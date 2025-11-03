Colombia

Ministro Pedro Sánchez se refirió a la explosión de carro bomba en Suárez, Cauca: ofreció recompensa de $200 millones por información

Tras repudiar el ataque, el titular de Defensa dispuso recursos para quienes aporten datos, lamentando las muertes y el impacto en la comunidad local

Pedro Sánchez, ministro de Defensa,
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, sobre carro bomba que explotó en Suárez, Cauca - crédito Luisa González/REUTERS/Redes sociales /X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de $200 millones por información que conduzca a los autores del ataque con carro bomba en Suárez, Cauca, atribuido a la estructura criminal de alias ‘Mordisco’.

El hecho, registrado en esta localidad del suroccidente colombiano y ocurrido en la mañana de este lunes 3 de noviembre de 2025, dejó dos civiles muertos y un policía herido.

Pedro Sánchez repudió el atentado: “Rechazo el cobarde atentado terrorista perpetrado por las disidencias del narco-criminal alias ‘Mordisco’ en Suárez, Cauca mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a 2 civiles y herido a un policía”.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa,
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, repudió el atentado en Suárez, Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X

La autoridad señaló que este acto refleja la presión que enfrentan las estructuras ilegales en la región.

El ministro aseguró que las acciones criminales responden al debilitamiento financiero y territorial de los grupos armados ilegales: “Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.

Para contrarrestar estos ataques, Pedro Sánchez ofreció: “Ofrecemos hasta $200 millones por información que permita anticipar y evitar hechos similares”.

Además, manifestó solidaridad hacia los afectados y reiteró el compromiso estatal en la búsqueda de justicia: “Mi solidaridad con las familias de las víctimas de este atroz atentado. Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y el dolor que hoy las acompaña. No están solas: el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección”.

En la publicación, el ministro detalló que mantiene reuniones con la cúpula militar y policial para ajustar la respuesta en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

Según Sánchez, la ofensiva contra los Grupos Armados Organizados (GAO) permitió “neutralizar a 724 integrantes de los GAO (23% más que en el 2024)”.

Respecto al Cauca, el ministro indicó: “Se destaca la neutralización y/o sometimiento de 6 de los 7 cabecillas más peligrosos que delinquen en este departamento y zonas aledañas”.

Pedro Sánchez también pidió la colaboración ciudadana, publicando líneas de contacto y recalcando el deber de reportar cualquier información sobre el crimen. “No descansaremos hasta identificar, capturar o neutralizar a los responsables”.

Líneas de contacto:

  • Contra el crimen: 314 358 7212
  • Línea 107- 157
  • GAULAS: 147 – 165
  • Reclutamiento infantil: 141
Pedro Sánchez también pidió la
Pedro Sánchez también pidió la colaboración ciudadana, publicando líneas de contacto y recalcando el deber de reportar cualquier información sobre el crimen - crédito @PedroSanchezCol/X

Detalles de lo ocurrido

El municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, enfrentó un ataque durante la madrugada del lunes 3 de noviembre con la detonación de un vehículo cargado con explosivos.

De acuerdo con la información suministrada por el alcalde Cesar Cerón a diferentes medios de comunicación, el saldo inicial incluye dos personas muertas y varios heridos, además de importantes daños materiales. El estallido afectó al menos 30 viviendas y establecimientos comerciales, lo que provocó temor e incertidumbre entre los habitantes.

Testigos relataron que antes de la explosión se escucharon ráfagas de disparos, seguidas por el estallido que sacudió la zona residencial. La comunidad señaló que el ataque generó preocupación por la recurrencia de hechos violentos en el municipio, situación que supera la capacidad de reacción local.

Las investigaciones apuntan a disidencias del frente Jaime Martínez de las Farc como responsables. Al parecer, buscaban detonar el vehículo cerca de la estación de Policía, pero el carro explotó en un sector habitado al no lograr su objetivo. Varios testigos informaron sobre drones lanzando explosivos en las horas previas, y posteriormente se registraron hostigamientos armados contra el puesto policial.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas tras explosión de carro bomba en Suárez, Cauca - crédito red social X

Habitantes afectados lamentaron la destrucción de bienes y viviendas, mientras crecían las denuncias sobre la falta de garantías de seguridad y la incertidumbre frente a la reparación de los daños sufridos por la comunidad.

