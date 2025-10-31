Quiénes son Los Picaminosos, el grupo de moteros que estaría detrás de los bloqueos en Bogotá por medida que prohíbe el parrillero en Halloween

Imagen de referencia - Moteros afirmaron que no bloquearan vías, pero no se retiraran de las puertas de los patios - crédito Picaminosos 420

El impacto de las restricciones de movilidad para motociclistas en Bogotá se hizo sentir de manera inmediata cuando grupos de moteros lideraron una serie de protestas que alteraron el tránsito y la seguridad en la ciudad.

La reacción de estos colectivos obedece a las medidas implementadas por la Alcaldía durante el fin de semana de Halloween.

Según el Decreto Distrital 528 de 2025, con el fin de prevenir riesgos en seguridad vial y orden público en la ciudad durante esta fecha, la alcaldía contempla la prohibición de acompañante en moto, desde el jueves 30 de octubre hasta la noche del lunes 3 de noviembre.

Sin embargo, estas medidas derivó en enfrentamientos, detenciones y una afectación masiva a los usuarios del sistema de transporte público.

Según el reporte entregado por la Policía de Bogotá, durante la jornada de protestas fueron detenidas cuatro personas que habrían participado en estas actividades.

Uno de los colectivos que lideró la jornada de protestas en la capital colombiana fueron Los Picaminosos, una organización conformada por motociclistas que, según las autoridades, han adoptado comportamientos contrarios a la ley.

Este colectivo, que reúne a cerca de 1.500 miembros inscritos y cuenta con una sede en la localidad de Kennedy, se ha consolidado en los últimos cuatro años como un referente entre quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo.

Diego González, líder de la agrupación, explicó en El Espectador que, a diferencia de otras agremiaciones, su colectivo se fundamenta en que todos sus integrantes trabajan en aplicaciones de transporte.

Así mismo, detalló que aproximadamente el 20 % de los miembros son mujeres, quienes suelen inclinarse por actividades de mensajería de paquetes y otras tareas consideradas más seguras.

De acuerdo con información recogida por Semana, la página de Facebook de este grupo, que supera los 52.000 usuarios, indica que para integrarse es necesario abonar una suma de quince mil pesos, además de una cuota mensual.

Además, se ha conocido que Los Picaminosos dispondrían de una central de radio que opera en turnos de ocho horas de manera continua, con el objetivo de monitorear los movimientos de los operativos dirigidos contra conductores que trabajan con aplicaciones.