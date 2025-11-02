Amigos recuerdan a Jaime Esteban Moreno, el joven asesinado tras una golpiza en Bogotá: “Una persona única en este mundo”

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, murió tras una golpiza a la salida de una fiesta de Halloween en Chapinero - crédito composición fotográfica

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes, murió el 31 de octubre tras sufrir una golpiza que le provocó un trauma craneoencefálico severo.

El hecho ocurrió luego de que el joven saliera de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. Amigos y familiares comentaron que el joven nunca tuvo enemigos ni antecedentes de conflictos personales.

“Era muy respetuoso y nunca tuvo enemigos, ni en la universidad ni en el colegio. No merecía morir así”, relató un amigo cercano a Noticias Caracol respecto a la víctima.

De acuerdo con el reporte policial, dos sujetos, entre ellos Juan Carlos Suárez Ortiz, atacaron a Moreno Jaramillo cuando salía de la fiesta junto a un amigo. La agresión se produjo en la calle 64 con carrera 14, en las inmediaciones de un comercio Oxxo.

El amigo que lo acompañaba relató que los agresores los amenazaron y luego iniciaron el ataque. “Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar”, advirtieron segundos antes de perseguirlos y alcanzarlos varias cuadras más adelante.

La víctima era amante del fútbol, hincha de Independiente Santa Fe y miembro de la selección de ajedrez universitaria, además de sobresalir en programación - crédito X

Moreno Jaramillo fue trasladado al Hospital Simón Bolívar con lesiones graves. Permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos menos de 24 horas, hasta que un paro cardiorrespiratorio le causó la muerte.

Una noche marcada por el caos

La noche del 30 de octubre, estudiantes de la Universidad de los Andes se reunieron en la discoteca Before Club para una fiesta temática organizada por el colectivo “Relaja la Pelvis”.

De acuerdo con testimonios recogidos por Noticias Caracol, el evento presentó problemas logísticos desde el inicio: solo contaba con una salida para cinco pisos, no había rutas de acceso claras y no resultó posible mantener el control del flujo de asistentes.

“Éramos un grupo grande en ese momento (incluido Jaime), pero una vez dentro de la discoteca todos terminamos perdiéndonos debido a la mala organización del lugar. No había salidas claras ni rutas de acceso bien señalizadas”, explicó un amigo del joven.

Todo el grupo de Jaime Esteban se dispersó y él permaneció con parte de sus amigos, sin tener contacto alguno con los agresores en la fiesta. Según reconstruyen sus allegados, “ninguno de ellos tenía relación con los asesinos, Jaime jamás manifestó haber recibido alguna amenaza previa ni haber tenido altercados esa noche”.

La agresión contra Jaime Moreno ocurrió en la calle 64 con carrera 14, cerca de un comercio Oxxo, cuando intentaba regresar a casa con un amigo - crédito W Radio

Como confirmaron al medio citado, Moreno Jaramillo simplemente buscaba reencontrarse afuera con uno de sus amigos para regresar juntos a sus residencias cuando fue abordado y atacado.

Así recuerdan a Jaime Esteban Moreno Jaramillo

Los amigos de Jaime Esteban Moreno Jaramillo enfatizan que el joven jamás estuvo involucrado en peleas ni riñas. Amante del fútbol e hincha de Independiente Santa Fe, forjó vínculos desde la infancia en torno al deporte y la vida universitaria. Distinguido por su bajo perfil y su dedicación a la programación, formó parte de la selección de ajedrez universitaria y era reconocido por su desempeño académico.

“Siempre decíamos que era muy pilo para esos temas, y lo admirábamos mucho por su sabiduría”, contó un colega sobre la pasión de Moreno por la programación y su deseo de especializarse en el área tecnológica.

Moreno aspiraba a participar en un intercambio académico en Finlandia, con el objetivo de profundizar sus estudios. “Todas las virtudes que tenía Jaime lo hacían una persona única en este mundo, alguien que no se encontraba en cualquier esquina”, afirmó su compañero, según cita Noticias Caracol.

Amigos y familiares destacan que Jaime Moreno nunca tuvo enemigos ni antecedentes de conflictos personales, y era reconocido por su bajo perfil - crédito X

La generosidad, la resiliencia y la lealtad fueron características resaltadas por su círculo más próximo. Asistía con frecuencia a eventos y conciertos, y se mantenía presente con sus amigos, incluso en situaciones de malestar físico.

Un amigo recordó la ocasión en la que, a pesar de sentirse enfermo, asistió a un concierto al que nadie quería faltar: “Jaime estaba agripado, pero no quiso perderse el concierto; quería disfrutarlo al máximo”.

La investigación y el reclamo de justicia

El impacto de su muerte desató una ola de consternación y exigencias de justicia por parte de familiares y allegados. “Muchos de nosotros no lo podíamos creer. Nos costaba entender por qué algo así tenía que pasarle a una persona como él”, relató su amigo.

Las autoridades judicializaron la captura de una persona señalada de haber participado en la agresión, pero la investigación para esclarecer plenamente los hechos permanece en curso.

“Jaime no era una mala persona; nunca lo fue. Jaime siempre fue un ser de luz”, resumió uno de sus amigos en conversación con el noticiero.