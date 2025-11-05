Colombia

Daniel Quintero le envió fuerte mensaje al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani: “Van a tratar de comprarte o destruirte”

El precandito presidencial se despachó contra la fuerza política de derecha de Estados Unidos, asegurando que intentarán dañar su reputación, según él, como ya le pasó durante su alcaldía en Medellín



El exalcalde de Medellín aseguró que intentarán comprar al nuevo alcalde de Nueva York - crédito Colprensa/Reuters

No paran los mensajes de felicitaciones desde el sector afín al Gobierno nacional hacia el recién electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que venció a en las urnas al candidato del presidente Donald Trump, Andrew Cuomo.

El precandidato presidencial Daniel Quintero, usó su cuenta de X para extender su mensaje de de apoyo, aunque terminó advirtiéndole de los posibles retos que podría enfrentar ahora que se vuelve una figura clave en la oposición al Gobierno de Estados Unidos.

Desde una perspectiva de experiencia política propia, Daniel Quintero instó al nuevo mandatario neoyorquino a prepararse ante los desafíos que, según sus palabras, enfrentan aquellos líderes que llegan al poder respaldados por movimientos populares.

En un video difundido en su cuenta de X, Quintero resaltó el valor del triunfo de Mamdani, señalando que representa “una posibilidad real, un camino, una nueva forma de derrotar a esos que creen que las elecciones se pueden comprar, que todo es a punta de plata, de mentiras, de tramas”.

Daniel Quintero envió mensaje al nuevo alcalde de Nueva York, Estados Unidos - crédito red social X

El exalcalde de Medellín rememoró su propia experiencia electoral, recordando que resultó elegido “contra las mafias y los corruptos”.

Desde esa vivencia, aprovechó para advertirle a Mamdani sobre las estrategias que, en su opinión, suelen usar las élites cuando no logran doblegar a nuevos liderazgos.

Sé lo que se te viene. Van a tratar de comprarte y si no tienes precio, van a tratar de destruirte”, señaló Quintero.

El exalcalde de Medellín argumentó que, actualmente, el supuesto objetivo de ciertos grupos de poder ya no es eliminar físicamente al dirigente para evitar que surja como mártir, sino optar por prácticas orientadas a minar su reputación.

Ahora lo que quieren es destruir su reputación y por eso van a tratar de comprar la justicia contra ti, de comprar los medios contra ti”, manifestó.

El mensaje incluyó una recomendación concreta para el equipo político del joven alcalde: “Prepárate desde ya, monta el mejor equipo posible”, sugirió, implicando la necesidad de gestión sólida y respaldo ciudadano para superar presiones externas.

Además, extendió su advertencia a los habitantes de Nueva York y llamó a la unidad, planteando que solo de este modo “la verdad triunfa”.

En sus palabras, Quintero también reconoció el esfuerzo de Mamdani por priorizar políticas orientadas a la justicia social, como la redistribución de ingresos y la defensa de los sectores más vulnerables, así como su combate por reducir el costo de vida en la ciudad.

El exmandatario finalizó su intervención con una nota de aliento para el líder neoyorquino y sus electores: “Felicitaciones y pa’lante”.

Daniel Quintero acusa a Abelardo de la Espriella de bloquear su candidatura

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle intensificó la confrontación política rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 al acusar públicamente a Abelardo de la Espriella de obstaculizar la inscripción de su movimiento por firmas “Reset total contra el narco y los corruptos”.

La disputa se trasladó a las redes sociales, donde Quintero lanzó críticas directas y utilizó apodos irónicos para referirse al abogado y precandidato.

En su cuenta de la red social X, Quintero afirmó: “Abelardo de la Espriella está detrás de la estrategia de la Registraduría para dilatar la inscripción de nuestro movimiento por firmas ‘Reset Total Contra el Narco y los Corruptos’. ¿Por qué Hello Kitty tiene miedo?”.

El exalcalde también compartió un video en el que denunció: “Resulta que el narco de Abelardo, que está socio de Alex Saab y otros, está detrás de la estrategia para no dejarnos inscribir a la Presidencia de la República. De la estrategia que ha ido dilatando el proceso en la Registraduría para aprobar la inscripción de nuestro comité de firmas que se llama ‘Reset total contra el narco y los corruptos’”.

El apodo “Hello Kitty”, utilizado por Quintero para referirse a de la Espriella, generó reacciones en redes sociales y fue replicado por figuras como el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Las declaraciones del exalcalde provocaron tanto apoyo como críticas entre los usuarios, especialmente tras el evento del 3 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, donde de la Espriella reunió a más de 15.000 personas en respaldo a su propia candidatura.
























