Ecopetrol y Petrobras acuerdan venta conjunta de gas del proyecto Sirius con precio 40 % menor al importado

Las dos compañías anunciaron que comercializarán hasta 249 millones de pies cúbicos diarios por seis años, lo que representa el 25 % de la demanda nacional y promete fortalecer la seguridad energética del país

Por Mauricio Villamil

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el vocero de Petrobras, César Cuña, presentaron este 30 de octubre los avances del proyecto Sirius, considerado una de las apuestas más relevantes para el abastecimiento de gas en Colombia en los próximos años. La alianza, que contempla la comercialización conjunta de la producción del campo, busca anticipar la venta del hidrocarburo y ofrecer precios más competitivos frente al gas importado.

La producción inicial será de hasta 249 millones de pies cúbicos diarios durante un periodo de seis años, bajo la modalidad de contrato firme sujeto a las condiciones regulatorias vigentes.

Esta cantidad, según explicaron las compañías, equivale al 25 % de la demanda total de gas del país, una cifra que, según los ejecutivos, contribuirá a mitigar el déficit energético y a garantizar la estabilidad del suministro.

“El gas del proyecto Sirius será 99 % metano, con baja cantidad de azufre, y su precio será hasta un 40 % menor que el del gas importado”, explicó Roa durante la presentación. Añadió que el objetivo es fortalecer la seguridad energética nacional y avanzar hacia una matriz energética más limpia, con menores impactos ambientales.

El proyecto Sirius, que conecta cuatro pozos a la plataforma Ballena, no contempla estructuras flotantes, lo que —según los directivos— reducirá los efectos sobre los ecosistemas marinos. Este hallazgo representa cerca de seis terapies cúbicos de gas, convirtiéndose en uno de los mayores descubrimientos de este recurso en el país.

De acuerdo con la información divulgada por Semana, la alianza Ecopetrol–Petrobras también marca un cambio en el esquema de comercialización, al priorizar la cooperación técnica y financiera entre ambas empresas. Roa destacó que el acuerdo “posiciona a Colombia como un actor confiable en el mercado regional del gas natural y reduce la dependencia de las importaciones energéticas”.

Por su parte, el vocero de Petrobras, César Cuña, afirmó que la cooperación con Ecopetrol refleja una visión compartida sobre sostenibilidad y eficiencia operativa. “Con esta estrategia estamos asegurando un recurso más limpio, competitivo y disponible para los próximos años, fortaleciendo la relación energética entre Brasil y Colombia”, sostuvo.

El cronograma de implementación del acuerdo ya tiene fechas definidas. Entre el 6 y el 7 de noviembre se realizarán las sesiones de aclaración sobre los contratos, mientras que el 19 de noviembre se dará a conocer el precio de comercialización, que será fijo y no se someterá a subasta. Las asignaciones se harán el 5 de diciembre, y la firma oficial de los contratos está programada para el 12 del mismo mes.

El gas proveniente del proyecto Sirius se espera que entre en producción hacia el año 2030, aunque la fecha definitiva dependerá del avance de las consultas previas y la obtención de los permisos ambientales requeridos. Cuña informó que ya se han alcanzado acuerdos con el 52 % de las comunidades involucradas, lo que representa un avance significativo en el proceso social y administrativo del proyecto.

De acuerdo con Semana, el proyecto Sirius forma parte de la estrategia de expansión de Ecopetrol para asegurar el autoabastecimiento nacional de gas, una meta que busca reducir la vulnerabilidad del país frente a las fluctuaciones del mercado internacional y los altos costos de importación.

Tanto Ecopetrol como Petrobras coincidieron en que la alianza constituye una “oportunidad histórica para garantizar precios más justos y un suministro estable”, además de posicionar a Colombia como un actor clave en la transición energética regional.

