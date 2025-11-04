Abelardo de la Espriella no descarta formar una coalición de la derecha para las elecciones del 2026: “Aquí caben todos, menos Petro y Santos”

Abelardo de la Espriella, Colombian lawyer and right-wing presidential candidate, speaks during the convention of the political movement "Defenders of the Homeland" at the Movistar Arena, in Bogota, Colombia, November 3, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Tras realizarse su convención en la que reafirmó su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2026, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella se refirió a una posible alianza con otros sectores políticos para consolidar una fuerza política que permita su victoria en los comicios del año entrante.

En diálogo con Blu Radio, el aspirante presidencial detalló que su participación en esta eventual coalición, siempre que se excluya a los sectores vinculados al actual presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esto es una alianza en la que cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia”, dijo el precandidato al citado medio de comunicación.

Así mismo, subrayó que su proyecto no busca integrarse a los partidos tradicionales, sino que pretende forjar una coalición amplia desde la ciudadanía. Igualmente, ve viable que en esa unión política se incluyan varios dirigentes políticos como el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

“El país necesita una unidad con la gente, no con los clubes bogotanos ni con empresarios que se creen dueños del país (...) yo no tengo problema con Sergio Fajardo, me parece un tipo decente. Yo no tengo problema con la unidad y con la consulta. Que se pongan de acuerdo, escojan sus partidos y nos vemos todos en una consulta si quieren. Yo no tengo lío con eso”, agregó.

Además, en declaraciones a W Radio, De la Espriella recalcó que la futura coalición podría contar con la participación del candidato elegido en el Centro Democrático, al recordar una conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde le indicó que espera que se aclaren su situación para conformar la alianza política.

“Le he hecho saber al presidente Uribe que estoy abierto a la unidad. Que se pongan de acuerdo porque yo no puedo detenerme cuando ellos no han definido”, expresó.

En cuanto a la recolección de firmas para su candidatura, el abogado sostuvo: “Yo voy solo con el aval del Movimiento Defensores de la Patria y espero reunir más de 4.200.000 firmas, ayer (3 de noviembre) reunimos 2.900.000”.