‘Jóvenes con Oportunidades’ en Bogotá: estos son los grupos del Sisbén que pueden postularse

El Sisbén se ha consolidado como el principal filtro para acceder a las ayudas económicas y programas sociales ofrecidos por el gobierno local y nacional, determinando la elegibilidad de millones de ciudadanos para beneficios como transferencias monetarias, formación educativa y apoyos al empleo

Jóvenes con Sisbén, clave para hacer parte de Jóvenes con Oportunidades de la Alcaldía de Bogotá - crédito Freepik y Sisbén

La Alcaldía de Bogotá inició la convocatoria para el programa ‘Jóvenes con Oportunidades’, que integra tres ejes: orientación para el proyecto de vida, formación a través de cursos cortos certificados y apoyo para acceder al empleo.

Las personas seleccionadas pueden obtener transferencias monetarias cercanas a $1.2 millones como incentivo por su participación en los procesos que buscan mejorar las condiciones de vida de quienes tienen entre 18 y 28 años de edad.

La iniciativa del gobierno local cubre a ciudadanos clasificados en condición de pobreza extrema o de vulnerabilidad que son priorizados en la encuesta actualizada del Sisbén IV.

La clasificación para obtener los beneficios es para quienes tienen el Sisbén en clasificaciones entre los grupos A1 Y C9, una de las claves para acceder a este y otros programas a nivel nacional como Renta Joven y los auxilios económicos del Sena, que también revisan que las personas vivan en estratos 1 y 2.

Inscripciones abiertas para ‘Jóvenes con Oportunidades’

Las preinscripciones abrieron el 7 de noviembre y permanecen habilitadas hasta este jueves, 13 de noviembre de 2025.

Las personas interesadas deben diligenciar el formulario correspondiente e ingresar sus datos personales, entre ellos nombre y apellidos, tipo y número de documento de identidad, dirección, número de teléfono y correo electrónico.

El proceso de postulación requiere que los aspirantes tengan su registro actualizado en el Sisbén IV. Si una persona no figura en este sistema, debe solicitar la aplicación de la encuesta en cualquier sede de la red Cade o mediante el Portal Ciudadano e inscribirse en próximas convocatorias.

Solamente aquellas personas que cumplan con estos requisitos pueden aspirar a beneficiarse del programa y del incentivo económico.

El programa ‘Jóvenes con Oportunidades’ proporciona tres componentes principales:

  • Proyecto de Vida: espacios que tienen como propósito el bienestar emocional y el autoconocimiento, así como la planeación personal.
  • Formación Corta: cursos certificados de entre 40 y 160 horas, enfocados en el desarrollo de competencias laborales o educativas.
  • Intermediación Laboral: orientación y acompañamiento para acceder a empleo y fortalecer habilidades blandas.

El incentivo económico establecido, que alcanza hasta $1.2 millones, solo se entrega a quienes participen y concluyan todas las actividades del proceso, como reconocimiento a su compromiso y progreso durante el trayecto.

Otros cinco programas para jóvenes en Bogotá

La administración distrital anunció la apertura de un conjunto de cinco convocatorias que buscan fortalecer las oportunidades educativas y técnicas para jóvenes bogotanos.

Para estas iniciativas se habilitaron 9.500 cupos para acceso a universidades y formación técnica y tecnológica, gestionados con apoyo de la Secretaría de Educación Distrital y la Agencia Distrital Atenea.

Este paquete de convocatorias incluye esquemas de apoyo económico, becas y líneas de financiamiento flexibles, con una inversión acumulada que supera los $450.000 millones destinados a matrícula, sostenimiento y canastas de bienestar, junto con $108.000 millones que aportan distintas instituciones de educación superior.

El director de la Agencia Distrital Atenea, Víctor Saavedra Mercado, explicó que la estrategia incorpora acompañamiento académico y emocional, y valoró la inclusión de nuevas líneas de apoyo. La oferta educativa se distribuye de la siguiente manera:

  • Jóvenes a la E4: ofrece más de 3.900 cupos en 40 universidades privadas a bachilleres egresados de colegios de Bogotá que hayan presentado la prueba Saber 11 y tengan hasta 28 años. El programa cubre el costo total de matrícula y proporciona un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, entregado por cada periodo académico. Se incluye hasta 350 becas para la ruta de Talentos Excepcionales. La preinscripción se extiende del 11 al 18 de noviembre de 2025. Los resultados se publicarán el 15 de diciembre y el inicio de clases estará determinado por el calendario de cada institución.
  • Talentos Excepcionales: reconoce a más de 350 personas por su rendimiento académico, artístico o deportivo. Los seleccionados cuentan con acompañamiento académico y emocional, y deben adelantar el proceso de admisión directamente ante la institución educativa vinculada. Las fechas de la convocatoria y el inicio de clases son las mismas que para Jóvenes a la E4.
  • Fest Atenea: consiste en becas-crédito condonables para 1.000 jóvenes de estratos 1 a 4. No se exige codeudor ni historial crediticio, y los pagos solo inician si la persona recibe ingresos después de graduarse, bajo cuotas ajustadas a su salario. La condonación puede cubrir la totalidad de los intereses y hasta un 20% del capital bajo criterios especiales, entre ellos pertenecer al SISBÉN IV (10%), ser mujer (5%), vivir en situación de vulnerabilidad (3%) o demostrar alto desempeño académico (2%). La convocatoria está habilitada del 2 al 10 de diciembre de 2025, con resultados previstos para el 29 de diciembre e inicio de clases en 2026.
  • Jóvenes a la E–Instituciones Públicas: esta línea ofrece 2.600 cupos en universidades públicas y más de 900 en programas de formación para el trabajo y desarrollo humano (Sena). Los seleccionados reciben apoyos alimentarios, acceso a tutorías, atención psicosocial, orientación vocacional y subsidio económico semestral. Las inscripciones estarán abiertas del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 y los resultados se darán a conocer el 7 de enero de 2026.
  • Formación para el Trabajo: dirigida a jóvenes de 14 a 28 años con interés en formarse en carreras técnicas en instituciones como Cafam, Cesde Bogotá y Kuepa, asigna 1.100 cupos. El beneficio cubre matrícula gratuita y ayuda de sostenimiento, con el propósito de que los beneficiarios puedan insertarse rápidamente en sectores de alta demanda. El registro se podrá completar del 2 al 9 de diciembre de 2025, y los resultados estarán disponibles en la tercera semana de diciembre.

Todos los detalles, requisitos y priorización de cada convocatoria están disponibles en el sitio oficial www.agenciaatenea.gov.co y a través de las redes sociales institucionales.

