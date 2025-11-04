Mujer que buscaba firmas para Abelardo de la Espriella insultó a ciudadanos por pensar diferente: “Ustedes son guerrilleros”

La ciudadana agredió verbalmente a sus interlocutores, al parecer, por no compartir su misma ideología política - crédito Redes sociales/X

Mientras los precandidatos y precandidatas a la Presidencia de la República llevan a cabo sus campañas electorales, los ciudadanos están definiendo a quién van a respaldar en las elecciones de 2026. Entre los aspirantes está el abogado Abelardo de la Espriella, que promete actuar con contundencia contra la criminalidad y que se opone por completo a la administración de Gustavo Petro.

El profesional en Derecho ha estado haciendo eco de su precandidatura en distintas partes del país e incluso llevó a cabo un evento político-electoral en el Movistar Arena de Bogotá, llamado “La gran convención nacional de defensores de la patria”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al mismo tiempo, ciudadanos afines a sus ideas están apoyando su aspiración por medio de la recolección de firmas. En una jornada de recolección llevada a cabo en Ibagué (Tolima), una mujer protagonizó una acalorada discusión con algunas personas con ideologías políticas diferentes.

La ciudadana hizo caso omiso a las peticiones de respeto por parte de sus interlocutores - crédito Luis González/Reuters y Redes sociales/X

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, la ciudadana, cuyo nombre se desconoce, insultó a las personas con las que estaba hablando y los señaló de pertenecer a grupos armados cuando fue cuestionada por su conducta.

Recolectora de firmas: ¿Sabe qué? Coman mier…

Ciudadano: ¿Y eso le da derecho a decirnos que comamos mierda y que somos malpa…?

Recolectora de firmas: A mí no me provoque. Coman mier…, que yo no hablo con petristas.

Ciudadano: Pero, no sea grosera, señora, hay que respetar.

Recolectora de firmas: … Ustedes son guerrilleros.

Ciudadano: Uy, señora tan grosera, así va a recoger hartas firmas, qué vulgaridad.

La ciudadana aseguró que prefiere no conversar con personas que sean afines al presidente Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters

Varias personas presenciaron lo ocurrido en silencio, entre ellos una niña. Sin embargo, nadie intervino en la discusión. Por su parte, la ciudadana que insultó a sus interlocutores dio por terminada la conversación y continuó su camino.

Un desescalamiento del lenguaje para evitar asesinatos

Estos hechos se presentan en medio de un tenso ambiente político, electoral y de seguridad en Colombia, donde ya un precandidato a la Presidencia fue asesinado: el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Además, algunos políticos y aspirantes han denunciado estar siendo víctimas de amenazas y hostigamientos, por lo que solicitaron mayor protección por parte de las autoridades y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El atentado perpetrado contra Miguel Uribe generó una alerta en todo el país, por lo que desde varios sectores políticos pidieron a la ciudadanía en general y a los altos funcionarios del Gobierno nacional desescalar el lenguaje para evitar que hechos similares se volvieran a presentar.

El atentado contra Miguel Uribe puso en alerta al país y generó reflexiones sobre el lenguaje que se utiliza al hacer críticas desde el entorno político - crédito X

Gobernadores del país emitieron un comunicado luego de que se registrara el atentado contra el congresista y precandidato (7 de junio de 2025), haciendo dicha solicitud.

“Como mandatarios regionales exhortamos a todos los colombianos, especialmente a los funcionarios públicos y diferentes actores políticos, a hacer causa común para asumir con responsabilidad y respeto un diálogo de país donde el centro sea la unidad institucional. Urge desescalar el lenguaje que conduce a la violencia política y el tono agresivo que solo están sembrando odio, miedo y polarización”, indicaron.

Una de las personas que ha sido señalada como responsable política del crimen es el presidente Gustavo Petro, por sus constantes declaraciones contra la oposición. Por eso, los políticos exigieron al mandatario moderar sus intervenciones, de tal manera que evite poner en peligro a los demás con sus críticas.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no es responsable del asesinato de Miguel Uribe - crédito John Paz / Colprensa - Luisa González / Reuters

El jefe de Estado negó tener relación alguna con los hechos, pero confirmó que bajaría el “tono”, sin dejar de dar a conocer sus opiniones y denuncias.

“Tengo que decirles que no, que el culpable no es el pueblo de Colombia, ni el pueblo pobre de Colombia, ni el pueblo trabajador de Colombia, ni su presidente (…). Me han pedido que baje el tono, y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, no significa arrodillarse”, dijo Petro en la Concentración por la Paz y la Democracia en Cali, llevada a cabo el 11 de junio de 2025.