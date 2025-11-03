Colombia

Gobernadora del Tolima, abierta opositora a Gustavo Petro, celebró captura de disidentes involucrados en amenazas en su contra: esto dijo

Adriana Magali Matiz, mandataria seccional que ha sido blanco de intimidaciones por miembros de grupos que buscan reivindicar a las extintas Farc, le “declaró la guerra” a la criminalidad que opera en su departamento, con un claro mensaje al ministro de Defensa

Pese a las diferencias en
Pese a las diferencias en su relación con el Gobierno de Gustavo Petro, la gobernadora Matiz reconoció el golpe dado a la criminalidad - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @ROCHIGALEANO/X

La captura de dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en el Tolima, que estarían involucrados en las amenazas a la gobernadora Adriana Magali Matiz, ameritó una dura respuesta de la mandataria regional, que se pronunció en sus redes sociales frente a las intimidaciones recibidas y este fuerte golpe a la criminalidad en su región, que permite pensar en el fortalecimiento de la seguridad.

Matiz, blanco de fuertes intimidaciones, reconoció la labor del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en relación con la decisión de las autoridades para enfrentar a los grupos ilegales y proteger la institucionalidad. Lo anterior, pese a que sus posturas han sido reconocidas como abiertamente opositoras del presidente de la República, Gustavo Petro, por lo que en otras ocasiones arremetió en su contra.

El operativo, que se llevó a cabo en la vereda Tuamo del municipio de Rovira, fue posible gracias a la acción conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Según Matiz, “este hecho reafirma que en el Tolima no daremos un solo paso atrás frente a la criminalidad. No habrá tregua para quienes pretendan sembrar miedo o atentar contra la tranquilidad de nuestra gente”.

La acción se desarrolló tras
La acción se desarrolló tras labores de inteligencia y allanamiento, en coordinación entre el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea - crédito @PedroSanchezCol/X

El mensaje de la gobernadora del Tolima frente a la seguridad en su departamento: “Seguiremos firmes”

Del mismo modo, la mandataria expresó su reconocimiento a las fuerzas de seguridad. “Este resultado es una muestra del compromiso y la capacidad de nuestro Ejército, Policía y Fuerza Aeroespacial, a quienes expreso mi más profundo agradecimiento”, afirmó la gobernante, que ha denunciado en múltiples oportunidades la presencia de estas estructuras en su territorio, y la necesidad de acciones concretas.

En lo concerniente a este operativo, el ministro Sánchez detalló que se incautaron de armas cortas, escopetas y munición de varios calibres, lo que afectó su capacidad criminal. “Este resultado fortalece la seguridad institucional en el Tolima y envía un mensaje: ningún grupo criminal intimidará a las autoridades legítimamente elegidas ni a ningún colombiano”, expresó el titular de la cartera en X.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reaccionó a golpe contra las disidencias de las Farc - crédito @AdrianaMatizTol/X

Las capturas se produjeron pocos días después de que se conociera un plan de atentado con explosivos, presuntamente orquestado por el Frente Joaquín González bajo el mando de alias Calarcá, contra la gobernadora. Las autoridades investigan la relación de los detenidos con este frente, mientras continúan las operaciones para desarticular las estructuras armadas en la región.

Frente a esta situación, Matiz reiteró su compromiso con la seguridad local. “Seguiremos firmes, trabajando en el territorio, escuchando a las comunidades, construyendo seguridad y confianza desde cada rincón del departamento. El Tolima se respeta, se defiende y se gobierna con la gente y para la gente”, enfatizó Matiz, que no ha ocultado su preocupación frente a lo que sucede en su región.

La gobernadora Adriana Magali Matiz
La gobernadora Adriana Magali Matiz ha enfrentado duras crisis en el Tolima, entre ellas el paro arrocero - crédito @AdrianaMatizTol/X

Una visión integral de la seguridad desde los territorios, según Adriana Magali Matiz

La mandataria regional viene de participar de un foro en la capital de la República, en el que insistió en que la paz electoral se construye desde los territorios, en su concepto, con reglas claras, información veraz, seguridad y confianza ciudadana. “Desde el Tolima reafirmamos nuestro compromiso de ser garantes de la democracia, no actores en la contienda”, destacó la gobernante local en este espacio.

A su vez, en su presencia en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Gobernadores, precisó que los territorios requieren, desde su óptica, de una articulación real entre el Plan Nacional de Seguridad y los planes regionales que ya estamos ejecutando. “Combatir los delitos que amenazan a los ciudadanos y a nuestras instituciones, exige coordinación, compromiso y acción inmediata”, indicó Matiz.

