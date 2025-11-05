Colombia

En video quedó violento asalto en avenida Caracas: ladrones rompieron ventana de un carro y se metieron de cuerpo entero, en pleno trancón

En el atraco, que quedó registrado en video, los tres delincuentes lograron hurtar celulares y otros objetos personales de los pasajeros del carro

Los hechos se presentaron en
Los hechos se presentaron en la avenida Caravas con diagonal 48 sur - crédito Google Maps y ojomotero/Instagram

Tres personas rompieron la ventana de un automóvil detenido en un congestión vehicular en la avenida Caracas, con diagonal 48 sur, sentido norte-sur, durante la jornada del 4 de noviembre de 2025 a las 5:16 p. m.

El hecho, registrado en video, muestra cómo los delincuentes ingresaron de cabeza al vehículo y despojaron de sus pertenencias a los ocupantes, según difundió la cuenta de Instagram @ojomotero.

Las imágenes permiten observar el momento en que uno de los ladrones accede al Chevrolet Spark, mientras los otros dos vigilan el entorno para evitar la intervención de terceros.

Una cuchilla en manos de uno de los individuos intimidó a quienes iban en el automóvil y disuadió a testigos de auxiliar a las víctimas.

Atraco en la avenida Caracas: ladrones se metieron en ventana de carro - crédito ojomotero/Instagram

