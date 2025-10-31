Colombia

Quiénes son Los Picaminosos, el grupo de moteros que estaría detrás de los bloqueos en Bogotá por medida que prohíbe el parrillero en Halloween

Integrantes de este grupo fueron señalados por autoridades y captados en incidentes violentos que paralizaron sectores clave de la ciudad, que han afectado el orden público

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Imagen de referencia - Moteros
Imagen de referencia - Moteros afirmaron que no bloquearan vías, pero no se retiraran de las puertas de los patios - crédito Picaminosos 420

El impacto de las restricciones de movilidad para motociclistas en Bogotá se hizo sentir de manera inmediata cuando grupos de moteros lideraron una serie de protestas que alteraron el tránsito y la seguridad en la ciudad.

La reacción de estos colectivos obedece a las medidas implementadas por la Alcaldía durante el fin de semana de Halloween.

Según el Decreto Distrital 528 de 2025, con el fin de prevenir riesgos en seguridad vial y orden público en la ciudad durante esta fecha, la alcaldía contempla la prohibición de acompañante en moto, desde el jueves 30 de octubre hasta la noche del lunes 3 de noviembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, estas medidas derivó en enfrentamientos, detenciones y una afectación masiva a los usuarios del sistema de transporte público.

Según el reporte entregado por la Policía de Bogotá, durante la jornada de protestas fueron detenidas cuatro personas que habrían participado en estas actividades.

Uno de los colectivos que lideró la jornada de protestas en la capital colombiana fueron Los Picaminosos, una organización conformada por motociclistas que, según las autoridades, han adoptado comportamientos contrarios a la ley.

Este colectivo, que reúne a cerca de 1.500 miembros inscritos y cuenta con una sede en la localidad de Kennedy, se ha consolidado en los últimos cuatro años como un referente entre quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo.

Diego González, líder de la agrupación, explicó en El Espectador que, a diferencia de otras agremiaciones, su colectivo se fundamenta en que todos sus integrantes trabajan en aplicaciones de transporte.

Así mismo, detalló que aproximadamente el 20 % de los miembros son mujeres, quienes suelen inclinarse por actividades de mensajería de paquetes y otras tareas consideradas más seguras.

De acuerdo con información recogida por Semana, la página de Facebook de este grupo, que supera los 52.000 usuarios, indica que para integrarse es necesario abonar una suma de quince mil pesos, además de una cuota mensual.

Además, se ha conocido que Los Picaminosos dispondrían de una central de radio que opera en turnos de ocho horas de manera continua, con el objetivo de monitorear los movimientos de los operativos dirigidos contra conductores que trabajan con aplicaciones.

Temas Relacionados

Los PicaminososParo de moterosBogotáBloqueos en BogotáRestricción parrilleroHalloweenPlan tortugaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Segunda jornada de paro del gremio de moteros en rechazo a las restricciones por parte del Distrito en el puente festivo de Halloween

Las medidas responden a la necesidad de reforzar la seguridad y el control vehicular durante uno de los fines de semana festivo con mayor incidentes viales y de orden público

EN VIVO - Segunda jornada

Juan Manuel Galán es oficializado como candidato único presidencial del Nuevo Liberalismo para 2026: fue decisión unánime

El anuncio se produjo luego de la realización del Consejo Ordinario del Nuevo Liberalismo, en el que los integrantes del máximo órgano directivo del partido otorgaron su respaldo total al exsenador

Infobae

Antioquia: se registró un sismo de magnitud 3.8

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Antioquia: se registró un sismo

Las últimas previsiones para Cartagena de Indias: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Cartagena

Clima: las temperaturas que predominarán este 31 de octubre en Cali

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Blessd se apodera del ranking

Blessd se apodera del ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más escuchadas?

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

Marlon Solórzano confirmó el fin de su relación con la rusa Yana Karpova y aclaró si volvería con Karina García: “Estoy soltero, ¿por qué no?"

Karol G reveló que estuvo a punto de rechazar la invitación para cantar con Andrea Bocelli en el Vaticano: “Estaba supernerviosa”

Deportes

Alberto Gamero y Deportivo Cali

Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata

El colapso del Deportivo Pereira: gerente del equipo explicó las razones de la crisis económica