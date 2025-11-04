Video: una DJ internacional se tomó el metro de Medellín con su set y generó polémica en redes sociales

La productora estadounidense que estuvo en el festival Ritvales, hizo un set aaprte en uno de los vagones del sistema de transporte público - crédito @technonation.official/Instagram

El techno, el house y otras manifestaciones de la música electrónica se tomaron el Parque Norte de Medellín con la celebración de una nueva edición de Ritvales, el festival marcado en el calendario de conciertos en Colombia como el responsable de dar el cierre a la agenda electrónica a gran escala en el país.

Durante el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, unas 50.00 personas disfrutaron de una experiencia inmersiva que combinó arte, tecnología y naturaleza al ritmo impuesto por más de 60 actos nacionales e internacionales, incluyendo figuras como Adriatique, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Damian Lazarus, Mahmut Orhan, Kevin de Vries, KI/KI, o Sara Landry.

La DJ norteamericana era una de las más esperadas en el cartel de este año, gracias a su identificación con el techno, ejecutado de manera frenética y con el que cautivó al público colombiano durante su set, celebrado el primer día de presentaciones y con la lluvia como protagonista.

“TE AMO MEDELLÍN. Me encantó bailar bajo la lluvia contigo durante 3 horas gloriosas ¡¡fue tan especial!! Tu energía es increíble. muchas gracias. Espero estar de vuelta pronto. ¡Gracias por tenerme!“, escribió en su cuenta de Instagram acompañando fotos y videos de su paso por la capital antioqueña.

Sara Landry dio un set de tres horas bajo la lluvia en el festival Ritvales, celebrado en el Parque Norte de Medellín - crédito @saralandrydj/Instagram

Pero, lejos de limitarse a su DJ set en el Parque Norte, Landry sorprendió al realizar otra presentación, solo que en un sitio más inusual: el Metro de Medellín.

En las últimas horas se difundieron una serie de videos en los que se veía a la productora norteamericana con sus tornamesas y mezcladores, pinchando en uno de los vagones del sistema de transporte público con absoluta entrega.

Las reacciones a la grabación fueron de todo tipo. Hubo quienes se lamentaron de que no estuviesen usando el metro para coincidir con Landry en el momento del DJ Set, mientras otros se mostraron indignados con la empresa por permitir un evento de esas proporciones en sus instalaciones.

“El día que no monto en metro y vea“, ”Y yo en mi casa", “Lo que me pierdo por no querer andar en metro!!”, “Ah, pero se sube una persona a tocar violín , le dañan el instrumento y lo sacan”, “¿Y la cultura metro dónde quedó?”, “¿En serio dejaron que el símbolo de una ciudad la cogieran de fiesta?”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Pese a las quejas, varios usuarios apuntaron que esta presentación fue de carácter privado y realizada con el permiso del Metro de Medellín en un vagón que no estaba en circulación. Hasta el momento, las cuentas oficiales no se pronunciaron oficialmente sobre esta presentación.

Metro de Medellín está entre los mejores del mundo

Medellín celebró recientemente una distinción internacional que la posiciona entre las ciudades con los mejores sistemas de transporte público del mundo. De acuerdo con el ranking publicado por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler, el Metro de Medellín fue seleccionado como uno de los nueve sistemas más destacados a nivel global, en el que superó a reconocidos servicios como los de Washington, en Estados Unidos, y Estocolmo, en Suecia, ambas capitales con destacada infraestructura de movilidad.

La publicación hizo un análisis detallado sobre los atributos que permitieron al sistema antioqueño distinguirse, calificándolo como “un ejemplo estelar de cómo un transporte bien ejecutado puede ser divertido, funcional y contribuir al bienestar de toda una ciudad”.

Además, subraya que “es el único sistema de transporte ferroviario del país”, a lo que se suma su reconocimiento por integrar otras formas de movilidad: “La ciudad también cuenta con un tranvía, una línea de autobús de tránsito rápido (BTR) y cientos de otras líneas de autobús, muchas de las cuales pueden utilizarse en conjunto con el metro”, señaló la publicación especializada.