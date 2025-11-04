Colombia

Presidente de la Cámara hizo frente a la inhabilitación que le impuso el Partido de la U: “Seguiré ejerciendo mis funciones”

Julián López aclaró que su ausencia en la Presidencia de la Cámara fue un gesto de “protesta” frente a la sanción impuesta por su partido, pero recalcó que eso no le impediría cumplir con la Constitución ni con la ley

A pesar de la sanción de tres meses, Julián López condujo la plenaria de la Cámara el 4 de noviembre y explicó la razón - crédito Cámara de Representantes/YouTube

A pesar de la sanción de tres meses impuesta por el Partido de la U, que le prohibía presidir la plenaria y participar en ciertas actividades partidistas, Julián David López mantuvo su rol al frente de la Cámara de Representantes durante la sesión realizada el 4 de noviembre y se pronunció sobre la sanción en su contra.

La decisión del legislador ratificó su postura de continuar con sus labores legislativas, a pesar de la investigación formal y la suspensión temporal de la militancia que le fue impuesta por el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético de la colectividad.

“El Partido de la U se saltó a la Procuraduría y me tumbó, un partido político tumbó al presidente de la Cámara, eso es altamente delicado”, aseguró López y el congresista agregó: “No solamente vamos a explorar esa posibilidad penal ante la Fiscalía, sino que también vamos a recurrir a instancias internacionales. Mis derechos políticos han sido vulnerados y defenderé mi cargo hasta las últimas consecuencias”.

A pesar de la sanción de tres meses, Julián López condujo la sesión de la Cámara de Representantes el 4 de noviembre - crédito @Julianlopezte/X

El conflicto surgió tras el anuncio de López sobre el lanzamiento en Cali del movimiento interno denominado “Nueva U”, con la intención de marcar distancia frente a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a la que el presidente de la Cámara criticó públicamente por su gestión.

El presidente de la Cámara defendió su iniciativa argumentando: “En el Valle hemos decidido levantar la voz y si soy el primero que tiene que morir políticamente, pues bienvenida sea esa posibilidad”.

Por su parte, el Partido de la U negó la existencia de una escisión y aseguró que “no hay un movimiento naciendo al interior de la colectividad, somos una sola fuerza política y nos estamos preparando unidos para afrontar los retos electorales de 2026”.

El congresista lanzó un movimiento con la militancia del partido en su departamento - crédito Prensa Julián López

Clara Luz Roldán y Alexander Vega —codirectores de la colectividad— anunciaron la apertura de la investigación y la adopción de medidas disciplinarias en concordancia con los estatutos del partido. Pese a la sanción que se conoció a finales de octubre de 2025, López se mantuvo firme en su curul.

Según los registros fotográficos y de video, el presidente de la Cámara apareció con una cabuya, amarrado a su asiento y manifestó que no se dejaría quitar su puesto, con el fin de demostrar su determinación de permanecer en su curil.

Además, el legislador apareció con una pancarta, en medio de su protesta con la frase: “Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad. A mi familia, a mis amigos y a mi país les digo: ¡Ánimo, vamos pa’ lante!”.

El representante se amarró a su curul en señal de protesta con la decisión de su partido - crédito Cámara de Reprensentantes

Julián López hizo frente a la sanción en su contra

Ahora, en la plenaria del 4 de noviembre en el Salón Elíptico, asumió la conducción de los debates, coordinó la intervención de los congresistas y garantizó la continuidad de la agenda legislativa, consolidando su autoridad dentro de la Cámara.

Ante la plenaria, el presidente de la Cámara explicó los motivos de la sanción en su contra, buscando “dar parte de tranquilidad” sobre la situación. Aclaró que, por respeto, no había presidido las sesiones de la semana anterior, pero enfatizó que continuará cumpliendo con sus funciones.

Durante su intervención en la plenaria, López afirmó: “Por respeto a esta Cámara y por coherencia a mis principios, la semana pasada no presidí las sesiones. Fue un acto de protesta frente a un intento de silenciarme a través de una medida irregular e injusta”.

El legislador Julián López afirmó que ninguna medida partidaria puede afectar la legitimidad de su presidencia en la Cámara - crédito @Julianlopezte/X

López cuestionó la medida disciplinaria del partido político y defendió la autonomía del Congreso, al destacar que “ninguna sanción partidaria puede afectar la autonomía del Congreso ni la legitimidad de esta presidencia. Esta dignidad me fue conferida por la voluntad de esta plenaria, no por un aval. Emana de la Constitución, no de una militancia”.

Además, advirtió sobre los riesgos de que los partidos se conviertan en “instrumentos de poder personal” y señaló que la defensa de la institucionalidad es fundamental para la democracia.

El presidente de la Cámara reiteró su compromiso con el cumplimiento de los deberes administrativos, institucionales y de representación: “Seguiré ejerciendo mis funciones como presidente de la Cámara de Representantes, cumpliendo con todos los deberes administrativos, garantizando el orden, las garantías de todas las bancadas y el avance de los proyectos que realmente importan”.

López agradeció el respaldo recibido y afirmó que la Cámara seguirá trabajando “con garantías partidistas, orden y debate sobre lo verdaderamente importante para la gente”.

