Colombia

Rescatan a niña de 4 años en aparente estado de abandono en una vivienda de Medellín

La rápida respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad de la menor afectada llegó tras la comunicación de los habitantes del sector

Guardar
Las autoridades unieron fuerzas para ingresar a la vivienda y poner a la menor a salvo - crédito Policía / X

Una alerta ciudadana en el barrio Laureles de Medellín (Antioquia) movilizó a las autoridades, que rescataron a una niña de 4 años que permanecía sola en el interior de una vivienda, en condiciones que, según la Policía Nacional, ponían en riesgo su vida y sus derechos fundamentales.

El operativo, que involucró al Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía y al Cuerpo de Bomberos de Medellín, se desarrolló tras recibir un reporte de vecinos preocupados por la situación de la menor de edad que se encontraba completamente sola en el inmueble.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los videos registrados durante la intervención, la vivienda se encontraba a oscuras y la niña no contaba con la presencia de ningún adulto responsable. Ante el panorama, las autoridades señalaron en el reporte oficial que este escenario representaba un peligro para la integridad física y emocional de la menor.

Policía de Infancia fue notificada
Policía de Infancia fue notificada tras activarse un protocolo de emergencia - crédito Policía Nacional

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó detalles del operativo que llevó al rescate de la niña.

“Gracias a la atención inmediata del Grupo de Infancia y Adolescencia en coordinación con nuestras patrullas de vigilancia y el Cuerpo de Bomberos de Medellín, se logró rescatar a la menor de edad que se encontraba dentro de una vivienda”, según declaraciones citadas por medio local Alerta Paisa.

Del mismo modo, se informó que tras el rescate, la niña fue trasladada de manera segura y quedó bajo la custodia de la autoridad competente, con el objetivo de garantizar el restablecimiento de sus derechos. La Policía Nacional indicó que la intervención se realizó bajo el principio de protección a la vida, asegurando en todo momento la integridad de la menor.

El caso generó preocupación entre los habitantes del sector, que le contaron a los agentes de la Policía su preocupación por la situación de abandono infantil, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo.

El hallazgo de una niña
El hallazgo de una niña sola en condiciones peligrosas generó inquietud entre residentes - crédito Freepik

Debido a estas denuncias, las autoridades reiteraron su compromiso con la defensa y protección integral de la niñez, e hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie de inmediato cualquier hecho que pueda vulnerar los derechos de los niños, a través de las líneas 123 o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Asimismo, la Policía Nacional de Colombia anunció que continuará implementando acciones orientadas a salvaguardar la vida y los derechos de los menores, e insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir nuevas situaciones de este tipo en el futuro.

La Policía y el Icbf
La Policía y el Icbf reiteran la importancia de denunciar situaciones que amenacen a menores - crédito Policía Nacional / X

Abandono de bebés en Medellín

El hallazgo de dos fetos abandonados en canecas de basura en Medellín en menos de setenta y dos horas encendió las alarmas de las autoridades, que intensificaron las investigaciones para identificar a los responsables y comprender el trasfondo de estos hechos.

Uno de los casos se registró el 23 de septiembre de 2025 en el Parque de las Luces, frente a La Alpujarra, donde un habitante de calle encontró el cuerpo dentro de una caneca y notificó de inmediato a los policías que patrullaban el sector. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmó que se trataba de un feto de aproximadamente tres meses.

Pocas horas antes, en el barrio Castilla, específicamente en la calle 96 con carrera 74, un reciclador alertó a las autoridades tras descubrir otro feto, aparentemente femenino, envuelto en una bolsa y mezclado con escombros y basura. Los uniformados acudieron al lugar y constataron el hallazgo, que se suma a la serie de episodios recientes de abandono de menores en la ciudad.

Ante estos hechos, la Policía y la Fiscalía adelantaron la revisión de las cámaras de seguridad cercanas y la recolección de testimonios de posibles testigos, con el objetivo de obtener pistas que permitan esclarecer las circunstancias y judicializar a los implicados.

Temas Relacionados

DenunciaNiña abandonadaNiña MedellínLaurelesAbandono de menoresColombia-Noticias

Más Noticias

Concejal fue asesinado a tiros en La Guajira tras discusión política: también murió el sobrino de un alcalde que intentó vengar el crimen

El violento hecho ocurrió en el municipio de Distracción; durante los acontecimientos, un uniformado de la Policía Nacional también resultó gravemente herido

Concejal fue asesinado a tiros

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

La creadora de contenido recibió tanto mensajes de apoyo como críticas sobre su decisión de mejorar su apariencia física

La Toxi Costeña se volvió

Captura de ‘el Viejo’ alimentó dudas sobre caso Miguel Uribe: columnista insistió en nexos de ‘Fito’ y Nicolás Maduro, y habló de visita de Petro a Manta

La operación involucraría a figuras de alto perfil y expuso la complejidad de las alianzas criminales en la región, que, según un reconocido periodista, ameritan una investigación, incluso, de la presencia del presidente de la República en suelo ecuatoriano

Captura de ‘el Viejo’ alimentó

Alias el Veneco pidió perdón a familiares de Miguel Uribe y se comprometió a delatar a los autores intelectuales del atentado

El condenado se comprometió a colaborar con la Fiscalía para identificar a los responsables intelectuales del acto en contra de la vida del precandidato presidencial

Alias el Veneco pidió perdón

María Claudia Tarazona entuteló a Petro: pide desligar a la ‘Junta del Narcotráfico’ del magnicidio de su esposo Miguel Uribe Turbay

En el recurso judicial, la viuda del asesinado precandidato presidencial recopiló las declaraciones del jefe del Estado en las que también vincula a otros grupos armados con el asesinato

María Claudia Tarazona entuteló a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña se volvió

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Aida Victoria Merlano reveló detalles de lo que le dijo Juan David Tejada cuando terminaron su relación y por qué la dejó marcada

Reportan balacera en la casa donde se hospedaba Westcol en Cali: todo comenzó por un fan que burló la seguridad del streamer

Deportes

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”

Así formarían Atlético Nacional y América de Cali para las semifinales de la Copa Colombia: se juega la ida en Medellín