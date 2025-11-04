Shakira hace historia con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ y recibe el premio ‘Global Touring Icon’ de Billboard - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El reconocimiento internacional a la trayectoria de Shakira se ha visto reforzado con la entrega del premio Global Touring Icon por parte de Billboard, distinción que subraya el impacto de su actual gira de estadios Las mujeres ya no lloran.

Esta serie de conciertos, que respalda el álbum homónimo lanzado en abril de 2024, ha marcado un hito en la industria musical al convertirse en la gira más exitosa en términos de recaudación para una artista latina.

Shakira encantó a los bogotanos en su más reciente presentación en el Vive Claro - crédito REUTERS/Luisa González

Estos conciertos que concluirán en diciembre tras ochenta y dos presentaciones, han superado los 327,4 millones de dólares en ingresos con tan solo sesenta y cuatro conciertos realizados hasta la fecha, según datos de Billboard.

Además, la venta de más de 2,5 millones de boletos posiciona a la cantante colombiana en la cima de la música latina, estableciendo un nuevo récord para una mujer en este ámbito.

Actualmente, la gira ocupa el segundo lugar entre las giras latinas más taquilleras de la historia, aunque las proyecciones sugieren que podría alcanzar el primer puesto una vez finalizadas las fechas programadas para diciembre.

Uno de los momentos más destacados de este recorrido ha sido la serie de doce conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, una cifra sin precedentes para cualquier artista en este recinto.

Así fue la presentación de Shakira con el Grupo Niche en la primera noche en Cali - crédito Shakira

Cada noche, 75.000 personas asistieron a los espectáculos, sumando un total de 780.000 asistentes en ese tramo de la gira. Este logro no solo refuerza la popularidad de Shakira en el mercado mexicano, sino que también consolida su posición como referente global en la música en español.

El álbum Las mujeres ya no lloran, que da nombre a la gira y que refleja los sentimientos de la colombiana tras su ruptura con Gerard Piqué, alcanzó el primer puesto en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums, lo que refleja la vigencia y el alcance internacional de la artista.

La distinción de Billboard como “Ícono Global” reconoce no solo el éxito comercial de la gira, sino también la capacidad de Shakira para conectar con audiencias de todo el mundo y romper barreras dentro de la industria musical.

Así fue la presentación con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá

Con más de 47.000 almas coreando cada verso, Shakira transformó “La Pared” en una experiencia sinfónica única, acompañada por la Filarmónica de Mujeres de Bogotá en el Vive Claro Distrito Cultural.

Shakira realizó un histórico concierto en Bogotá el 2 de noviembre de 2025 en el estadio El Campín, donde reunió a 47.000 personas durante su gira Las mujeres ya no lloran.

Esta presentación marcó el esperado regreso de la cantante barranquillera a los escenarios de su país natal después de siete años, consolidándola como una de las artistas más influyentes de la música latina.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Shakira interpretó “La pared” junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, dirigida por Paola Ávila. Esta colaboración no solo realzó la emotividad de la canción, sino que se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino y valoración del talento colombiano.

La presencia de la orquesta en el escenario también fue un homenaje al papel de las mujeres en la música y en la cultura nacional.

La artista mostró cercanía con sus fanáticos al dirigirse a ellos en múltiples oportunidades, agradeciendo por el cariño y apoyo constante. Además, resaltó la importancia de regresar a Colombia, tierra que considera su mayor inspiración.

Colombian singer Shakira performs during her 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' concert at the Vive Claro Stadium, in Bogota, Colombia November 1, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

El espectáculo se caracterizó por una producción imponente con pantallas, luces y efectos especiales, lo que contribuyó a la atmósfera festiva y a la satisfacción de los asistentes.

El evento también significó un reconocimiento a los logros internacionales de Shakira, quien este año fue nombrada “Mujer del Año” por Billboard y sigue sumando récords de ventas y reproducciones digitales. La participación de la Filarmónica de Mujeres reforzó el mensaje de igualdad de género y sirvió como ejemplo para nuevas generaciones de músicas en el país.

La noche consolidó a Shakira como ícono de la música y del orgullo nacional. El entusiasmo del público y la calidad del espectáculo evidenciaron el fuerte vínculo que persiste entre la artista y sus seguidores colombianos, quienes celebraron su regreso con ovaciones y muestras de afecto.