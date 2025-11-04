Juez niega petición de la defensa y admite como prueba el celular que Day Vásquez entregó contra Nicolás Petro

Audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, en la que el juez decidió admitir como prueba el celular entregado por Day Vásquez a la Fiscalía - crédito Audiencia Nicolás Petro

El avance del juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dio un giro clave luego de que el juez del caso rechazara la solicitud de la defensa de excluir el teléfono celular que Day Vásquez, su expareja, entregó voluntariamente a la Fiscalía.

Con esta decisión, todos los mensajes, audios y documentos extraídos del dispositivo podrán ser usados como prueba en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El fallo representa un revés para el abogado defensor Alejandro Carranza, quien había insistido en que el celular fue obtenido de forma irregular y que debía descartarse como evidencia.

Sin embargo, el juez consideró que el dispositivo fue entregado de manera legal y voluntaria por Vásquez, quien desde 2023 colabora con la justicia en calidad de testigo clave dentro del proceso.

La defensa había alegado que el contenido del celular fue manipulado y que parte de la información no guarda relación directa con los hechos investigados.

No obstante, el juez desestimó esos argumentos al señalar que cualquier cuestionamiento sobre la autenticidad o el contexto de los mensajes deberá ser debatido en la etapa de juicio, no en la preparatoria.

Abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, expuso video que compromete procedimiento fiscal hacia Day Vásquez - crédito redes sociales

Los chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez son una pieza central del expediente penal.

En varias conversaciones, la pareja discute el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo, presuntamente provenientes de aportes irregulares a la campaña presidencial de 2022 y de contratos en el Atlántico.

De acuerdo con Semana, uno de los mensajes más citados por la Fiscalía muestra a Petro pidiendo “mayor reserva” sobre el origen del dinero, lo que ha sido interpretado por los investigadores como una instrucción para ocultar posibles ingresos ilícitos.

La validación del teléfono refuerza el poder probatorio del material aportado por Vásquez, que ya había sido aceptado por la Fiscalía y ahora también será tenido en cuenta por la Procuraduría General de la Nación, que recientemente abrió una nueva indagación disciplinaria contra Nicolás Petro.

Esta última se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la Fundación Conciencia Social (Fucoso), entidad que habría recibido más de tres mil millones de pesos durante su gestión como diputado del Atlántico.

En esa investigación, los mensajes extraídos del mismo celular también son fundamentales.

Allí aparecen conversaciones entre Vásquez, Petro y Gustavo de la Ossa, representante de la fundación, en las que se habla de pagos inflados, contratos simulados y beneficios personales derivados de la contratación pública.

Una conversación entre Day Vásquez y Nicolás Petro, fechada en octubre de 2022, fue publicada por la barranquillera como respuesta a las versiones que circulan sobre la propiedad de un Mercedes Benz - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

Mientras tanto, la audiencia preparatoria del juicio sigue marcada por tensiones entre la defensa y la Fiscalía. Carranza, abogado del hijo del presidente, ha pedido revisar el principio de oportunidad concedido a Day Vásquez, alegando contradicciones en su testimonio.

Ella, por su parte, sostiene que su cooperación fue decisiva para revelar los hechos de corrupción y ha acusado a la defensa de intentar frenar el proceso.