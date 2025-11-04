Así fue la preparación del influenciador que sirvió como doble de Ryan Castro en el concierto de Bogotá

Doble de Ryan Castro en el concierto de Bogotá dejó ver el proceso de preparación - crédito @pipejm_/tiktok

A través de un video publicado en su perfil de Tiktok, el creador de contenido Felipe Jiménez compartió detalles del proceso que vivió para convertirse en el doble de Ryan Castro en el concierto que ofreció el cantante de reguetón el viernes 31 de octubre en el Coliseo Medplus, de Bogotá.

El artista colombiano tuvo una presentación en la capital colombiana a la que asistieron más de veinte mil fans, que disfrutaron de un espectáculo de más de tres horas lleno de energía, baile y sorpresas.

El concierto, que se agotó en menos de cinco horas tras su anuncio, es el espectáculo más grande de Ryan Castro hasta la fecha y fue el espacio ideal para interpretar en vivo los temas más destacados de sus dos recientes producciones, Sendé y Hopi Sendé, en una puesta en escena que combinó luces, coreografías, pirotecnia y una conexión total con el público capitalino.

Fue en medio de toda la puesta en escena preparada por el equipo del artista que entró a participar Pipe Jiménez, ya que fue invitado a ser el doble de Castro en el escenario con el objetivo de “despistar” a los seguidores.

Amigo de Ryan Castro fue su doble en el concierto que dio en Bogotá el 31 de octubre - crédito @pipejm_/tiktok

“A que no adivinan qué me toca hacer a mí. La entrada de Ryan consiste en que sale primero de la tribuna. Eso no lo puede hacer, toca que lo haga un doble de riesgo de acción. Ese voy a ser yo”, contó el influencer, mientras mostraba la preparación que realizaron.

La idea era que tan pronto arrancara el concierto, Ryan Castro debía aparecer entre el público que estaba ubicado en las gradas, mientras sonaba la canción de introducción de su álbum Sendé, pero unos segundos después, cuando los asistentes estaban enfocados mirando esa parte del Coliseo, tenía que salir en el escenario.

Es por esto que para poder llevar a cabo toda la acción le pidieron ayuda a uno de sus amigos para que se vistiera con la misma ropa que tenía el cantante, los mismos accesorios, pero con la particularidad de que iba a llevar puesta una máscara.

“¿Se imaginan que yo la cague y me tire todo el show?. Igual, mero visaje, ni siquiera me voy a ver, tengo una máscara“, expresó Pipe, mientras mostraba el ensayó que realizó con el equipo de producción previo a arrancar el concierto.

Pipe Jiménez interpretó a Ryan Castro en el inicio de su concierto en Bogotá - crédito @pipejm_/IG

Seguido a esto, en el clip compartido por Felipe Jiménez, se puede ver que le dieron un look completo como el de Ryan Castro y también el momento exacto en el que se encuentran y se ven vestidos iguales, situación que desató risas entre ellos y los demás amigos que estaban compartiendo en el camerino.

Después Pipe mostró cómo se preparó para imitar los pasos de baile que hace Castro en la canción Quema con Peso Pluma, pero ante la falta de ritmo entre carcajadas y bromas le pidieron que no realizara ningún movimiento.

"Hay un pasito característico de Ryan, que ya lo tengo melo (muestra su baile)... Algo así más o menos", expresó.

La presentación de Jiménez como doble de Ryan Castro tenía un tiempo de duración de 4 segundos, después de esto inmediatamente aparecía Ryan Castro en el escenario junto a los bailarines y arrancaba el show.

“¿Cuánto es que salgo yo en acción? Cuatro segundos. Estamos es más metido que metidos“, mencionó Pipe Jiménez.