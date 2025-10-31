Durante su encuentro con el presidente de Egipto, Petro anunció que Colombia participará en la reconstrucción de Gaza: “Con su fuerza pública y sus recursos”

Petro en su visita a Egipto y el encuentro con el presidente de ese país - crédito @petrogustavo/X

El reciente encuentro entre el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi, en El Cairo, en su visita al Medio Oriente, dejó varias noticias, según firmó el presidente.

El mandatario colombiano delineó una serie de compromisos que abarcan desde la reconstrucción de Gaza hasta la cooperación en seguridad y el impulso de industrias estratégicas.

“Dialogué con el presidente de Egipto en El Cairo, Abdelfatah Al Sisi, sobre la participación de Colombia con su fuerza pública y sus recursos en la reconstrucción de Gaza”, afirmó Petro en la publicación de su cuenta en la red social X.

El presidente colombiano detalló que la ayuda del país se enfocará en soluciones tecnológicas para las víctimas del conflicto.

“Queremos que Colombia ayude a través de su Estado y su sociedad con prótesis para extremidades de niños, niñas y adultos con sus avances mecatrónicos e impresión 3D”, explicó el jefe de Estado.

Esta iniciativa busca canalizar la experiencia nacional en innovación médica hacia la población civil afectada en ese territorio.

Petro sobre su visita a Egipto y el encuentro con el presidente de ese país - crédito @petrogustavo/X

En el plano diplomático, Colombia asume un rol activo tras su elección como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Colombia, como miembro electo por inmensa mayoría de las Naciones del mundo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuará con la máxima sabiduría en el conflicto/genocidio de Sudán y en el conflicto sobre el agua en el nacimiento del río Nilo entre Etiopía y Egipto”, sostuvo Petro.

El mandatario subrayó la gravedad de la crisis hídrica en la región.

“El río Nilo pierde capacidad en contener agua dulce debido a la crisis climática, mientras crece una población de 150 millones de personas”, puntualizó.

En el plano diplomático, Colombia asume un rol activo tras su elección como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - crédito @petrogustavo/X

La seguridad internacional y la lucha contra el crimen transnacional también ocuparon un lugar central en la agenda.

“Perseguiremos el mercenarismo de colombianos y su participación en genocidios y conflictos y se articulará la policía colombiana con la policía egipcia y árabe en general para lograr cero mafias en drogas, cero trata, cero mercenarios, que es una forma de trata”, declaró Petro.

En materia económica, el presidente propuso una alianza multinacional para fortalecer la industria textil.

“Impulsaremos nuestra industria textil de manera multinacional: algodón y telas egipcias ojalá con inversión de empresariado colombiano, llamo especialmente a la comunidad árabe de Maicao y el país para invertir en Egipto y llevar a Colombia telas finas para confección de calidad en el país y aumento sustancial de puestos de trabajo”, escribió el mandatario.

A un año del ataque de Hamas, las cicatrices en la sociedad israelí y la política que empleó el presidente Gustavo Petro siguen siendo evidentes - crédito Presidencia - Freepik

El desarrollo de energías limpias también fue parte de la conversación bilateral. “Articulación multinacional para producir paneles solares y energías limpias en empresas comunes”.

El presidente concluyó destacando el respaldo popular egipcio a la postura colombiana sobre Palestina: “Me siento muy contento del enorme cariño que el pueblo egipcio tiene por Colombia, dada su posición en contra del genocidio en Palestina. Ayudaremos a Egipto y los países mediadores, incluido EEUU, en el esfuerzo de lograr la paz en Palestina”, aseveró el presidente.

El encuentro entre Gustavo Petro y Abdelfatah Al Sisi en El Cairo consolidó el compromiso de Colombia con la reconstrucción de Gaza, la cooperación en seguridad internacional y el fortalecimiento de alianzas económicas y tecnológicas con Egipto. Además, Colombia asumió un papel más activo en el ámbito diplomático y en la búsqueda de soluciones para conflictos regionales y la crisis hídrica.

Petro enfatizó la importancia de la innovación, la cooperación multinacional y el respaldo a la causa palestina como ejes centrales de la agenda bilateral, en concordancia con las diferentes muestra de solidaridad que ha mostrado en medio del conflicto que se vive en zona del mundo.