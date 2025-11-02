Rescatan a niña de 4 años en aparente estado de abandono en una vivienda de Medellín

Las autoridades unieron fuerzas para ingresar a la vivienda y poner a la menor a salvo - crédito Policía / X

Una alerta ciudadana en el barrio Laureles de Medellín (Antioquia) movilizó a las autoridades, que rescataron a una niña de 4 años que permanecía sola en el interior de una vivienda, en condiciones que, según la Policía Nacional, ponían en riesgo su vida y sus derechos fundamentales.

El operativo, que involucró al Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía y al Cuerpo de Bomberos de Medellín, se desarrolló tras recibir un reporte de vecinos preocupados por la situación de la menor de edad que se encontraba completamente sola en el inmueble.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los videos registrados durante la intervención, la vivienda se encontraba a oscuras y la niña no contaba con la presencia de ningún adulto responsable. Ante el panorama, las autoridades señalaron en el reporte oficial que este escenario representaba un peligro para la integridad física y emocional de la menor.

Policía de Infancia fue notificada tras activarse un protocolo de emergencia - crédito Policía Nacional

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó detalles del operativo que llevó al rescate de la niña.

“Gracias a la atención inmediata del Grupo de Infancia y Adolescencia en coordinación con nuestras patrullas de vigilancia y el Cuerpo de Bomberos de Medellín, se logró rescatar a la menor de edad que se encontraba dentro de una vivienda”, según declaraciones citadas por medio local Alerta Paisa.

Del mismo modo, se informó que tras el rescate, la niña fue trasladada de manera segura y quedó bajo la custodia de la autoridad competente, con el objetivo de garantizar el restablecimiento de sus derechos. La Policía Nacional indicó que la intervención se realizó bajo el principio de protección a la vida, asegurando en todo momento la integridad de la menor.

El caso generó preocupación entre los habitantes del sector, que le contaron a los agentes de la Policía su preocupación por la situación de abandono infantil, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo.

El hallazgo de una niña sola en condiciones peligrosas generó inquietud entre residentes - crédito Freepik

Debido a estas denuncias, las autoridades reiteraron su compromiso con la defensa y protección integral de la niñez, e hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie de inmediato cualquier hecho que pueda vulnerar los derechos de los niños, a través de las líneas 123 o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Asimismo, la Policía Nacional de Colombia anunció que continuará implementando acciones orientadas a salvaguardar la vida y los derechos de los menores, e insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir nuevas situaciones de este tipo en el futuro.

La Policía y el Icbf reiteran la importancia de denunciar situaciones que amenacen a menores - crédito Policía Nacional / X

Abandono de bebés en Medellín

El hallazgo de dos fetos abandonados en canecas de basura en Medellín en menos de setenta y dos horas encendió las alarmas de las autoridades, que intensificaron las investigaciones para identificar a los responsables y comprender el trasfondo de estos hechos.

Uno de los casos se registró el 23 de septiembre de 2025 en el Parque de las Luces, frente a La Alpujarra, donde un habitante de calle encontró el cuerpo dentro de una caneca y notificó de inmediato a los policías que patrullaban el sector. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmó que se trataba de un feto de aproximadamente tres meses.

Pocas horas antes, en el barrio Castilla, específicamente en la calle 96 con carrera 74, un reciclador alertó a las autoridades tras descubrir otro feto, aparentemente femenino, envuelto en una bolsa y mezclado con escombros y basura. Los uniformados acudieron al lugar y constataron el hallazgo, que se suma a la serie de episodios recientes de abandono de menores en la ciudad.

Ante estos hechos, la Policía y la Fiscalía adelantaron la revisión de las cámaras de seguridad cercanas y la recolección de testimonios de posibles testigos, con el objetivo de obtener pistas que permitan esclarecer las circunstancias y judicializar a los implicados.