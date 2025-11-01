Colombia

Sisbén explica cómo y cuándo actualizar los datos en el sismtea para no perder los beneficios

Las autoridades han precisado en qué situaciones es obligatorio actualizar la encuesta, esencial para continuar en los programas sociales del Gobierno nacional y las alcaldías

Guardar
- crédito Johan Largo/Infobae
- crédito Johan Largo/Infobae

El Sisbén, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, clasifica a los hogares colombianos de acuerdo con sus condiciones de vida y permite asignar subsidios de forma focalizada. Actualmente, más de 34 millones de personas en Colombia están inscritas en este sistema.

Del total de encuestados, alrededor de 8,8 millones forman parte del Grupo A, correspondiente a la pobreza extrema, mientras que 10,4 millones están clasificados en el Grupo B, que corresponde a personas que se encuentran en situación de pobreza moderada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mantener la información actualizada en esta base de datos es fundamental para no perder beneficios como cobertura de salud o apoyos económicos, tales como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor o Devolución del IVA, subsidios de vivienda y otros programas a nivel nacional y local.

¿En qué casos se debe actualizar la encuesta del Sisbén?

Las autoridades han establecido los principales escenarios que requieren actualización de datos en el Sisbén:

  • Cuando los niños cumplen 5 años, al iniciar la etapa de escolaridad.
  • Cuando los niños cumplen 7 años, debido al cambio de registro civil a tarjeta de identidad.
  • Cuando las niñas cumplen 8 años, el sistema genera una pregunta que exige actualización.
  • Cuando los jóvenes cumplen 18 años, tras la expedición de la cédula de ciudadanía.
  • Si la ficha del Sisbén presenta una franja roja de verificación, es obligatoria una nueva encuesta.
Las familias que tengan cambios
Las familias que tengan cambios importantes en su núcleo familiar deben actualizar la encuesta del Sisbén - crédito Prosperidad Social

También se requiere actualizar la información cuando hay inclusión o exclusión de personas en el grupo familiar o si la persona registrada no aparece clasificada en los grupos A, B, C o D.

¿Cómo se realiza la actualización?

Para actualizar la ficha, la persona debe acudir a la oficina del Sisbén en su municipio con el documento de identidad. Allí, el personal verificará si procede la actualización y ofrecerá orientación. El trámite no tiene ningún costo.

Las familias que piden la
Las familias que piden la visita para la encuesta del Sisbén deben estar atentos a la llegada del funcionario a la puerta de su casa - crédito Colprensa

Las personas pueden consultar el directorio de oficinas a través de la plataforma oficial, eligiendo departamento y municipio para obtener la ubicación y datos de contacto de la sede más cercana.

Algunas familias saldrían del Sisbén

La posible eliminación de beneficiarios del Sisbén ha sido confirmada por Claudia Jimena Herrera, jefa de la oficina del Sisbén en Barranquilla.

La funcionaria explicó que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) retirará del sistema a las personas cuya ficha permanezca bloqueada por un período igual o superior a tres meses.

Esta decisión forma parte de un proceso de depuración de la base de datos, cuyo objetivo es asegurar que los beneficios sociales lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos y actualizan su información de manera oportuna.

El Sisbén realiza validaciones frecuentes para verificar la autenticidad de los datos proporcionados por los ciudadanos. Cuando se detectan inconsistencias en la información, el DNP puede suspender el acceso a los subsidios de manera temporal.

Según Herrera, muchas personas desconocen el estado de su ficha y pueden correr el riesgo de perder el acceso a programas sociales. Ante esta situación, recomienda a los usuarios realizar consultas periódicas para evitar la suspensión o eliminación de sus registros.

Para verificar el estado de la ficha, los ciudadanos deben ingresar a la página oficial del Sisbén, seleccionar su tipo de documento y consultar con su número. Un recuadro blanco con letras negras que solicite revisión o una franja roja con el mensaje de “Verificación - Calidad del Registro” indica que existen problemas en la ficha.

Si durante 12 meses no se resuelven las inconsistencias, el DNP bloquea la encuesta y, pasados tres meses con el bloqueo activo, elimina al beneficiario del sistema.

La ficha del Sisbén consiste en una encuesta socioeconómica que recoge información relevante sobre vivienda, salud, educación, ocupación e ingresos del hogar. No se trata de un documento único, sino del principal instrumento para focalizar la inversión social estatal.

La inscripción en el Sisbén
La inscripción en el Sisbén es requisito para acceder a programas sociales, pero no garantiza automáticamente la asignación de beneficios - crédito Secretaría de Planeación

Frente a la posibilidad de bloqueo o suspensión, la recomendación oficial es acudir a la oficina municipal o distrital del Sisbén para actualizar datos o solicitar una nueva encuesta, sin intermediarios y sin costo alguno. Las autoridades insisten en que todos los trámites son gratuitos y advierten a los usuarios sobre posibles intentos de estafa vinculados a la gestión de esta información.

Temas Relacionados

SisbénSubsidiosRenta CiudadanaRenta JovenColombia MayorEncuesta del SisbénEconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por oponerse a la verificación internacional de la JEP y mencionó a Álvaro Uribe: “Les asusta la verdad”

Su discurso, más ideológico que diplomático, profundiza el distanciamiento con Washington y expone el desgaste de su política exterior

Gustavo Petro criticó a EE.

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buena racha en el campeonato alemán, y para ello contarán con el guajiro

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Abren 1.250 vacantes legales en el exterior para colombianos en Europa y Estados Unidos

Connacionales podrán postularse a empleos formales en Polonia, Estados Unidos y Europa gracias a una convocatoria que ofrece respaldo institucional y beneficios para los seleccionados

Abren 1.250 vacantes legales en

Abelardo de la Espriella se refirió a la polémica de ‘Miss Bala’, la ex señorita Antioquia Laura Gallego: “Quieren fusilar a joven que cometió un error”

El precandidato presidencial, que también es abogado, criticó a quienes señalan a la joven, “pero aplauden a criminales de lesa humanidad que están en el Congreso de la República”

Abelardo de la Espriella se

María Fernanda Cabal afirmó que el Acuerdo de Paz y la Paz Total han “arrodillado al Estado”: “Dándole gabelas al narcoterrorismo”

La congresista mostró su desacuerdo con las decisiones que han tomado algunos jefes de Estado en Colombia y con la manera en que se manejan los temas relacionados con los grupos armados al margen de la ley

María Fernanda Cabal afirmó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas