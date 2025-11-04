Se revela la supuesta identidad del segundo implicado en la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno

La investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno suma un nuevo capítulo tras conocerse la identidad del segundo implicado - crédito Mebog - redes sociales - Before Club

La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno suma un nuevo capítulo tras conocerse la identidad de la segunda persona involucrada en los hechos. Se trataría de Ricardo González Castro, de 22 años y originario de Cartagena, que habría participado en la golpiza que provocó la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes.

Según W Radio, González trabajaba en un puesto de comida rápida en San Victorino, en el centro de Bogotá y su jefe fue la persona que relató los detalles sobre la relación laboral con el joven y cómo reaccionó tras el incidente.

“Al día siguiente de la riña me dijo que había tenido un problema con otras personas. No imaginé que se tratara de algo tan grave”, explicó el dueño del establecimiento a la fuente en mención, y agregó: “Después de unas horas, él mismo renunció. Le di 100.000 pesos como forma de apoyo, aunque no sabía que estaba implicado en algo tan serio”.

El presunto segundo agresor que aparece en el video sería un joven proveniente de la región Caribe - crédito cortesía Before Club

El mismo medio informó que el padre del joven se comunicó con el dueño del puesto de comida y le pidió que transmitiera un mensaje a su hijo. “Me dijo que si llegaba a tener contacto con él, le dijera que se entregara y dejara de huir de las autoridades. Es un momento muy difícil para la familia”, señaló el jefe de González.

Hasta el momento, Juan Carlos Suárez es el único detenido por el asesinato del joven estudiante y la Policía continúa la búsqueda de González, que permanece desaparecido mientras las autoridades intentan esclarecer cómo se originó la agresión.

Por el momento, la audiencia de Suárez está programada para el miércoles 5 de noviembre, fecha en la que un juez decidirá si lo envía a la cárcel mientras se desarrolla el proceso en su contra.

crédito cortesía Before Club | Mebog | @pasaen_bogota/IG

Detalles del ataque que provocó la muerte del estudiante de los Andes

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, falleció en la madrugada del viernes 31 de octubre, tras ser víctima de una agresión en la vía pública en el norte de Bogotá.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:20 a. m. cerca de la calle 64 con carrera 15, en el sector de Barrios Unidos, cuando el estudiante salía junto a un amigo de la discoteca Before Club Bogotá, luego dela celebración de Halloween.

Según testigos y las cámaras de seguridad, un grupo de personas disfrazadas los interceptó cuadras después, y Jaime Moreno fue golpeado brutalmente por la espalda y pateado mientras estaba inconsciente.

Por el crimen del joven de 20 años ya hay un capturado y se reveló un video donde se observa el rostro del segundo presunto atacante - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

Tras el ataque, Moreno fue trasladado inicialmente al Cami de Chapinero y luego a la UCI del Hospital Simón Bolívar, donde falleció debido a un trauma craneoencefálico severo y graves lesiones en el tórax; el caso fue catalogado como muerte violenta/presunto homicidio.

Luego, la Policía Nacional capturó a Juan Carlos Suárez Ortiz, estudiante de Ingeniería Mecánica de la misma universidad, señalado en videos como la persona que golpeó al joven, junto con dos mujeres —identificadas como Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra—.

La Fiscalía también investiga a otros posibles implicados, incluido el segundo hombre que podría haber propinado el golpe fatal, mientras que las mujeres fueron inicialmente detenidas pero luego dejadas en libertad por falta de pruebas suficientes.

Capturados por crimen de joven estudiante en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Ante las preguntas sobre lo sucedido y la identidad del hombre disfrazado con orejas de conejo que agredió al joven, el club donde se reunieron los jóvenes compartió las grabaciones del día para dar visibilidad a los hechos y permitir que las autoridades avanzaran en la investigación.

Gracias a este material, el medio de comunicación en mención logró establecer un contacto con la persona que presuntamente conoce al responsable e identificó al joven señalado como agresor.