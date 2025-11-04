Luis Carlos Reyes retó a Mauricio Cárdenas con la misma prueba que el exministro le pidió a Iván Cepeda: esta es la razón

El exdirector de la Dian invitó a Mauricio Cárdenas a someterse a una prueba de polígrafo por un asunto relacionado a su gestión como ministro de Hacienda - crédito Colprensa

Luego de que Mauricio Cárdenas desafiara al precandidato presidencial Iván Cepeda a un debate acompañado de un polígrafo, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes extendió esa misma petición al exministro de Hacienda.

Cárdenas lanzó el reto al senador y aspirante presidencial por el Pacto Histórico, en respuesta a la negativa de Cepeda de participar en debates entre postulantes a la Casa de Nariño en 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mediante un mensaje difundido en su cuenta de X, Reyes extendió un desafío a Mauricio Cárdenas –exministro de Hacienda– para sostener un debate con la asistencia de un polígrafo, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Cárdenas en esa cartera, por el manejo de “cupones indicativos” y la adjudicación directa de contratos a congresistas.

La solicitud de Reyes no solo apuntó a revisar la gestión de contratos y cupos, sino que también hizo referencia específica a una asesora de Cárdenas, Andrea Ramírez.

“Lo invito a un debate con polígrafo sobre la manera en que se han manejado los cupos indicativos/contratos a dedo a congresistas en MinHacienda desde que usted era ministro y sobre su asesora Andrea Ramírez”, expresó Reyes desde la red social. Además de sugerir que el periodista Daniel Samper Ospina pudiera proporcionar el equipo para el polígrafo.

La solicitud de Reyes no solo apuntó a revisar la gestión de contratos y cupos, sino que también hizo referencia específica a una asesora de Cárdenas, Andrea Ramírez - crédito @luiscrh/X

¿Qué le dijo Cárdenas a Cepeda?

La invitación de Cárdenas se difundió mediante un video publicado en la red social X, donde el exministro expresó: “Escuché decir al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que no va a asistir a ningún debate de candidatos presidenciales. Los debates son el momento para hacer las preguntas difíciles, las preguntas que el país quiere saber”.

Cárdenas subrayó la relevancia de los debates como espacios para el escrutinio público y la confrontación de ideas, e insistió en que la utilización del polígrafo durante los debates sería una herramienta para asegurar la transparencia ante la ciudadanía.

“Es momento de que Iván Cepeda, quien ya anunció que no participará en debates, le diga honestamente al país si piensa hacer lo mismo. Si está dispuesto a decir la verdad, lo reto públicamente a una prueba de polígrafo. No más mentiras”, planteó Cárdenas en su publicación.

Cárdenas también evocó el proceso electoral anterior, aludiendo a la campaña de Gustavo Petro en 2022, “Hace cuatro años, el candidato Gustavo Petro le dijo muchas mentiras al país”, aseguró el exministro, al mismo tiempo que señaló que persisten dudas sobre la veracidad de las declaraciones realizadas durante esa contienda.

Tras el pronunciamiento de Iván Cepeda, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas subrayó la relevancia de los debates como espacios para el escrutinio público y la confrontación de ideas - crédito @MauricioCard/X

La negativa de Cepeda a asistir a debates presidenciales

Dos días después de su victoria en la consulta del Pacto Histórico, Cepeda afirmó a Caracol Radio que sí participaría en estos espacios, siempre que se establecieran reglas claras que priorizaran la discusión de los problemas nacionales y evitaran los ataques personales.

La decisión de Cepeda se produjo luego de que, en su discurso de triunfo tras obtener más de un millón y medio de votos en la consulta interna, anunciara que no asistiría a debates ni a encuentros con otros aspirantes presidenciales.

Iván Cepeda, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, aseguró que no participará en debates argumentando que son espacios que incitan a la violencia verbal y a la confrontación - crédito Colprensa

En ese momento, el senador argumentó que estos escenarios solían estar dominados por amenazas y descalificaciones, en detrimento del análisis de propuestas y soluciones para Colombia. El senador hizo un llamado a enfocar el debate en los retos y planteamientos para el país, subrayando la necesidad de evitar insultos y de mantener el respeto hacia el presidente Gustavo Petro por su papel como jefe de Estado.

En el diálogo con Caracol Radio, Cepeda precisó que su participación en debates dependería de la existencia de condiciones, tiempos y participantes definidos, con el objetivo de garantizar un intercambio genuino de ideas. Entre los requisitos que planteó, el precandidato destacó que los debates debían centrarse en la presentación de programas y proyectos para la nación, excluyendo cualquier tipo de agravios o insultos.