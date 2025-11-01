Colombia

Justicia le da la razón a Federico Gutiérrez tras tutela de Isabel Zuleta por presunta calumnia

El Juzgado 62 del Circuito de Bogotá confirmó la improcedencia de la tutela interpuesta por Isabel Cristina Zuleta contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por supuesta vulneración de su honra

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El proceso judicial entre la senadora Isabel Cristina Zuleta y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvo un nuevo capítulo tras conocerse el fallo de segunda instancia que confirmó la improcedencia de la tutela presentada por la congresista.

La decisión, emitida por el Juzgado 62 del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, desestimó nuevamente los reclamos de Zuleta, quien sostenía que el mandatario había lesionado su honra, buen nombre y dignidad con afirmaciones publicadas en redes sociales.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la revista Semana, la senadora interpuso la tutela al considerar que Gutiérrez difundió mensajes “estigmatizantes” al señalar que ella “habría intercedido para impedir la captura de Juan Pablo Taborda, alias Yordi, cabecilla de La Terraza, argumentando que su detención frustraría el proceso de paz en Itagüí”. Para Zuleta, ese pronunciamiento afectó su reputación al asociarla con conductas delictivas como el tráfico de influencias, la obstrucción a la justicia y el abuso de funciones públicas.

El fallo ratificado este 31 de octubre coincide con la decisión de primera instancia adoptada por el Juzgado Treinta Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá, que ya había declarado improcedente el recurso. El juez Andrés Felipe Ramírez Aguilar, encargado de ese despacho, precisó que las expresiones cuestionadas forman parte de un debate político, por lo que deben resolverse mediante los mecanismos ordinarios del sistema judicial.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El documento judicial señala que “la controversia planteada se circunscribe a un debate político suscitado por expresiones públicas del accionado, cuyo eventual carácter lesivo se enmarca en conductas susceptibles de ser tramitadas mediante los mecanismos judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico”. De esta manera, el juez recordó a la senadora que dispone de alternativas legales como la denuncia penal o la acción civil.

La determinación judicial deja abierta la posibilidad de que Zuleta interponga una denuncia por injuria y calumnia o promueva una acción civil por perjuicios morales ante la jurisdicción ordinaria. También se mencionó la opción de presentar una queja ante la Procuraduría General de la Nación si considera que el alcalde incurrió en abuso de funciones públicas.

Colprensa/Archivo
Colprensa/Archivo

Hasta el momento, no se ha conocido si la congresista acudirá a alguna de esas instancias. Zuleta coordina actualmente el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, las mismas que participaron en un acto público junto al presidente Gustavo Petro en el complejo de La Alpujarra, hecho que también generó debate político.

Por su parte, Federico Gutiérrez reaccionó a través de sus redes sociales tras conocerse la nueva decisión judicial. El mandatario expresó: “La justicia nos da la razón. Creo que esas personas que tanto daño le han hecho al país, a la ciudad, y que se aliaron con los peores criminales, en algún momento le van a tener que responder a la justicia”, escribió el alcalde en una publicación.

La controversia entre la senadora y el alcalde se remonta a los primeros meses de 2025, cuando Gutiérrez hizo declaraciones en las que cuestionó el papel de algunos sectores políticos en el diálogo con estructuras armadas de Medellín. Dichas afirmaciones motivaron la acción judicial de Zuleta, quien consideró que el alcalde excedió los límites del debate público.

En su momento, la defensa de Gutiérrez argumentó que sus palabras se emitieron dentro del marco de la libertad de expresión y que respondían a un contexto político legítimo. El fallo de segunda instancia respalda esta posición al señalar que el escenario natural para discutir posibles agravios derivados de pronunciamientos políticos son los procesos judiciales ordinarios, y no la acción de tutela.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezIsabel Cristina ZuletaTutela Justicia MedellínLibertad de expresiónColombia-noticias

Más Noticias

“Lo único que sabe hacer el Gobierno de Petro es incumplirle al Valle”: senador Motoa al presidente de Colombia

El senador Carlos Fernando Motoa pidió al Gobierno Nacional no dejar en riesgo el proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca y exigió que se cumplan los compromisos con esa región

“Lo único que sabe hacer

“¿Qué clase de persona hace eso?”: Cabal critica a Petro por llamar “genialidad” a la toma del Palacio

María Fernanda Cabal criticó a Gustavo Petro por calificar como “genialidad” la toma del Palacio de Justicia. La controversia surge a pocos días de la conmemoración de los 40 años del asalto del M-19

“¿Qué clase de persona hace

Muere estudiante de Los Andes tras presunta agresión en fiesta de Halloween en Bogotá

La Policía capturó a tres personas presuntamente relacionadas con los hechos

Muere estudiante de Los Andes

Resultados Lotería de Santander viernes 31 de octubre de 2025: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander viernes

Lotería de Medellín resultados 31 de octubre: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Medellín resultados 31
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Cómo seguir a la selección

Cómo seguir a la selección Colombia en el Mundial Sub-17 Qatar 2025: hora y canales de televisión para ver a la Tricolor

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica