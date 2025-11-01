Colombia

Detienen a ‘Caquetá’, exintegrante de las Farc, por integrar red que alquilaba armas para robos en Bogotá

La Policía y la Fiscalía lo detuvieron en Bosa, incautándole un arma y dos celulares, tras investigaciones sobre robos en la ciudad

Guardar
Alias Caquetá, exintegrante de las
Alias Caquetá, exintegrante de las FARC, fue detenido en Bosa por su presunta participación en una red que alquilaba armas para robos en comercios de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El reciente arresto de alias Caquetá en el barrio El Remanso de Bosa puso al descubierto una red criminal dedicada al alquiler de armas de fuego para cometer robos en comercios de Bogotá.

La operación, realizada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, culminó con la detención del individuo y la incautación de un arma de fuego y dos teléfonos celulares, que quedaron bajo custodia de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las investigaciones oficiales señalaron que el detenido, originario de San Vicente del Caguán (Caquetá), había integrado en el pasado la columna Urias Rondón de las extintas Farc-EP.

Su historial judicial incluye antecedentes por tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, acceso carnal violento y concierto para delinquir agravado con fines de financiamiento al terrorismo.

Tras la captura, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberá responder ante la justicia por los delitos imputados.

Este caso se da días después del robo en el sur de la capital

Operativo de la Policía de Metropolitana de Bogotá contra alias Caquetá - crédito Policía Metropoltiana de Bogotá

Robo en San Cristóbal

Este caso se da días después del robo en el sur de la capital. El lunes 27 de octubre, una familia del barrio Gaviotas, en San Cristóbal, sufrió un robo en su apartamento mientras se encontraban ausentes. Los delincuentes forzaron la cerradura y sustrajeron dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares, ropa, lociones y alcancías.

Al regresar, los propietarios encontraron la puerta cerrada nuevamente, aunque con un trapo que indicaba que los ladrones intentaron ocultar el ingreso forzado.

Ivón Morales, una de las víctimas, relató a Citynoticias: “Entraron, forzaron la cerradura y se llevaron varios objetos de valor, dinero en efectivo y joyas”.

Según el testimonio de la familia, pese a que notificaron a la Policía, solo recibieron indicaciones de tomar fotos y presentar la denuncia, sin que ningún investigador se desplazara al lugar para levantar huellas o recopilar evidencia.

No se trata de un hecho aislado. Meses atrás, otro apartamento del mismo conjunto residencial fue asaltado mediante un método similar, con los ladrones forzando la cerradura y robando más de 2 millones de pesos junto con otros objetos personales.

Alias Caquetá fue detenido en
Alias Caquetá fue detenido en el barrio El Remanso de Bosa por su presunta participación en una red de alquiler de armas - crédito Google Maps

Heidy Pérez, otra residente afectada, señaló: “Fue prácticamente el mismo método. No sé qué usaron para abrir la puerta, pero rompieron la cerradura, entraron y robaron pertenencias”.

Los habitantes del conjunto aseguran que la administración y las autoridades no han ofrecido soluciones concretas, limitándose a solicitar la presentación de denuncias y negándoles acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Ante la reiteración de los hechos, los vecinos han solicitado a la Policía un refuerzo en la vigilancia de la zona y una respuesta formal que permita esclarecer los robos y recuperar sus pertenencias.

El panorama de la seguridad en Bogotá se refleja también en las cifras oficiales. Según la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante septiembre de 2025 se registraron 524 hurtos a domicilios, 21 más que los reportados en septiembre de 2024, lo que equivale a un promedio de 17 robos diarios en la ciudad.

No obstante, el balance anual muestra una tendencia diferente: entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 35 robos menos que en el mismo periodo del año anterior. Los meses de febrero y mayo se destacaron como los de menor incidencia de hurtos a hogares.

El análisis por días de la semana desmiente la percepción de que existen jornadas especialmente peligrosas: los lunes concentran el 12,49% de los casos, los martes 13,78%, los miércoles 14,55%, los jueves 14,85%, los viernes 16,23%, los sábados 15,91% y los domingos 12,19%.

Suba, Engativá, Kennedy y Usaquén
Suba, Engativá, Kennedy y Usaquén lideran el registro de hurtos a viviendas en Bogotá entre enero y septiembre de 2025 - crédito Secretaría de Ambiente

Sin embargo, la franja horaria sí influye en la frecuencia de los delitos: la madrugada concentra el 29,23% de los robos, seguida por la mañana (27,04%), la noche (25,02%) y la tarde (18,7%).

Según el informe, los delincuentes aprovechan las horas de descanso de los residentes, siendo más frecuentes los hurtos los lunes y sábados en la madrugada y los viernes en la noche, mientras que los domingos por la tarde presentan la menor actividad delictiva.

En cuanto a la distribución geográfica, las localidades más afectadas entre enero y septiembre de 2025 fueron Suba (583 reportes), Engativá (509), Kennedy (389) y Usaquén (388), mientras que las menos impactadas fueron Candelaria (28), Antonio Nariño (59), Tunjuelito (75) y Santa Fe (104).

Temas Relacionados

Alias CaquetáExintegrante de las FarcCaptura BosaRobos en BogotáArmas en BogotáSeguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen hoy EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga, Luis Díaz entró desde el banco de los suplentes

“Los Gigantes de Baviera” con rotación por el partido de Champions League, golean a los “Farmacéuticos” sin líos, en donde Luis Díaz jugará 30 minutos

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Hija del Joe Arroyo se pronunció tras conocerse que uno de los éxitos del ‘Rey del Carnaval de Barranquilla’ será la canción oficial en 2026: “Un bacán”

Nayalive Arroyo, que también es cantante, dejó una emotiva publicación el 1 de noviembre de 2025, día en que ‘el Centurión de la noche’ hubiera cumplido 70 años, tras su muerte a los 55 años el 26 de julio de 2011

Hija del Joe Arroyo se

Menor de 13 años murió al caerle portón de hierro en una bodega en Barranquilla

El incidente ocurrió cuando Derwi Jesús Palacios Teherán intentó abrir una estructura metálica que terminó desplomándose sobre él

Menor de 13 años murió

Álvaro Uribe provocó risas con jocoso comentario en Boyacá: “Nuestras tres mujeres candidatas se las jugamos a cualquiera”

El expresidente destacó a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín como aspirantes fuertes del Centro Democrático, mientras el partido se prepara para anunciar su candidato único el 28 de noviembre

Álvaro Uribe provocó risas con

Universidad Nacional confirmó que un egresado de la carrera de Biología falleció dentro del campus: esto se sabe

La Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) comenzaron las labores de investigación para determinar los hechos

Universidad Nacional confirmó que un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Hija del Joe Arroyo se

Hija del Joe Arroyo se pronunció tras conocerse que uno de los éxitos del ‘Rey del Carnaval de Barranquilla’ será la canción oficial en 2026: “Un bacán”

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen hoy EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga, Luis Díaz entró desde el banco de los suplentes

Mal momento para los colombianos en River Plate, esto dicen desde Argentina sobre su titularidad: “No es para cualquiera”

Leyenda del Manchester United criticó al Liverpool por dejar que Luis Díaz se fuera del equipo: “Ni de lejos”

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

Deportivo Pereira recibió un ‘espaldarazo’ en medio de su crisis financiera e institucional: “Buscamos contribuir”