientras que las exportaciones de aceite de palma registraron un notable ascenso del 170,9 % respecto al año anterior. Estos resultados posicionaron a ambos productos como los principales dinamizadores del comercio exterior colombiano durante septiembre de 2025. En conjunto, el sector agropecuario representó 26,8 % del valor total exportado en ese mes.

Por otra parte, el segmento denominado “otros sectores”, compuesto en gran parte por oro no monetario, experimentó un crecimiento marginal del 0,6 %. Esto ocurrió a pesar de que la cotización internacional del oro superó los 4.000 dólares por onza durante el periodo analizado.

A nivel general, en septiembre de 2025 las ventas externas de Colombia totalizaron USD 4.621,3 millones FOB, lo que supuso un incremento del 11,1 % respecto a igual mes del año anterior. Este monto se ubicó como el más alto de los últimos doce meses, marcando un periodo especialmente positivo para el comercio exterior del país.

Según los datos divulgados por el Dane, el valor acumulado de las exportaciones de Colombia alcanzó 37.310 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025. Esta cifra es 1,8 % superior al monto registrado en el mismo intervalo de 2024, aunque los resultados han variado según el comportamiento específico de cada sector.