Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

La reciente eliminación del videoclip de Westcol generó controversia, luego de que el creador de contenido señalara a Feid como responsable, intensificando la rivalidad y el debate entre seguidores en plataformas digitales - crédito TikTok

El reciente lanzamiento del videoclip Mi perra es por parte del streamer Westcol generó una ola de reacciones en redes sociales, no solo por el contenido musical, sino por la controversia que surgió tras el inesperado baneo del video.

Luis Villa, nombre de pila del creador de contenido paisa, reconocido por su presencia en plataformas digitales, atribuyó directamente la responsabilidad de este incidente al cantante Feid, al que señaló como su “único enemigo” en la industria.

Westcol, originario de Medellín, presentó su nuevo videoclip acompañado de varios artistas, logrando que la imagen promocional previa al estreno alcanzara 100.000 visitas en un corto periodo.

El streamer Westcol acusa a Feid de ser responsable del baneo de su videoclip 'Mi perra es' en plataformas digitales - crédito montaje @westcol @feid / Instagram

Sin embargo, una vez publicado el video oficial, la plataforma lo baneó, impidiendo que apareciera en las búsquedas y que fuera recomendado a los usuarios. Ante esta situación, Westcol expresó su sospecha de que Feid, también conocido por sus fanáticos como “Ferxxo”, habría intervenido para obstaculizar el éxito del lanzamiento.

“Sale el videoclip y de una nos banean, no nos recomienda, usted lo busca y no sale y yo ya me puse a investigar a profundidad y yo estoy seguro que Feid me metió el pie, a ese le dio miedo, le voy a echar toda la culpa a él, sabe que veníamos apretando”, afirmó el streamer.

La relación entre Westcol y Feid ya presentaba tensiones previas, en parte debido a la amistad del influenciador con el artista Blessd, que ha tenido diferencias públicas con Feid.

La imagen promocional del videoclip de Westcol alcanzó 100 mil visitas antes del estreno oficial en plataformas digitales - crédito @westcol/Instagram

Al referirse a la situación, Westcol insistió en que no mentía y que no tenía motivos para inventar la acusación, subrayando que su vínculo con el cantante es el único conflictivo en el medio. “Es mi único enemigo en la industria, ¿quién más podría ser sospechoso?”, agregó, reforzando la idea de que la rivalidad es personal y no producto de rumores infundados.

La polémica se intensificó en redes sociales, en las que las declaraciones de Westcol dividieron opiniones. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros interpretaron sus palabras como sarcasmo, y hubo quienes lo criticaron, argumentando que “el Ferxxo” no tendría ni el poder ni el interés para provocar el baneo del video.

La polémica por el lanzamiento de 'Mi perra es' divide opiniones en redes sociales y genera debate entre seguidores de Westcol y Feid - crédito @Feid/Instagram

“Se lo merece por tirarle la mala”; “En serio este personaje cree el el mejor artista de Colombia y del género, sabe quién es este personaje? Ferxxo no sabe de tu existencia no pierde el tiempo con gentuza”; “Es humor no se enojen”; “Qué ridículo”; “Tiene enemigos de más calibre... solo que a alguien hay que culpar”, son algunos de los comentarios.

La falta de información clara sobre las causas técnicas o administrativas detrás del bloqueo alimentó la especulación y el debate en las plataformas digitales.

Hasta el momento, Feid no ha respondido públicamente a las acusaciones de Westcol, y la expectativa de una reacción por parte del cantante es baja, dado su historial de evitar involucrarse en polémicas mediáticas.

La indirecta a Aida Victoria

Además del conflicto con Feid, el videoclip de Westcol llamó la atención por una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su expareja, Aida Victoria Merlano.

En la canción, el streamer incluyó la línea: “Ella es mamá soltera, fácil le mantengo el hijo y le hago otro para que tenga su futuro fijo”, lo que generó comentarios y análisis entre sus seguidores.

Es preciso mencionar que en días reciente, la barranquillera, en medio de una entrevista, al escuchar la pregunta y referirse sobre una posible reconciliación con Westcol, la expresó: “¡Ay! Qué son esas preguntas, mentiras, le mando un saludo muy especial, que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Está muy guapo, le quedó muy lindo su nuevo diseño. Buenos socios”.

Mientras tanto, Westcol continúa activo en sus redes sociales, manteniendo el interés de sus millones de seguidores y desarrollando nuevos proyectos.