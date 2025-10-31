Colombia

Durante su encuentro con el presidente de Egipto, Petro anunció que Colombia participará en la reconstrucción de Gaza: “Con su fuerza pública y sus recursos”

La seguridad internacional y la lucha contra el crimen transnacional también ocuparon un lugar central en la agenda con el anuncio de la persecución a mercenarios colombianos

Guardar
Petro en su visita a
Petro en su visita a Egipto y el encuentro con el presidente de ese país - crédito @petrogustavo/X

El reciente encuentro entre el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi, en El Cairo, en su visita al Medio Oriente, dejó varias noticias, según firmó el presidente.

El mandatario colombiano delineó una serie de compromisos que abarcan desde la reconstrucción de Gaza hasta la cooperación en seguridad y el impulso de industrias estratégicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Dialogué con el presidente de Egipto en El Cairo, Abdelfatah Al Sisi, sobre la participación de Colombia con su fuerza pública y sus recursos en la reconstrucción de Gaza”, afirmó Petro en la publicación de su cuenta en la red social X.

El presidente colombiano detalló que la ayuda del país se enfocará en soluciones tecnológicas para las víctimas del conflicto.

“Queremos que Colombia ayude a través de su Estado y su sociedad con prótesis para extremidades de niños, niñas y adultos con sus avances mecatrónicos e impresión 3D”, explicó el jefe de Estado.

Esta iniciativa busca canalizar la experiencia nacional en innovación médica hacia la población civil afectada en ese territorio.

Petro sobre su visita a
Petro sobre su visita a Egipto y el encuentro con el presidente de ese país - crédito @petrogustavo/X

En el plano diplomático, Colombia asume un rol activo tras su elección como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Colombia, como miembro electo por inmensa mayoría de las Naciones del mundo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuará con la máxima sabiduría en el conflicto/genocidio de Sudán y en el conflicto sobre el agua en el nacimiento del río Nilo entre Etiopía y Egipto”, sostuvo Petro.

El mandatario subrayó la gravedad de la crisis hídrica en la región.

“El río Nilo pierde capacidad en contener agua dulce debido a la crisis climática, mientras crece una población de 150 millones de personas”, puntualizó.

En el plano diplomático, Colombia
En el plano diplomático, Colombia asume un rol activo tras su elección como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - crédito @petrogustavo/X

La seguridad internacional y la lucha contra el crimen transnacional también ocuparon un lugar central en la agenda.

“Perseguiremos el mercenarismo de colombianos y su participación en genocidios y conflictos y se articulará la policía colombiana con la policía egipcia y árabe en general para lograr cero mafias en drogas, cero trata, cero mercenarios, que es una forma de trata”, declaró Petro.

En materia económica, el presidente propuso una alianza multinacional para fortalecer la industria textil.

“Impulsaremos nuestra industria textil de manera multinacional: algodón y telas egipcias ojalá con inversión de empresariado colombiano, llamo especialmente a la comunidad árabe de Maicao y el país para invertir en Egipto y llevar a Colombia telas finas para confección de calidad en el país y aumento sustancial de puestos de trabajo”, escribió el mandatario.

A un año del ataque
A un año del ataque de Hamas, las cicatrices en la sociedad israelí y la política que empleó el presidente Gustavo Petro siguen siendo evidentes - crédito Presidencia - Freepik

El desarrollo de energías limpias también fue parte de la conversación bilateral. “Articulación multinacional para producir paneles solares y energías limpias en empresas comunes”.

El presidente concluyó destacando el respaldo popular egipcio a la postura colombiana sobre Palestina: “Me siento muy contento del enorme cariño que el pueblo egipcio tiene por Colombia, dada su posición en contra del genocidio en Palestina. Ayudaremos a Egipto y los países mediadores, incluido EEUU, en el esfuerzo de lograr la paz en Palestina”, aseveró el presidente.

El encuentro entre Gustavo Petro y Abdelfatah Al Sisi en El Cairo consolidó el compromiso de Colombia con la reconstrucción de Gaza, la cooperación en seguridad internacional y el fortalecimiento de alianzas económicas y tecnológicas con Egipto. Además, Colombia asumió un papel más activo en el ámbito diplomático y en la búsqueda de soluciones para conflictos regionales y la crisis hídrica.

Petro enfatizó la importancia de la innovación, la cooperación multinacional y el respaldo a la causa palestina como ejes centrales de la agenda bilateral, en concordancia con las diferentes muestra de solidaridad que ha mostrado en medio del conflicto que se vive en zona del mundo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbdelfatah Al SisiEncuentro con el presidente de EgiptoColombiaAcuerdos bilateralesColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista cuestionó encuentro de César Gaviria y Luis Alfredo Ramos en Medellín: “Es muy triste ver al presidente del Partido Liberal, reunido con un condenado por parapolítica”

El representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Losada compartió su posición en vísperas del otro compromiso que tendrá Gaviria, además del que ya tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Congresista cuestionó encuentro de César

Yailin confesó haber viajado a Colombia exclusivamente para un procedimiento estético: este fue el resultado

La cantante dominicana mostró en redes sociales el resultado de su reciente cambio realizado en Barranquilla, y su confesión generó comentarios y reacciones entre seguidores y detractores

Yailin confesó haber viajado a

Chontico Día 31 de octubre: conozca los números ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día 31 de octubre:

Fomag optimizará el proceso de contratación de los especialistas que atiende a los docentes en Colombia

El nuevo modelo pretende mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de servicios médicos, garantizando que cada docente y sus beneficiarios reciban atención oportuna y de calidad

Fomag optimizará el proceso de

Daniella Durán revela lo que sucedió entre Feid y Blessd en la final de la Copa América: fue la encargada de ubicarlos en la misma suite

La periodista colombiana destapó los detalles del tenso enfrentamiento entre los dos artistas urbanos durante la noche en que Argentina se coronó campeona, en el estadio Hard Rock Stadium, de Miami

Daniella Durán revela lo que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Yailin confesó haber viajado a

Yailin confesó haber viajado a Colombia exclusivamente para un procedimiento estético: este fue el resultado

Daniella Durán revela lo que sucedió entre Feid y Blessd en la final de la Copa América: fue la encargada de ubicarlos en la misma suite

Karol G estará entre los presentadores de los Grammy Anglo: estará acompañada de Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Sam Smith, entre otros

‘El profe Jordi’, uno de los docentes más queridos en redes, reveló dura situación de los profesores en Colombia: “Ahora es cada vez más difícil”

Karina García ya recibió declaración de un pretendiente en ‘La mansión de Luinny’: la modelo lo rechazó

Deportes

Técnico del Bayern Múnich habló

Técnico del Bayern Múnich habló sobre el estado de Luis Díaz tras la seguidilla de partidos que ha jugado el colombiano

Acolfutpro acusó a otro equipo del fútbol colombiano por falta de pagos y armó polémica: “No se construye señalando”

Jugador del Deportivo Cali le sacó los “trapitos al sol” a compañeros tras la eliminación de la Liga BetPlay: “No todos estábamos comprometidos”

Hinchas del Deportivo Pereira perdieron la paciencia: bloquearon importantes vías para protestar por la crisis en el equipo

Exfutbolista de la Bundesliga que ahora juega en Liverpool aconsejó a Luis Díaz: “Me dijo que iba a disfrutar mucho”