Colombia

Luis Colmenares reflexionó sobre el asesinato de estudiante de Los Andes: “La vida no puede seguir perdiéndose entre fiestas y silencios”

El padre de Luis Andrés Colmenares, el joven que apareció muerto en el norte de Bogotá luego de asistir a una fiesta el 31 de diciembre, indicó que este caso lo hizo volver 15 años en el pasado

Guardar
El padre de Andrés Colmenares
El padre de Andrés Colmenares reflexionó respecto al asesinato de Esteban Moreno - crédito RedesSociales/Colprensa

La noticia registrada en la madrugada del 31 de octubre de 2025, relacionada con el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes en Bogotá, ha recordado la muerte del también estudiante Luis Andrés Colmenares, ocurrida en la noche de Halloween de 2010 en la capital del país.

Sobre ese hecho, lo ocurrido el 31 de octubre de 2010 en el Parque El Virrey, de Bogotá, sigue siendo uno de los casos que más ha generado reacciones en Colombia, ya que después de más de 15 años aún no se esclarece qué provocó la muerte del estudiante Andrés Colmenares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar del tiempo transcurrido, su padre, Luis Colmenares, sigue pidiendo justicia. Este factor emocional, junto con las similitudes con la muerte de Esteban Moreno, ha llevado al contador a pronunciarse.

Primero, en redes sociales, compartió las sensaciones que experimentó tras conocer la noticia de lo sucedido en Chapinero con el estudiante de la Universidad de los Andes. “Hoy me desperté con la firme convicción de ordenar mis pensamientos al empezar noviembre, pero me detuvo la muerte de Jaime Esteban, un joven estudiante de Uniandes. A su familia, mi respeto y mi abrazo solidario. A los jóvenes les digo que se cuiden, y también cuiden a los suyos. La vida no puede seguir perdiéndose entre fiestas y silencios”, escribió Luis Colmenares.

El padre de Andrés Colmenares
El padre de Andrés Colmenares se pronunció sobre el asesinato de Esteban Moreno - crédito @lcolmenaresr/X

En diálogo con Infobae Colombia, Luis Colmenares habló sobre cómo se enteró del asesinato de Esteban Moreno y cómo esta noticia lo hizo regresar 15 años en el pasado.

“Hoy me desperté más tranquilo con el solo hecho de saber que era primero de octubre, porque ha sido difícil recorrer octubre desde el fallecimiento de Luis Andrés. Pero cuando empiezo a revisar redes sociales me entero del caso de Jaime Esteban y, al conocer los detalles, se me empezó a revolver todo como si hubiera regresado quince años. Pensé en la familia del joven, relacioné la situación por la que debían estar pasando… en fin, difícil todo”, relató.

Sobre su pedido de justicia en el caso de Esteban Moreno, Colmenares afirmó que, a pesar de las dificultades, sigue confiando en la existencia de un sistema judicial en el país:

“Nunca he tenido dudas de la justicia como institución democrática. El problema está en los operadores judiciales, en las decisiones de jueces y fiscales que se dejan tentar por la corrupción, por el poder económico y sus propios intereses”, señaló.

Luis Colmenares indicó que volvió
Luis Colmenares indicó que volvió a tener una sensación similar a la que vivió cuando se registró la muerte de su hijo - crédito Colprensa

Por último, Luis Colmenares reflexionó y envió un mensaje a la juventud, a la que pidió no priorizar la violencia, ya que la mayoría de las riñas se registran en situaciones que podrían resolverse mediante el diálogo.

“Hay que revisar la forma en que se está formando la juventud; hay que revisar los valores que están aprendiendo; hay que revisar la manera en que están asumiendo las libertades. Yo creo que hay que parar y reorganizar la sociedad”, afirmó.

Padres del joven estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo piden justicia

Los padres del estudiante de
Los padres del estudiante de la Universidad de los Andes publicaron un comunicado en redes sociales - crédito X

En la tarde del 1 de noviembre, Jaime Alberto Moreno y Mónica Jaramillo, padres de Esteban Moreno, emitieron un comunicado en el que recordaron a su hijo, destacando la relación cercana que tenía con su hermano menor.

Asimismo, mencionaron que Esteban era un buen estudiante, que soñaba con viajar a Europa y que mantenía una gran relación con sus allegados, por lo que hicieron un llamado a que se haga justicia en su caso.

“No comprendemos cómo un ser tan especial perdió la vida en un ataque tan brutal. Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, y oramos para que se haga justicia y que los responsables reciban todo el peso de la ley”, se lee en el comunicado.

Temas Relacionados

Luis ColmenaresUniversidad de los AndesAsesinatoBogotáCrimenEstudiante Los AndesJaime Esteban Morales JaramilloLuis Andrés ColmenaresCaso ColmenaresColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe anunció los cambios que harán a la justicia colombiana si ganan las elecciones 2026: “Que no se extienda el periodo de la Jep”

El líder del Centro Democrático apuesta porque sea la Justicia Penal Militar la única que juzgue a soldados y policías mientras esté en activo, cualquiera sea la naturaleza del delito

Álvaro Uribe anunció los cambios

Shakira celebró Halloween en Bogotá junto a sus hijos y presentó el disfraz que eligió para la ocasión: las imágenes

Horas antes de su concierto en el Vive Claro, la barranquillera reveló que aprovechó su estancia en la capital colombiana para sumarse a las celebraciones con un particular disfraz

Shakira celebró Halloween en Bogotá

Montería alcanzó su menor desempleo en siete años y el alcalde festejó los resultados: “Este es un logro de todos”

Hugo Kerguelén García destacó este resultado como muestra del impulso de la economía local, luego de que el Dane confirmara que la desocupación en el municipio cordobés ascendió del 11,2% al 9,4%

Montería alcanzó su menor desempleo

Yina Calderón protagonizó polémica con otra participante en ‘La mansión de Luinny’: Karina García intervinó

Durante una actividad en el ‘reality show’, la huilense soltó un duro calificativo contra otra participante, llevando a un debate sobre su significado, pues no todos lo interpretaron de la misma manera

Yina Calderón protagonizó polémica con

Así celebró Abelardo “Tigre” de la Espriella el ‘sold out’ que logró en el Movistar Arena: “Esto no es con buses ni tamales”

El abogado y precandidato presidencial, en diálogo con Infobae Colombia, aseguró que la convocatoria en la capital reflejó un fervor genuino de los asistentes, alejado de maquinarias políticas o incentivos económicos

Así celebró Abelardo “Tigre” de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró Halloween en Bogotá

Shakira celebró Halloween en Bogotá junto a sus hijos y presentó el disfraz que eligió para la ocasión: las imágenes

Yina Calderón protagonizó polémica con otra participante en ‘La mansión de Luinny’: Karina García intervinó

Shakira anunció la llegada de su marca de cuidado capilar a Colombia y otros dos países por los que pasará su gira

Hija del Joe Arroyo se pronunció tras conocerse que uno de los éxitos del ‘Rey del Carnaval de Barranquilla’ será la canción oficial en 2026: “Un bacán”

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Deportes

Esta fue la ‘jugadita’ de

Esta fue la ‘jugadita’ de América de Cali para suspender la sanción del estadio Pascual Guerrero por Copa BetPlay

Bayern Múnich sigue intratable: goleada por 3-0 ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga, Luis Díaz jugó 34 minutos

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de ida de la Copa BetPlay

Mal momento para los colombianos en River Plate, esto dicen desde Argentina sobre su titularidad: “No es para cualquiera”

Leyenda del Manchester United criticó al Liverpool por dejar que Luis Díaz se fuera del equipo: “Ni de lejos”