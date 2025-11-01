Luis Colmenares reflexionó sobre el asesinato de estudiante de Los Andes: “La vida no puede seguir perdiéndose entre fiestas y silencios”

El padre de Andrés Colmenares reflexionó respecto al asesinato de Esteban Moreno - crédito RedesSociales/Colprensa

La noticia registrada en la madrugada del 31 de octubre de 2025, relacionada con el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes en Bogotá, ha recordado la muerte del también estudiante Luis Andrés Colmenares, ocurrida en la noche de Halloween de 2010 en la capital del país.

Sobre ese hecho, lo ocurrido el 31 de octubre de 2010 en el Parque El Virrey, de Bogotá, sigue siendo uno de los casos que más ha generado reacciones en Colombia, ya que después de más de 15 años aún no se esclarece qué provocó la muerte del estudiante Andrés Colmenares.

A pesar del tiempo transcurrido, su padre, Luis Colmenares, sigue pidiendo justicia. Este factor emocional, junto con las similitudes con la muerte de Esteban Moreno, ha llevado al contador a pronunciarse.

Primero, en redes sociales, compartió las sensaciones que experimentó tras conocer la noticia de lo sucedido en Chapinero con el estudiante de la Universidad de los Andes. “Hoy me desperté con la firme convicción de ordenar mis pensamientos al empezar noviembre, pero me detuvo la muerte de Jaime Esteban, un joven estudiante de Uniandes. A su familia, mi respeto y mi abrazo solidario. A los jóvenes les digo que se cuiden, y también cuiden a los suyos. La vida no puede seguir perdiéndose entre fiestas y silencios”, escribió Luis Colmenares.

El padre de Andrés Colmenares se pronunció sobre el asesinato de Esteban Moreno - crédito @lcolmenaresr/X

En diálogo con Infobae Colombia, Luis Colmenares habló sobre cómo se enteró del asesinato de Esteban Moreno y cómo esta noticia lo hizo regresar 15 años en el pasado.

“Hoy me desperté más tranquilo con el solo hecho de saber que era primero de octubre, porque ha sido difícil recorrer octubre desde el fallecimiento de Luis Andrés. Pero cuando empiezo a revisar redes sociales me entero del caso de Jaime Esteban y, al conocer los detalles, se me empezó a revolver todo como si hubiera regresado quince años. Pensé en la familia del joven, relacioné la situación por la que debían estar pasando… en fin, difícil todo”, relató.

Sobre su pedido de justicia en el caso de Esteban Moreno, Colmenares afirmó que, a pesar de las dificultades, sigue confiando en la existencia de un sistema judicial en el país:

“Nunca he tenido dudas de la justicia como institución democrática. El problema está en los operadores judiciales, en las decisiones de jueces y fiscales que se dejan tentar por la corrupción, por el poder económico y sus propios intereses”, señaló.

Luis Colmenares indicó que volvió a tener una sensación similar a la que vivió cuando se registró la muerte de su hijo - crédito Colprensa

Por último, Luis Colmenares reflexionó y envió un mensaje a la juventud, a la que pidió no priorizar la violencia, ya que la mayoría de las riñas se registran en situaciones que podrían resolverse mediante el diálogo.

“Hay que revisar la forma en que se está formando la juventud; hay que revisar los valores que están aprendiendo; hay que revisar la manera en que están asumiendo las libertades. Yo creo que hay que parar y reorganizar la sociedad”, afirmó.

Padres del joven estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo piden justicia

Los padres del estudiante de la Universidad de los Andes publicaron un comunicado en redes sociales - crédito X

En la tarde del 1 de noviembre, Jaime Alberto Moreno y Mónica Jaramillo, padres de Esteban Moreno, emitieron un comunicado en el que recordaron a su hijo, destacando la relación cercana que tenía con su hermano menor.

Asimismo, mencionaron que Esteban era un buen estudiante, que soñaba con viajar a Europa y que mantenía una gran relación con sus allegados, por lo que hicieron un llamado a que se haga justicia en su caso.

“No comprendemos cómo un ser tan especial perdió la vida en un ataque tan brutal. Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, y oramos para que se haga justicia y que los responsables reciban todo el peso de la ley”, se lee en el comunicado.