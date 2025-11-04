Colombia

Video: una DJ internacional se tomó el metro de Medellín con su set y generó polémica en redes sociales

La productora. que estuvo en el festival Ritvales celebrado en la capital antioqueña, eligió un espacio menos ortodoxo para presentar su música, generando reacciones encontradas

Guardar
La productora estadounidense que estuvo en el festival Ritvales, hizo un set aaprte en uno de los vagones del sistema de transporte público - crédito @technonation.official/Instagram

El techno, el house y otras manifestaciones de la música electrónica se tomaron el Parque Norte de Medellín con la celebración de una nueva edición de Ritvales, el festival marcado en el calendario de conciertos en Colombia como el responsable de dar el cierre a la agenda electrónica a gran escala en el país.

Durante el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, unas 50.00 personas disfrutaron de una experiencia inmersiva que combinó arte, tecnología y naturaleza al ritmo impuesto por más de 60 actos nacionales e internacionales, incluyendo figuras como Adriatique, Charlotte de Witte, Adam Beyer, Damian Lazarus, Mahmut Orhan, Kevin de Vries, KI/KI, o Sara Landry.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La DJ norteamericana era una de las más esperadas en el cartel de este año, gracias a su identificación con el techno, ejecutado de manera frenética y con el que cautivó al público colombiano durante su set, celebrado el primer día de presentaciones y con la lluvia como protagonista.

“TE AMO MEDELLÍN. Me encantó bailar bajo la lluvia contigo durante 3 horas gloriosas ¡¡fue tan especial!! Tu energía es increíble. muchas gracias. Espero estar de vuelta pronto. ¡Gracias por tenerme!“, escribió en su cuenta de Instagram acompañando fotos y videos de su paso por la capital antioqueña.

Sara Landry dio un set
Sara Landry dio un set de tres horas bajo la lluvia en el festival Ritvales, celebrado en el Parque Norte de Medellín - crédito @saralandrydj/Instagram

Pero, lejos de limitarse a su DJ set en el Parque Norte, Landry sorprendió al realizar otra presentación, solo que en un sitio más inusual: el Metro de Medellín.

En las últimas horas se difundieron una serie de videos en los que se veía a la productora norteamericana con sus tornamesas y mezcladores, pinchando en uno de los vagones del sistema de transporte público con absoluta entrega.

Las reacciones a la grabación fueron de todo tipo. Hubo quienes se lamentaron de que no estuviesen usando el metro para coincidir con Landry en el momento del DJ Set, mientras otros se mostraron indignados con la empresa por permitir un evento de esas proporciones en sus instalaciones.

“El día que no monto en metro y vea“, ”Y yo en mi casa", “Lo que me pierdo por no querer andar en metro!!”, “Ah, pero se sube una persona a tocar violín , le dañan el instrumento y lo sacan”, “¿Y la cultura metro dónde quedó?”, “¿En serio dejaron que el símbolo de una ciudad la cogieran de fiesta?”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Pese a las quejas, varios usuarios apuntaron que esta presentación fue de carácter privado y realizada con el permiso del Metro de Medellín en un vagón que no estaba en circulación. Hasta el momento, las cuentas oficiales no se pronunciaron oficialmente sobre esta presentación.

Metro de Medellín está entre los mejores del mundo

Suspensión del servicio por falta
Suspensión del servicio por falta de energía - crédito Metro de Medellín

Medellín celebró recientemente una distinción internacional que la posiciona entre las ciudades con los mejores sistemas de transporte público del mundo. De acuerdo con el ranking publicado por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler, el Metro de Medellín fue seleccionado como uno de los nueve sistemas más destacados a nivel global, en el que superó a reconocidos servicios como los de Washington, en Estados Unidos, y Estocolmo, en Suecia, ambas capitales con destacada infraestructura de movilidad.

La publicación hizo un análisis detallado sobre los atributos que permitieron al sistema antioqueño distinguirse, calificándolo como “un ejemplo estelar de cómo un transporte bien ejecutado puede ser divertido, funcional y contribuir al bienestar de toda una ciudad”.

Además, subraya que “es el único sistema de transporte ferroviario del país”, a lo que se suma su reconocimiento por integrar otras formas de movilidad: “La ciudad también cuenta con un tranvía, una línea de autobús de tránsito rápido (BTR) y cientos de otras líneas de autobús, muchas de las cuales pueden utilizarse en conjunto con el metro”, señaló la publicación especializada.

Temas Relacionados

Sara LandryRitvalesMetro de MedellínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Alcalde de Cúcuta respondió a acusaciones de presuntos nexos con el cartel de los Soles: un abogado lo denunció ante la DEA

El mandatario Jorge Enrique Acevedo rompió el silencio con respecto a la denuncia, que también fue remitida al Departamento de Justicia en Washington

Alcalde de Cúcuta respondió a

Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano expulsado en la Champions

Antes de Luis Díaz, pasaron muchos años para que un cafetero viera la cartulina colorada, que fue en plena final y salió derrotado por goleada

Infobae

Senadora sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica rechazó polémicas declaraciones de María Fernanda Cabal: “Una revictimización muy grande”

Durante una entrevista, la precandidata presidencial negó que el asesinato de miles de militantes del movimiento político haya sido un crimen de Estado, lo que causó polémica

Senadora sobreviviente del genocidio de

Aumenta el acoso laboral y sexual en entornos de trabajo en Bogotá: distrito compartió recomendaciones para mitigar la violencia

La discriminación y el hostigamiento en espacios de trabajo afectan especialmente a mujeres jóvenes, agravando desigualdades y limitando oportunidades, según datos recientes de la Secretaría de la Mujer

Aumenta el acoso laboral y

Juan Manuel Galán explicó por qué Alejandro Gaviria fue descartado para encabezar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo

En su lugar, el precandidato presentó la postulación del jurista Mauricio Gaona Bejarano, hijo de un exmagistrado asesinado en la toma del Palacio de Justicia

Juan Manuel Galán explicó por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera fue condecorado con

Jhonny Rivera fue condecorado con la Orden del Congreso por su aporte a la música popular

Violeta Bergonzi volvió a despacharse contra Valentina Taguado: la locutora y su “Sancho Panza” respondieron

Galy Galiano anunció nuevos detalles del último tour para despedir su carrera musical

Blessd fue blanco de críticas luego de asegurar que concierto en el Vive Claro será su primer “estadio” en Bogotá

Johanna Fadul dividió opiniones en redes sociales al tomar postura en el conflicto entre Israel y Palestina: “En mi cabeza, no cabe tanta maldad”

Deportes

Infobae

Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano expulsado en la Champions

Luis Díaz dejó récord insólito tras doblete y expulsión contra PSG en la Champions League

Video: Washington Aguerre insultó a hinchas del Medellín en medio de la semifinal por la Copa BetPlay

Así se jugaría la última fecha de la Liga BetPlay: esta sería la programación de los partidos para definir los ocho clasificados

Carlos Darwin Quintero habría tomado decisión radical en medio de la crisis económica del Pereira: el FPC permanece atento