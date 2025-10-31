Demandan anular permisos del Inpec que facilitaron salida de cabecillas presos para el “tarimazo” en Medellín

El evento de Paz Urbana fue criticado por la presencia de cabecillas de grupos armados en una tarima, durante un evento presidencial - crédito @FicoGutierrez/X

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, solicitó la nulidad de las resoluciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que permitieron el traslado de varios cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí hasta el evento Paz Urbana, propiciado por Gustavo Petro.

Este evento también es conocido como el “tarimazo”, y se celebró el 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra en Medellín.

El congresista aseguró que la senadora Isabel Cristina Zuleta, que habría actuado como coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana, habría sido la responsable de gestionar la salida de los capos presos para el evento, y según Espinal, la funcionaria no tiene facultades legales para solicitar traslados de personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la información que el mismo Espinal publicó en sus redes sociales, el argumento es que las resoluciones con las que el Inpec autorizó estos traslados carecen de fundamento jurídico y vulneran la Ley 65 de 1993.

Según su posición, la norma solo prevé este tipo de traslados bajo circunstancias específicas, lo que no se cumpliría en el caso del “tarimazo”.