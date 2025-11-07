Colombia

Daniel Quintero apelará decisión que impide su aspiración a la Presidencia: el Pacto Histórico aclaró que no participó en la consulta

El movimiento aseguró que la participación del precandidato en la consulta del 26 de octubre de 2025 no fue “vinculante” ni “efectiva”

Guardar
El precandidato Daniel Quintero aseguró que un comunicado del Pacto Histórico lo respalda para recurrir a la apelación - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero se pronunció sobre la decisión que tomó la Registraduría Nacional del Estado Civil de no permitir el registro del comité de recolección de firmas. Con este comité, Quintero pretendía poner a andar su candidatura independiente, tras haber renunciado a participar en la consulta del Pacto Histórico que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025.

De acuerdo con la entidad, el exmandatario local está inhabilitado para participar en el proceso electoral debido a que se inscribió como precandidato a la consulta interna del Pacto. Además, el Juzgado 62 Administrativo negó una tutela presentada por Quintero, con la que buscaba que la Registraduría lo dejara inscribir el comité.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el precandidato no acatará estas decisiones: aseguró que recurrirá a un recurso de apelación. Su determinación se basó en una comunicación del Pacto en la que se aclara si Quintero efectivamente participó o no en la consulta del 26 de octubre.

La Registraduría no aprobó la
La Registraduría no aprobó la inscripción del comité de firmas de Daniel Quintero - crédito Daniel Quintero/Facebook

“El Pacto Histórico acaba de emitir un comunicado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que esta mañana nos había negado la inscripción, en la que le dicen que yo efectivamente no estoy inhabilitado y eso me va a permitir, por tanto, hacer una apelación a la decisión de la Registraduría y poderme inscribir”, precisó el exalcalde.

¿Qué dijo el Pacto Histórico sobre la participación de Quintero?

En respuesta a la solicitud del registrador delegado de lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, el Pacto Histórico aclaró el enredo que rodeó la participación del precandidato Daniel Quintero en la consulta interna del 26 de octubre.

De acuerdo con la comunicación que compartió, Quintero Calle no figura como militante ni afiliado de ninguno de los partidos Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano y Polo Democrático Alternativo.

De igual manera, explicó que el nombre del exalcalde fue inscrito de manera provisional en la consulta debido a una decisión judicial de tutela, la cual ordenó a la Registraduría Nacional habilitar temporalmente las inscripciones del movimiento político. Sin embargo, esta medida fue revocada posteriormente por una decisión judicial de fondo, lo que alteró las condiciones bajo las cuales se desarrolló la consulta.

Daniel Quintero aseguró que está
Daniel Quintero aseguró que está habilitado para participar en las elecciones de 2026 - crédito Reuters

Como resultado, según el Pacto, no se configuró una participación “efectiva” ni “vinculante” de Daniel Quintero en la consulta. Además, indicó que el exmandatario local tampoco participó en ninguna otra consulta partidista o interpartidista.

Asimismo, recordó que la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano renunciaron a participar en la consulta, decisión que formalizaron mediante una comunicación presentada pocos días antes de que se realizara la consulta: el 22 de octubre.

Por otro lado, indicó que los precandidatos presidenciales Iván Cepeda Castro, senador, y Diana Carolina Corcho Mejía, exministra de Salud, oficializaron su participación en la consulta a través del Polo Democrático Alternativo, partido que no se desvinculó del proceso electoral y que sí llevó a cabo la consulta interna, cumpliendo con la normativa vigente.

El Pacto Histórico informó que
El Pacto Histórico informó que la participación de Daniel Quintero en la consulta interna del 26 de octubre de 2025 no fue vinculante - crédito @PactoCol7X

Según el precandidato Quintero, las explicaciones que aportó el Pacto Histórico lo benefician, toda vez que son un indicativo de que no hay ninguna causal que le impida inscribir su comité de firmas y, por ende, hacer parte de la contienda electoral.

Esto es una gran noticia, porque lo que dice es que sí vamos a poder participar en las elecciones presidenciales del próximo año. Vamos a radicar mañana mismo una apelación, incluyendo este comunicado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que nos deje inscribir por firmas”, expuso.

Aseguró que espera que la Registraduría Nacional del Estado Civil actúe con celeridad y que, luego de que se resuelva la situación, haga entrega del formulario que necesita Quintero para hacer la recolección de firmas. Debe recolectar un millón de firmas en un “tiempo récord”.

Temas Relacionados

Daniel Quintero Calle Pacto HistóricoElecciones Colombia 2026ApelaciónConsulta 26 e octubre Registraduría NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Por qué expulsaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: estas fueron las duras palabras de Andrea Serna para la deportista

La producción del ‘reality’ tomó la drástica decisión de retirar a una de sus semifinalistas, sorprendiendo a los concursantes y televidentes

Por qué expulsaron a Katiuska

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

El ataque ocurrido en la vereda El Jardín incrementa la cifra de masacres registradas en el país en lo que va de 2025, mientras la violencia por el control minero se intensifica en Bolívar

ELN habría masacrado a cinco

Arauca es azotada por feminicidios mientras las autoridades guardan silencio: “La mujer no es territorio de guerra”

La Defensoría del Pueblo indicó que la mayoría de casos están ligados al conflicto armado que se vive en la región

Arauca es azotada por feminicidios

Daniel Briceño reveló los que, según él, serían los mitos sobre la toma del Palacio de Justicia: “No vamos a permitir que reescriban la historia”

El concejal de Bogotá, autodenominado veedor ciudadano, se refirió en sus redes sociales a los argumentos con los que el presidente de la República estaría tratando de “reescribir” la historia tras lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985

Daniel Briceño reveló los que,

Ferias y fiestas de noviembre: Boyacá, Meta y Antioquia se convierten en los destinos que no se pueden dejar pasar en 2025

Eventos destacados incluyen concursos, desfiles y espectáculos artísticos que fortalecen el sentido de pertenencia y promueven el patrimonio regional en cada territorio

Ferias y fiestas de noviembre:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría masacrado a cinco

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

ENTRETENIMIENTO

Por qué expulsaron a Katiuska

Por qué expulsaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: estas fueron las duras palabras de Andrea Serna para la deportista

Manuel Medrano lanzó su nuevo LP ‘Superior’, inspirado en las canciones con las que creció en su niñez

De las redes a la televisión, Los de Ñam se enfrentarán en un show lleno de sabor y con invitados de lujo

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Deportes

Campeón del mundo hizo advertencia

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

América de Cali venció a Boyacá Chicó en Tunja y se metió al grupo de los ocho en la Liga BetPlay

Atlético Nacional se olvidaría de Edwin Cardona: echarían al ídolo verde y sería reemplazado por joven promesa

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 18: América movió el grupo de los ocho primeros

James Rodríguez sigue cayendo bajo y lo comparan con polémico jugador en Brasil: “Sale al campo y no resuelve nada”