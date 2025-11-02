Colombia

Alias el Veneco pidió perdón a familiares de Miguel Uribe y se comprometió a delatar a los autores intelectuales del atentado

El condenado se comprometió a colaborar con la Fiscalía para identificar a los responsables intelectuales del acto en contra de la vida del precandidato presidencial

Alias Veneco habría facilitado el arma al menor que disparó contra el senador, según la investigación de la Fiscalía - crédito @ANIABELLO_R/X/Prensa Senado/Captura video

El proceso judicial por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa avanzando. El 21 de octubre de 2025 se confirmó la condena a 21 años de prisión de Carlos Eduardo Mora González, conocido como “el Veneco”, quien se comprometió a colaborar con la justicia para esclarecer el crimen, dado que la Fiscalía General de la Nación considera que su testimonio será determinante para identificar a los autores intelectuales del magnicidio.

Recientemente, se revelaron detalles de la más reciente audiencia, en la que alias el Veneco admitió su participación en la logística del asesinato. Además, reconoció que condujo el vehículo utilizado por los autores materiales y que recibió la pistola Glock 9 mm empleada en el ataque.

Según la Fiscalía, Mora González tenía conocimiento pleno del plan homicida desde el momento en que fue contratado por Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño. Además, estuvo presente en momentos clave, como la entrega del arma, la activación del modo de disparo en ráfaga y la transmisión de instrucciones al menor de 15 años encargado de ejecutar el ataque (alias Tianz), quien debía disparar por la espalda y a la cabeza de la víctima.

En su declaración ante el tribunal, publicada por Noticias RCN, Mora González expresó arrepentimiento y pidió perdón a la familia de Uribe Turbay: “Lo único que tengo que decir es que en realidad desconocía que ese atentado iba a ser contra el doctor Miguel Uribe”, afirmó.

La Fiscalía aseguró que la colaboración de Mora González será esencial para avanzar en la investigación, especialmente en la identificación de quienes planearon el crimen.

Por esta razón, se llegó a un preacuerdo de 18 páginas, firmado con el ente acusador, en el que el sindicado se comprometió a declarar contra otros implicados, entre ellos “el Costeño”, “el Caleño” y Katerine Andrea Martínez, alias Andrea.

En desarrollo...

