Colombia

Abelardo de la Espriella no descarta formar una coalición de la derecha para las elecciones del 2026: “Aquí caben todos, menos Petro y Santos”

El abogado y hoy precandidato presidencial recalcó que la eventual alianza política no reuniría a los dirigentes que respaldan o tuvieron cercanías con el actual presidente de los colombianos

Guardar
Abelardo de la Espriella, Colombian
Abelardo de la Espriella, Colombian lawyer and right-wing presidential candidate, speaks during the convention of the political movement "Defenders of the Homeland" at the Movistar Arena, in Bogota, Colombia, November 3, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Tras realizarse su convención en la que reafirmó su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2026, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella se refirió a una posible alianza con otros sectores políticos para consolidar una fuerza política que permita su victoria en los comicios del año entrante.

En diálogo con Blu Radio, el aspirante presidencial detalló que su participación en esta eventual coalición, siempre que se excluya a los sectores vinculados al actual presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esto es una alianza en la que cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia”, dijo el precandidato al citado medio de comunicación.

Así mismo, subrayó que su proyecto no busca integrarse a los partidos tradicionales, sino que pretende forjar una coalición amplia desde la ciudadanía. Igualmente, ve viable que en esa unión política se incluyan varios dirigentes políticos como el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

“El país necesita una unidad con la gente, no con los clubes bogotanos ni con empresarios que se creen dueños del país (...) yo no tengo problema con Sergio Fajardo, me parece un tipo decente. Yo no tengo problema con la unidad y con la consulta. Que se pongan de acuerdo, escojan sus partidos y nos vemos todos en una consulta si quieren. Yo no tengo lío con eso”, agregó.

Además, en declaraciones a W Radio, De la Espriella recalcó que la futura coalición podría contar con la participación del candidato elegido en el Centro Democrático, al recordar una conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde le indicó que espera que se aclaren su situación para conformar la alianza política.

“Le he hecho saber al presidente Uribe que estoy abierto a la unidad. Que se pongan de acuerdo porque yo no puedo detenerme cuando ellos no han definido”, expresó.

En cuanto a la recolección de firmas para su candidatura, el abogado sostuvo: “Yo voy solo con el aval del Movimiento Defensores de la Patria y espero reunir más de 4.200.000 firmas, ayer (3 de noviembre) reunimos 2.900.000”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaElecciones ColombiaCandidatos presidencialesCoalición derechaCentro DemocráticoSergio FajardoGustavo PetroJuan Manuel SantosDefensores de la PatriaColombia-Noticias

Más Noticias

Juez niega petición de la defensa y admite como prueba el celular que Day Vásquez entregó contra Nicolás Petro

El juez del caso mantuvo como válida la principal prueba del proceso: el celular que Day Vásquez entregó a la Fiscalía, con los mensajes y audios que comprometen al hijo del presidente en presuntos actos de corrupción

Juez niega petición de la

La defensa de la pareja responsable en el mortal accidente de av. Mutis habla sobre el proceso legal que tomarán los hechos

El abogado asegura que al momento del choque una tercera persona era quien conducía el vehículo que terminó volcado, en un accidente que dejó dos víctimas mortales

La defensa de la pareja

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: Gol de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La selección Colombia debutará en el torneo que se juega en Catar ante la vigente campeona, en el estadio Aspire Zone, de la ciudad de Rayán

EN VIVO - Alemania vs.

Se salvó de morir: en video quedó cómo motociclista casi arrolla a una mujer que se estaba subiendo a un taxi, en Bogotá

La mujer, además, acababa de entrar con un paquete grande en el carro, justo un segundo antes de que el motociclista se estrella contra la puerta abierta del vehículo

Se salvó de morir: en

Pipe Bueno hizo confesión que se volvió viral: así fue el insólito comienzo de su historia de amor con Luisa Fernanda W

El cantante y la ‘influencer’ revelaron, entre risas, cómo el cansancio jugó un papel inesperado en el inicio de su relación: falló en tres ocasiones

Pipe Bueno hizo confesión que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno hizo confesión que

Pipe Bueno hizo confesión que se volvió viral: así fue el insólito comienzo de su historia de amor con Luisa Fernanda W

Jhonsy For the World sufre un accidente de tránsito en el Chocó y agradece a Dios por una nueva oportunidad de vida

Karina García rompe en llanto tras dura sanción en ‘La mansión de Luinny’ y dejando ver su lado más vulnerable

Exjurado de ‘Yo me llamo’ cuenta la verdad sobre su relación con Amparo Grisales: “Eso fue lo que me costó el puesto”

Qué pasó entre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado: así reaccionó la presentadora a chiste de la locutora en ‘¿Qué hay Pa’ dañar?’

Deportes

EN VIVO - Alemania vs.

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: Gol de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Manchester City vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

Las sanciones de FIFA que pueden recaer sobre Neiser Villarreal por ausentarse en los entrenamientos con Millonarios

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025