Se pronunció pareja implicada en el accidente que causó la muerte de dos motociclistas en Bogotá: “Nos culparon”

Edwin Delgado y Camila Bermúdez, personas que iban el vehículo, compartieron su testimonio sobre el accidente, donde afirmaron que un tercero manejaba el carro que causó la muerte de las dos personas

Después de varios días de versiones encontradas y señalamientos en redes sociales, Camila Bermúdez y Edwin Delgado optaron por pronunciarse directamente mediante un comunicado en redes sociales - crédito Redes Sociales

El testimonio de los ocupantes del vehículo particular que el 31 de octubre estuvo implicado en un grave accidente en la avenida Mutis, en Bogotá, pasó a primer plano tras difundirse sus declaraciones públicas.

Después de varios días de versiones encontradas y señalamientos en redes sociales, Camila Bermúdez y Edwin Delgado optaron por pronunciarse directamente mediante un comunicado en redes sociales, donde afirmaron: “Queremos pedir perdón a las familias de la pareja víctima de este fatal accidente. Lo sentimos nosotros más que nadie, desde el fondo de nuestro corazón lamentamos esto”.

El siniestro, ocurrido cerca de las 5:54 a. m. sobre la calle 63 con carrera 98, dejó como saldo dos motociclistas muertos y al menos tres personas lesionadas, tras la colisión entre un vehículo particular, un bus del Sitp y varias motocicletas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Viviana Marcela Suárez Isaza y Carlos Mario Cavadía Sierra.

En el comunicado divulgado el 2 de noviembre, Delgado relató que aquella noche salió junto a Bermúdez a una caravana de Halloween y que, por haber consumido licor, delegó la conducción a un tercero, a quien describió como una persona dedicada al servicio de lavado y manejo de carros en la zona.

De acuerdo a su testimonio, “él presta ese servicio de manejo de carros, taxis, es muy conocido”.

La pareja aseguró que ese hombre, identificado como Rubén Romero, los recogió en la madrugada y quedó al mando del automóvil.

Comunicado oficial de Edwin Delgado
Comunicado oficial de Edwin Delgado en su cuenta de Facebook - crédito Facebook/Edwin Delgado

“Yo, Edwin Delgado, salí en mi carro a las 11 p.m. con mi novia Camila Bermúdez a una caravana. Le entregué el carro para que me hiciera el servicio de lavarlo, de recogerme y llevarnos a mi casa”, indicó Delgado.

Agregó que al ingresar al vehículo, ambos permanecían bajo los efectos del alcohol y se ubicaron en la parte trasera.

“Estábamos desorientados, borrachos, aún no sabíamos que lamentablemente ese accidente había cobrado la vida de dos personas y había herido a otras”, relató.

Según sus palabras, despertó repentinamente cuando el carro ya estaba volcando y, tras salir por la puerta trasera, pudo auxiliar a su novia, que quedó atrapada.

En ese momento, advirtió que varios habitantes del sector se acercaron y comenzaron a sustraerles pertenencias. “Comencé a gritar que nos estaban robando”, manifestó.

La pareja negó que alguno de los dos estuviera al volante al momento del choque y rechazó la versión de que hubieran intentado huir o abandonar la escena.

“Estuvimos ahí, nunca nos fuimos. Estuvimos en una ambulancia y luego fuimos trasladados a la clínica Alcalá”, puntualizó Delgado al referirse a ese episodio.

Asimismo, afirmó que no hubo sobornos de parte de ninguno hacia los policías presentes: “Ellos hicieron su trabajo, vieron las cámaras, tomaron nuestras declaraciones”.

Edwin Delgado afirmó que no hubo sobornos de parte de ninguno hacia los policías presentes - crédito @ColombiaOscura

El relato de los involucrados señala que el conductor que fue contratado para prestar el servicio de manejo se dio a la fuga tras el impacto.

“Aseguraban que yo era quien iba manejando cuando no era así, entiendo que tiene que haber un culpable y como estábamos nosotros nos culparon”, sostuvo Delgado.

De acuerdo con el alto mando de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, coronel John Silva, la información preliminar apunta a que “el conductor perdió el control, saltó el separador y colisionó con las motocicletas y el bus que transitaban en sentido oriente–occidente”.

Los ocupantes del automóvil aseguraron haber recibido amenazas de muerte luego de la filtración de videos del accidente.

Tanto Delgado como Bermúdez anunciaron que preparan acciones legales contra quienes los han señalado como responsables directos de la tragedia. Según advirtieron, la presión mediática ha multiplicado las intimidaciones y el hostigamiento en su contra desde el día del siniestro.

“Nunca intentamos huir, nunca fue esa nuestra intención”, insistió Delgado en su pronunciamiento.

Las víctimas del siniestro fueron identificados como Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza - crédito @pasa_enbogota/IG|Redes sociales| Facebook/LinkedIn

La pareja reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y recordó que la investigación para esclarecer exactamente quién conducía el vehículo aún sigue en marcha. “Nosotros queremos que todo se aclare y que la justicia actúe”, precisó.

En la parte final de su mensaje, los dos jóvenes enfatizaron el dolor que les produjo estar vinculados al accidente que terminó con la vida de dos personas.

