Colombia

Revelan la causa de muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes atacado con violencia tras una fiesta en Bogotá

Camilo Rincón, abogado de la familia del joven de 20 años, informó la causa de muerte y confirmó que ya realizaron los trámites necesarios para reclamar el cuerpo en Medicina Legal

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre de 2025 - crédito Medicina Legal/Redes sociales

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, falleció tras sufrir una fuerte golpiza al salir de un local nocturno en el norte de Bogotá, hechos que ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, reveló en W Radio que la causa de muerte del joven de 20 años fue por múltiples traumas.

“Sí se conoce, técnicamente no tengo el resultado, pero Jaime Esteban llega con múltiples traumas craneoencefálicos severos por los puntapiés que recibió en el cráneo y tórax. Muere por un trauma craneoencefálico severo. Un ataque brutal y desproporcionado”, detalló el jurista.

Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, reveló que la causa de muerte del joven de 20 años fue por múltiples traumas - crédito Daniel Cole/Reuters/Redes sociales

Rincón informó que ya acudieron a Medicina Legal, donde realizaron los trámites necesarios para reclamar el cuerpo de Jaime Esteban. “Esperamos que la Alcaldía Distrital pongan en acción todos los procedimientos administrativos de control”, indicó el abogado al citado medio.

Según el jurista, antes de los hechos no se registró ninguna agresión, discusión previa ni otro tipo de antecedentes.

Camilo Rincón también comentó al medio citado que, de acuerdo con la declaración de un testigo, en el establecimiento donde celebraban Halloween ocurrió un intercambio de palabras, motivo por el cual decidieron retirarse para evitar que la situación se agravara.

“Ellos salen y terminan siendo interceptados. El primer sujeto le propina unos golpes mortales y lo termina de asegurar, por decirlo así, la persona que no sabemos de quién se trata”, aseveró el abogado.

En entrevista con Citytv, el jurista indicó que el juez 37 de control de garantías respaldó la detención de Suárez Ortiz.

Al respecto, el jurista declaró: “Es un asunto vergonzoso que ese tipo de actos de barbarie todavía se sigan ocurriendo”.

El abogado también reveló información adicional, al señalar que la agresión surgió tras una discusión dentro del establecimiento: “Todo se suscita, al parecer, por un cruce de palabras en el establecimiento de comercio y, como se observa en las imágenes, fue perseguido e interceptado brutalmente”.

Un juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de participar en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años - crédito redes sociales/Policía Nacional

Agregó que la persona detenida estudiaba en la misma universidad que la víctima, aunque no existía entre ellos ningún vínculo de amistad ni de compañerismo.

Las acciones para lograr justicia se centran ahora en identificar plenamente al segundo involucrado, quien sería el autor del golpe mortal. “Esperamos que quien hoy se encuentra privado de libertad colabore con la justicia para que se esclarezca la verdad. Los responsables no son solo uno, sino también un segundo hombre que, sin lugar a dudas, es quien propinó el golpe letal”, puntualizó el abogado Rincón a Citytv.

Según informó la Policía, la detención se inició por un caso de lesiones personales, pero la investigación avanzó hasta esclarecer un homicidio. Juan Carlos Suárez, el detenido, tenía relación con la víctima por ser compañero de universidad, a diferencia de las otras dos personas implicadas.

Suárez registra antecedentes por acceso irregular a estaciones de TransMilenio y está clasificado como población vulnerable en el Sisbén. Las autoridades también analizan su vínculo con las acompañantes presentes esa noche, según reveló El Tiempo.

Capturados por crimen de joven estudiante en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La legalización de la captura se apoyó en pruebas recolectadas por la Policía, declaraciones de testigos y la gravedad del delito. El juez dispuso que Suárez quedara bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.

Preliminarmente, se considera que el conflicto comenzó tras una discusión en la discoteca, después de la cual los tres señalados habrían atacado al estudiante en la vía pública, quien estaba acompañado por un amigo. Este último fue clave al proporcionar su testimonio a las autoridades.

Ninguno de los implicados cuenta con antecedentes penales; el caso fortalece la teoría de que el crimen respondía a un acto de intolerancia. La investigación sigue centrada en esclarecer la dinámica de los hechos y las posibles motivaciones.

