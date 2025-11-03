Colombia

Con notable emoción, bombero que halló al extranjero perdido en Monserrate relató cómo fue rescate y la curiosa frase del hombre cuando fue encontrado

El excursionista presentaba hipotermia y lesiones, pero se encuentra estable bajo observación médica

El ciudadano se asustó cuando vio al uniformado, pero luego comprendió que lo ayudaría a salir de la espesa vegetación - crédito bomberosbogota / Instagram

La búsqueda exhaustiva en los Cerros Orientales de Bogotá concluyó con el hallazgo con vida de Tenzing Namgyl, un ciudadano de nacionalidad estadounidense que permaneció extraviado durante tres días mientras realizaba senderismo entre los cerros de Monserrate y Guadalupe.

El rescate, que movilizó a organismos de socorro, bomberos, la Defensa Civil, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el Ejército y la Policía, se logró gracias a la coordinación de un puesto de mando unificado y al esfuerzo conjunto de entidades distritales y nacionales.

El operativo de localización se extendió por tierra y aire durante horas, hasta que el equipo #1 de Rescate, liderado por personal de Bomberos Bogotá, logró ubicar a Tenzing sobre las 10:00 a. m. del lunes 3 de noviembre en inmediaciones del cerro de Monserrate.

El extranjero presentaba signos de hipotermia, laceraciones y un hematoma en una pierna, según el reporte de los socorristas. De inmediato, una ambulancia le proporcionó los primeros auxilios e hidratación, debido al desgaste físico que tenía tras pasar tres noches a la intemperie.

El ciudadano de origen indio
El ciudadano de origen indio fue localizado por bomberos y rescatistas tras una intensa búsqueda terrestre y aérea - crédito BomberosBogota / X

El bombero que encabezó el hallazgo, identificado como Ronaldo Méndez, de la estación Centro Histórico, relató a los medios la emoción del momento: “Haberlo encontrado fue muy, muy satisfactorio para nosotros en ese momento. Y la alegría que le da a uno de verlo con vida, porque sí, uno piensa de pronto muchas cosas peores (...) Yo por eso confirmo que él está bien, está con signos vitales, laceraciones, está con grado de hipotermia, pero está bien, está con los signos vitales, consciente", aseguró.

Del mismo modo aclaró que el extranjero se mostró agradecido: “Y fue, claro, una alegría. Y él me abrazaba y me decía: ‘Gracias, gracias por encontrarme. Gracias por encontrarme’. No, no, alegría, alegría”, dijo el rescatista a los medios.

El propio Tenzing Namgyl, aún conmovido, expresó en inglés su gratitud al equipo de rescate: “Sí, me alegro mucho de haber sido encontrado por un bombero”, según se publicó en la cuenta oficial de la entidad.

El momento del encuentro estuvo marcado por la sorpresa y el alivio, pues el bombero detalló que “Él se asustó y estaba sin ropa. Entonces, él decía: ‘No te muevas, no te muevas’. Yo me presenté y le dije: ‘No hay problema, señor. Soy bombero. Puedo ayudarlo’. Él respondió: ‘¿Usted me ayuda?’. ‘Sí, sí, no hay problema’. Y ya, nos dimos un abrazo”.

El propio Tenzing agradeció al
El propio Tenzing agradeció al equipo de rescate por salvarlo - crédito BomberosBogota / X

La desaparición de Tenzing activó la alerta de las autoridades desde el primer momento. El extranjero había iniciado una caminata desde Monserrate con destino al cerro de Guadalupe, pero en algún punto perdió la orientación y la señal de su celular se interrumpió.

Según el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos, Tenzing alcanzó a indicar su ubicación aproximada antes de que se apagara su teléfono, lo que permitió enfocar la búsqueda en la zona correcta. No obstante, tras ese breve contacto, se perdió toda comunicación, lo que dificultó las labores de rescate.

El operativo de localización involucró
El operativo de localización involucró a bomberos, Defensa Civil, Ejército y Policía, quienes lograron encontrar al excursionista estadounidense con vida - crédito BomberosBogota / X

A pesar de las condiciones adversas, como el clima lluvioso y las bajas temperaturas, Tenzing Namgyl logró sobrevivir gracias a su experiencia en senderismo. Testigos aseguraron que el ciudadano estadounidense se refugió entre la vegetación y racionó el agua que llevaba, lo que le permitió resistir hasta ser encontrado.

La directora del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao, habló de la importancia del trabajo articulado entre las distintas entidades: “Al encontrarlo, manifestó que tenía frío, hambre y cansancio. De inmediato se le brindó atención prehospitalaria y se articuló el descenso seguro desde la montaña”, declaró a los medios. Tras el rescate, Tenzing fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Del mismo modo el Cuerpo de Bomberos de Bogotá reiteró su compromiso con la protección de la vida en cualquier escenario y recomendó a aquellos que practiquen senderismo que se informen, notifiquen su ruta y eviten hacerlo solos, recordando que en la montaña se debe tener precaución.

