Colombia

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

El ‘streamer’ colombiano responsabilizó al cantante por el bloqueo de su nuevo video musical, desatando una ola de reacciones y especulaciones en redes sociales sobre la supuesta intervención del “Ferxxo” en la plataforma

Guardar
La reciente eliminación del videoclip de Westcol generó controversia, luego de que el creador de contenido señalara a Feid como responsable, intensificando la rivalidad y el debate entre seguidores en plataformas digitales - crédito TikTok

El reciente lanzamiento del videoclip Mi perra es por parte del streamer Westcol generó una ola de reacciones en redes sociales, no solo por el contenido musical, sino por la controversia que surgió tras el inesperado baneo del video.

Luis Villa, nombre de pila del creador de contenido paisa, reconocido por su presencia en plataformas digitales, atribuyó directamente la responsabilidad de este incidente al cantante Feid, al que señaló como su “único enemigo” en la industria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Westcol, originario de Medellín, presentó su nuevo videoclip acompañado de varios artistas, logrando que la imagen promocional previa al estreno alcanzara 100.000 visitas en un corto periodo.

El streamer Westcol acusa a
El streamer Westcol acusa a Feid de ser responsable del baneo de su videoclip 'Mi perra es' en plataformas digitales - crédito montaje @westcol @feid / Instagram

Sin embargo, una vez publicado el video oficial, la plataforma lo baneó, impidiendo que apareciera en las búsquedas y que fuera recomendado a los usuarios. Ante esta situación, Westcol expresó su sospecha de que Feid, también conocido por sus fanáticos como “Ferxxo”, habría intervenido para obstaculizar el éxito del lanzamiento.

“Sale el videoclip y de una nos banean, no nos recomienda, usted lo busca y no sale y yo ya me puse a investigar a profundidad y yo estoy seguro que Feid me metió el pie, a ese le dio miedo, le voy a echar toda la culpa a él, sabe que veníamos apretando”, afirmó el streamer.

La relación entre Westcol y Feid ya presentaba tensiones previas, en parte debido a la amistad del influenciador con el artista Blessd, que ha tenido diferencias públicas con Feid.

La imagen promocional del videoclip
La imagen promocional del videoclip de Westcol alcanzó 100 mil visitas antes del estreno oficial en plataformas digitales - crédito @westcol/Instagram

Al referirse a la situación, Westcol insistió en que no mentía y que no tenía motivos para inventar la acusación, subrayando que su vínculo con el cantante es el único conflictivo en el medio. “Es mi único enemigo en la industria, ¿quién más podría ser sospechoso?”, agregó, reforzando la idea de que la rivalidad es personal y no producto de rumores infundados.

La polémica se intensificó en redes sociales, en las que las declaraciones de Westcol dividieron opiniones. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros interpretaron sus palabras como sarcasmo, y hubo quienes lo criticaron, argumentando que “el Ferxxo” no tendría ni el poder ni el interés para provocar el baneo del video.

La polémica por el lanzamiento
La polémica por el lanzamiento de 'Mi perra es' divide opiniones en redes sociales y genera debate entre seguidores de Westcol y Feid - crédito @Feid/Instagram

“Se lo merece por tirarle la mala”; “En serio este personaje cree el el mejor artista de Colombia y del género, sabe quién es este personaje? Ferxxo no sabe de tu existencia no pierde el tiempo con gentuza”; “Es humor no se enojen”; “Qué ridículo”; “Tiene enemigos de más calibre... solo que a alguien hay que culpar”, son algunos de los comentarios.

La falta de información clara sobre las causas técnicas o administrativas detrás del bloqueo alimentó la especulación y el debate en las plataformas digitales.

Hasta el momento, Feid no ha respondido públicamente a las acusaciones de Westcol, y la expectativa de una reacción por parte del cantante es baja, dado su historial de evitar involucrarse en polémicas mediáticas.

La indirecta a Aida Victoria

Además del conflicto con Feid, el videoclip de Westcol llamó la atención por una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su expareja, Aida Victoria Merlano.

En la canción, el streamer incluyó la línea: “Ella es mamá soltera, fácil le mantengo el hijo y le hago otro para que tenga su futuro fijo”, lo que generó comentarios y análisis entre sus seguidores.

Es preciso mencionar que en días reciente, la barranquillera, en medio de una entrevista, al escuchar la pregunta y referirse sobre una posible reconciliación con Westcol, la expresó: “¡Ay! Qué son esas preguntas, mentiras, le mando un saludo muy especial, que Dios me lo bendiga y me lo proteja. Está muy guapo, le quedó muy lindo su nuevo diseño. Buenos socios”.

Mientras tanto, Westcol continúa activo en sus redes sociales, manteniendo el interés de sus millones de seguidores y desarrollando nuevos proyectos.

Temas Relacionados

WestcolFeidFerxxoMi perra esBlessdAida Victoria MerlanoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Exfiscal Barbosa lanzó sablazo a Petro, por su hipótesis sobre el asesinato del magistrado Gaona: “No tiene derecho a pasar por encima de las víctimas”

La controversia por las recientes afirmaciones del primer mandatario, que sigue sin reconocer la responsabilidad del M-19 en el crimen del togado, encendió las redes sociales y planteó un urgente debate sobre la memoria y el respeto a los que sufrieron la tragedia del 6 de noviembre de 1985

Exfiscal Barbosa lanzó sablazo a

Pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo: horarios, corredores y restricciones que modificarán el retorno

La medida aplicará horarios diferenciados para placas pares e impares, abarcando nueve corredores estratégicos y sumando controles adicionales en Cundinamarca para optimizar el flujo de automóviles

Pico y placa regional en

Abatido alias Gerson, señalado explosivita del ELN, operador de drones y asesino de campesinos y uniformados, en Norte de Santander

Henry Amaya Ramírez, señalado como uno de los principales responsables de atentados y asesinatos en el noreste colombiano, fue neutralizado en una operación conjunta de Fuerzas Militares y judiciales

Abatido alias Gerson, señalado explosivita

Abelardo de la Espriella desafía a Iván Cepeda tras su negativa a confrontar ideas cara a cara: “Vamos a ver de qué estás hecho”

El abogado y precandidato presidencial criticó la decisión del senador del Pacto Histórico, calificándola como una estrategia de evasión ante la confrontación política

Abelardo de la Espriella desafía

Alto Baudó declaró calamidad pública por inundaciones: se contabilizan más de 10.000 damnificados

La instalación de albergues y ollas comunitarias busca garantizar alimentación y refugio a familias desplazadas, mientras se evalúan daños y se coordinan acciones para la recuperación de la infraestructura local

Alto Baudó declaró calamidad pública
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Shakira calificó su presentación en

Shakira calificó su presentación en Bogotá como “un abrazo de alma”: publicó video

Descubre cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix en Colombia para maratonear esta noche

Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ conmovió a sus seguidores tras confesar dolorosa etapa: “Fui víctima de abuso”

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Deportes

Denuncian que Deportivo Pereira estaría

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia