Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, concejal de Medellín, denunció que el ELN “lo está perfilando”: “No nos van a callar”

El concejal de Medellín, Andrés “el Gury” Rodríguez, afirmó que él, su familia y su equipo de trabajo se encuentran bajo amenaza directa, como “objetivo militar” del ELN. El servidor público manifestó su preocupación por el aumento en los actos de perfilamiento en su contra, advirtiendo el alto riesgo que esto representa para su seguridad personal y la de sus allegados.

“Somos objetivo militar del ELN! Hago responsable a los terroristas del ELN, al desgobierno del ilegítimo, al mismo @petrogustavo de cualquier cosa que pueda pasarme a mi, a mi familia o a mi equipo. Estos perfilamientos son muy peligrosos, pero que les quede claro, no nos van a callar, vamos a seguir defendiendo a Medellín, a Antioquia y a Colombia.Pd: Después no se quejen de cómo me defiendo”, escribió.

