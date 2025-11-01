Muere estudiante de Los Andes tras presunta agresión en fiesta de Halloween en Bogotá

Precaución - No pasar | Colprensa

Un estudiante de la Universidad de los Andes, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, falleció este viernes 31 de octubre en Bogotá, luego de haber sido presuntamente agredido por algunos de sus compañeros durante una celebración de Halloween, según informó W Radio.

El joven, de 20 años, cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar en horas de la madrugada del viernes.

De acuerdo con información conocida por el medio radial, falleció hacia las 7:00 de la noche a causa de las graves lesiones sufridas durante el altercado.

Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron que tres personas fueron capturadas por el delito de lesiones personales, en hechos ocurridos la noche del jueves 30 de octubre. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió la agresión.

Hasta el momento, ni la Universidad de los Andes ni las familias de los presuntos implicados han emitido un comunicado oficial sobre el caso. La institución académica, según trascendió, activó sus protocolos internos de acompañamiento y apoyo psicológico para la comunidad universitaria.

El suceso ha generado conmoción dentro del campus, especialmente entre los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, quienes se enteraron del fallecimiento de su compañero en la mañana de este viernes.

La Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación trabajan de manera conjunta para esclarecer si se trató de un caso de riña entre estudiantes o de una agresión premeditada. Las cámaras de seguridad del lugar donde se realizó la fiesta serán fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos.

El medio W Radio precisó que la agresión se habría producido durante una fiesta privada organizada por estudiantes en una vivienda cercana a la zona universitaria del norte de Bogotá. Versiones iniciales apuntan a que se presentó una discusión que terminó en golpes, aunque los motivos exactos aún no han sido establecidos.

El caso recuerda inevitablemente el ocurrido hace 15 años con el estudiante Luis Andrés Colmenares, también de la Universidad de los Andes, quien perdió la vida el 31 de octubre de 2010, en circunstancias aún no esclarecidas. Colmenares fue hallado muerto en un caño de la Zona T de Bogotá después de asistir a una fiesta de disfraces, hecho que marcó un extenso proceso judicial en el país.

Este nuevo caso, que coincide en fecha y contexto, ha despertado preocupación sobre el consumo de alcohol y los riesgos asociados a las celebraciones masivas de Halloween entre jóvenes universitarios. Las autoridades locales hicieron un llamado a la prudencia y la prevención, especialmente durante este tipo de eventos donde se combinan fiestas privadas y aglomeraciones nocturnas.

Fuentes consultadas señalaron que el cuerpo de Jaime Esteban Moreno fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se realizará la necropsia que determinará las causas precisas de su muerte.

La familia del estudiante ha pedido respeto y reserva frente a los detalles del caso mientras se adelantan las investigaciones. Amigos cercanos y compañeros de clase publicaron mensajes de condolencia en redes sociales, recordando a Jaime Esteban como un joven tranquilo, apasionado por la tecnología y comprometido con su carrera universitaria.

La Policía Metropolitana informó que los capturados permanecen bajo custodia mientras avanzan los procedimientos de identificación y verificación de responsabilidades. El caso fue asumido por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que coordina las diligencias junto con la Fiscalía.