Patty hizo broma sobre la edad de su hermana Amparo Grisales en medio de un reto de ‘MasterChef’: “Ella tiene como 300 años”

La participante del programa culinario recibió una emotiva carta de Amparo, momento que provocó varias lágrimas y risas por los comentarios de Grisales

Amparo envió un emotivo mensaje
Amparo envió un emotivo mensaje a su hermana en MasterChef y el momento fue cerrado con un cómico comentario de la participante - crédito @patgrisales/ Instagram

La noche del reciente episodio de Masterchef Celebrity tuvo un giro inesperado cuando Patricia Grisales protagonizó un momento que combinó emoción y humor, tras recibir una carta de su hermana, la reconocida actriz Amparo Grisales.

El reality culinario convocó a los ocho concursantes que continúan en competencia a un segmento donde cada uno recibió un mensaje de un familiar, lo que propició manifestaciones de nostalgia, lágrimas y encuentros sinceros frente a las cámaras.

Durante la entrega de cartas, la presentadora Claudia Bahamón entregó a Patricia un sobre que, para sorpresa de la participante, provenía de Amparo Grisales.

En su mensaje, Amparo expresó palabras de cariño, admiración y orgullo. Además, resaltó la relevancia de fortalecer los lazos familiares, especialmente tras la muerte de su madre.

“Para la chiquita de la casa: Eres grande y verte, rodeada de sabores y aromas, me hace evocar a nuestra mami Delia, que siempre nos cocinó con tanto amor. Eres mi MasterChef favorita, eres una campeona te amo”, escribió Amparo a su hermana. Tras leer la carta, Patricia no pudo contener la emoción, lo que dio lugar a un diálogo genuino al aire.

Amparo envió una emotiva carta a Patty y se refirió a los comentarios sobre la edad de las dos - crédito Canal RCN - @patgrisales/ Instagram

Fue en ese instante cuando surgió la pregunta de Pichingo, quien buscaba aclarar una curiosidad que ha circulado entre seguidores y espectadores de la televisión colombiana: “¿Quién es mayor, tú o Amparo?”.

Patricia utilizó el momento para aligerar el ambiente emotivo con una respuesta que desató risas en el set: “Por algo dice que soy la chiquita, yo soy menor. Amparo tiene como 300 años y yo 250. Ya les dije la verdad, pa’ que dejen la friega”. El comentario se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde usuarios compartieron el fragmento y generaron diversos comentarios.

A lo largo del capítulo, la dinámica de las cartas permitió visibilizar la manera en que los participantes de Masterchef Celebrity viven su experiencia lejos de casa y el peso de los vínculos afectivos en una competencia de alta exigencia.

Patricia agregó que, desde la muerte de su madre, las hermanas han intensificado su cercanía, dedicando más tiempo a apoyarse y compartir fuera de las cámaras.

