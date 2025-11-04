Hasta el actor Lincoln Palomeque se enfureció por el crimen de Jaime Esteban Moreno en Bogotá: “Qué mi...”

El actor expresó su rechazo a la violencia y la inseguridad en la capital colombiana - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

El impacto del asesinato de Jaime Esteban Moreno durante la noche de Halloween de 2025 ha generado una ola de indignación y dolor en Bogotá y en todo el país.

Según las primeras investigaciones, el joven universitario, de 20 años, perdió la vida tras sufrir una brutal golpiza al salir de una fiesta en el sector de Chapinero, lo que le causó un trauma craneoencefálico y derivó en un paro cardiorrespiratorio.

El caso ha generado rechazo en varias personalidades públicas del país.

Uno de ellos fue el actor colombiano Lincoln Palomeque que, por medio de su cuenta de X, compartió un video que muestra la agresión sufrida por Jaime Esteban y acompañó la publicación con un mensaje de rechazo ante los hechos de violencia sobre lo sucedido en la capital colombiana.

“Podría ser cualquier persona, ¡qué mierda la violencia, una familia sufre por un par de manes que se las dieron de muy bravos! ¡Qué horror!!”, escribió el artista colombiano en sus redes sociales.

La noticia del crimen de Jaime Esteban Moreno ha provocado una profunda conmoción, evocando en la memoria colectiva el caso de Luis Andrés Colmenares, otro joven que murió en la noche de Halloween hace quince años.

Este paralelismo ha intensificado el debate sobre la persistencia de la violencia y la intolerancia en Colombia.