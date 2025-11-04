Colombia

Aumenta el acoso laboral y sexual en entornos de trabajo en Bogotá: distrito compartió recomendaciones para mitigar la violencia

La discriminación y el hostigamiento en espacios de trabajo afectan especialmente a mujeres jóvenes, agravando desigualdades y limitando oportunidades, según datos recientes de la Secretaría de la Mujer

Guardar
El 20% de las jóvenes
El 20% de las jóvenes entre 18 y 29 años en Bogotá reporta haber sufrido acoso laboral o sexual en el trabajo - crédito Freepik

El acoso laboral y sexual persiste como una de las formas más frecuentes de violencia de género en los entornos de trabajo en Bogotá. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, cinco de cada diez mujeres se han sentido discriminadas por razones de género y el 14% ha estado expuesta a situaciones que favorecen el acoso sexual o laboral.

La problemática es aún más aguda entre las jóvenes de 18 a 29 años, donde el porcentaje asciende al 20%. En localidades como Engativá, Teusaquillo y Puente Aranda, más del 22% de las mujeres reportan haber sufrido acoso laboral, reflejando la magnitud y urgencia de esta situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la definición compartida por la Secretaría de Hábitat, el acoso en el ámbito laboral es una forma de violencia, discriminación y abuso que atenta contra la dignidad, el bienestar y los derechos de las personas en su entorno profesional. Cuando el acoso adquiere connotaciones sexuales, añade, según la entidad, una dimensión de género y de ejercicio de poder que profundiza la desigualdad y la vulneración de derechos.

El acoso laboral y sexual
El acoso laboral y sexual refuerza desigualdades históricas y limita las oportunidades económicas de las mujeres en Bogotá - crédito Procuraduría

La persistencia del acoso en los espacios laborales no solo afecta el bienestar de quienes lo padecen, sino también refuerza desigualdades históricas y limita las oportunidades económicas y profesionales de las mujeres. El impacto es especialmente severo para quienes pertenecen a grupos étnicos o tienen identidades de género y orientaciones sexuales diversas, agravando brechas estructurales que permanecen en la sociedad y el mundo laboral.

Frente a estas realidades, la prevención y gestión institucional se han convertido en prioridades en la agenda de las entidades públicas del distrito. Voceros de las secretarías del Hábitat y de la Mujer coinciden en que la prevención demanda políticas y protocolos claros para definir, sancionar y prevenir el acoso, la existencia de canales de denuncia confidenciales y seguros, procesos permanentes de sensibilización y capacitación, investigaciones imparciales y sanciones proporcionales. También enfatizan la necesidad de fortalecer el liderazgo institucional con un enfoque de género ético e inclusivo.

La Ley 2365 de 2024
La Ley 2365 de 2024 establece nuevas medidas de prevención y protección frente al acoso sexual en el ámbito laboral y educativo - crédito Procuraduría General de la Nación de Colombia

La Secretaría Distrital del Hábitat integra estas acciones a los lineamientos de la dependencia Distrital de la Mujer, que promueve la erradicación de las violencias basadas en género y la consolidación de ambientes laborales saludables. El acompañamiento institucional se ha traducido en la implementación de protocolos activos de prevención del acoso laboral y sexual en la mayoría de sectores del distrito, la formación dirigida a equipos directivos y comités de convivencia, y la prestación de asistencia técnica constante para afianzar culturas organizacionales centradas en la igualdad y la dignidad humana.

Entre las recomendaciones para las personas afectadas por acoso, las entidades señalan que:

A nivel normativo, un avance significativo lo constituye la Ley 2365 de 2024, que establece medidas de prevención, protección y atención frente al acoso sexual tanto en ambientes laborales como en instituciones de educación superior. Las Circulares 055 de 2024 y 075 de 2025 del Ministerio del Trabajo precisan las obligaciones de empleadores y entidades públicas en la identificación y atención de estas conductas, reflejando el esfuerzo por fortalecer la respuesta estatal ante la problemática.

La Secretaría Distrital de la
La Secretaría Distrital de la Mujer impulsa protocolos activos y formación institucional para erradicar la violencia de género en el trabajo - crédito Secretaría de la Mujer

En ese contexto, y en sintonía con el Mes por una vida libre de violencias contra las mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer y el Ministerio del Trabajo realizan el segundo foro interinstitucional “De la prevención a la acción: acoso en el trabajo y respuesta institucional”. Este evento, que reunirá a más de un centenar de representantes de los 15 sectores de la administración distrital, se constituye en un espacio de aprendizaje, articulación y fortalecimiento de la acción institucional.

Hoy Bogotá cuenta con sectores comprometidos, protocolos activos y formación institucional para prevenir el acoso laboral y sexual. Estos avances son fruto del trabajo articulado y sostenido por garantizar que la igualdad sea una realidad en cada espacio laboral”, afirmó Ivonne Rico Vargas, Directora de Derechos y Diseño de Políticas de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Temas Relacionados

Acoso laboral Acoso sexual Secretaría Distrital de la Mujer Ministerio del Trabajo Secretaría de Hábitat Violencia de género Ley 2365 de 2024Colombia-Noticias

Más Noticias

Alcalde de Cúcuta respondió a acusaciones de presuntos nexos con el cartel de los Soles: un abogado lo denunció ante la DEA

El mandatario Jorge Enrique Acevedo rompió el silencio con respecto a la denuncia, que también fue remitida al Departamento de Justicia en Washington

Alcalde de Cúcuta respondió a

Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano expulsado en la Champions

Antes de Luis Díaz, pasaron muchos años para que un cafetero viera la cartulina colorada, que fue en plena final y salió derrotado por goleada

Infobae

Senadora sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica rechazó polémicas declaraciones de María Fernanda Cabal: “Una revictimización muy grande”

Durante una entrevista, la precandidata presidencial negó que el asesinato de miles de militantes del movimiento político haya sido un crimen de Estado, lo que causó polémica

Senadora sobreviviente del genocidio de

Juan Manuel Galán explicó por qué Alejandro Gaviria fue descartado para encabezar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo

En su lugar, el precandidato presentó la postulación del jurista Mauricio Gaona Bejarano, hijo de un exmagistrado asesinado en la toma del Palacio de Justicia

Juan Manuel Galán explicó por

Abogados penalistas defendieron al presidente de Santa Fe por presunta implicación en caso de la Junta Directiva del Narcotráfico

Francisco Bernate reiteró que la labor profesional de Luis Eduardo Méndez, como apoderado, no puede confundirse con los actos del cliente

Abogados penalistas defendieron al presidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Video: una DJ internacional se

Video: una DJ internacional se tomó el metro de Medellín con su set y generó polémica en redes sociales

Jhonny Rivera fue condecorado con la Orden del Congreso por su aporte a la música popular

Violeta Bergonzi volvió a despacharse contra Valentina Taguado: la locutora y su “Sancho Panza” respondieron

Galy Galiano anunció nuevos detalles del último tour para despedir su carrera musical

Blessd fue blanco de críticas luego de asegurar que concierto en el Vive Claro será su primer “estadio” en Bogotá

Deportes

Infobae

Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano expulsado en la Champions

Luis Díaz dejó récord insólito tras doblete y expulsión contra PSG en la Champions League

Video: Washington Aguerre insultó a hinchas del Medellín en medio de la semifinal por la Copa BetPlay

Así se jugaría la última fecha de la Liga BetPlay: esta sería la programación de los partidos para definir los ocho clasificados

Carlos Darwin Quintero habría tomado decisión radical en medio de la crisis económica del Pereira: el FPC permanece atento