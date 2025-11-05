Colombia

Asesinato de Miguel Uribe: Fiscalía radicó escrito de acusación contra alias Chipi y alias El Hermano

Los señalados criminales habrían sido articuladores del atentado, perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá

Los criminales enfrentan cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios - crédito X y Policía Nacional

La investigación sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay avanza. La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi, y William Fernando González Cruz, identificado como alias El Hermano.

El ente acusador los señala de haber participado en el atentado, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, que derivó en la muerte del congresista, confirmada el 11 de agosto por la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Con la radicación del escrito de acusación, ambos procesados enfrentarán juicio como posibles responsables de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

El rol que cumplieron alias el Hermano y Chipi en el crimen

Según la Fiscalía, Arteaga Hernández habría desempeñado un papel central en la organización del crimen, al coordinar el ataque contra el senador y asignar funciones específicas a los demás involucrados en las distintas fases del atentado. Estas decisiones, de acuerdo con los elementos probatorios, se habrían tomado junto a González Cruz en reuniones celebradas el 4 de junio y en fechas posteriores, tanto en la localidad de Bosa como en otros sectores de Bogotpa.

De igual manera, la evidencia hasta el momento recopilada indica que alias Chipi participó en la planificación del crimen y, además, estuvo hizo labores de vigilancia sobre la víctima y estuvo involucrado en el reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el atentado.

Aunado a ellos, el señalado criminal habría sido quien entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay, causándole tres heridas de bala; dos de ellas en la cabeza. Posteriormente, habría recorrido la zona acompañado de Katherine Andrea Martínez Martínez, también capturada por el atentado, para asegurar el cumplimiento del objetivo criminal, y tras consumar el ataque, huyó hacia el sector de Tintal. Allí, abordó un vehículo conducido por alias El Hermano, con quien se dirigió a un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe.

Durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía identificó que González Cruz presuntamente se encargó de vender el teléfono utilizado por Arteaga Hernández para coordinar el atentado, lo que constituye un intento de ocultar pruebas relevantes para el caso.

En desarrollo...

