Colombia

Demandan anular permisos del Inpec que facilitaron salida de cabecillas presos para el “tarimazo” en Medellín

El representante a la Cámara Juan Espinal informó que adelantará la acción legal, ya que, según él, esas resoluciones “carecen de fundamento jurídico válido y contravienen la ley”

Guardar
El evento de Paz Urbana
El evento de Paz Urbana fue criticado por la presencia de cabecillas de grupos armados en una tarima, durante un evento presidencial - crédito @FicoGutierrez/X

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, solicitó la nulidad de las resoluciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que permitieron el traslado de varios cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí hasta el evento Paz Urbana, propiciado por Gustavo Petro.

Este evento también es conocido como el “tarimazo”, y se celebró el 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra en Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El congresista aseguró que la senadora Isabel Cristina Zuleta, que habría actuado como coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana, habría sido la responsable de gestionar la salida de los capos presos para el evento, y según Espinal, la funcionaria no tiene facultades legales para solicitar traslados de personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la información que el mismo Espinal publicó en sus redes sociales, el argumento es que las resoluciones con las que el Inpec autorizó estos traslados carecen de fundamento jurídico y vulneran la Ley 65 de 1993.

Según su posición, la norma solo prevé este tipo de traslados bajo circunstancias específicas, lo que no se cumpliría en el caso del “tarimazo”.

Temas Relacionados

TarimazoDemanda nulidadInpec resolucionesCaposAlpujarra MedellínJuan EspinalColombia-Noticias

Más Noticias

El consejo de exfutbolista de la Bundesliga y que ahora juega en Liverpool a Luis Díaz: “Me dijo que iba a disfrutar mucho”

El extremo colombiano ha sido clave en el arranque de temporada del Bayern Múnich, participando en trece goles y consolidándose como una de las figuras del fútbol alemán

El consejo de exfutbolista de

Colombia: se registró un sismo de magnitud 3.6 en Santander

Debido a su ubicación geográfica, Colombia es uno de los países en donde se presentan mayor cantidad de eventos sísmicos

Colombia: se registró un sismo

Tres miembros de la Armada fueron judicializados por entregar información confidencial a grupos delincuenciales que transportan droga por aguas de Nariño

Según los hallazgos, estos militares habrían entregado información estratégica sobre los controles navales en el Pacífico, a cambio sumas de dinero de la organización criminal

Tres miembros de la Armada

Siga en VIVO la movilidad en Bogotá hoy: Plantón en Ágora complica el tráfico en la carrera 40

Las medidas responden a la necesidad de reforzar la seguridad y el control vehicular durante uno de los fines de semana festivo con mayor incidentes viales y de orden público

Siga en VIVO la movilidad

En emergencia el principal hospital de Medellín: le piden a los pacientes en lo posible no ir para no colapsar los servicios

La institución privada comunicó que la demanda de atención ha superado en el 200 % su capacidad operativa, lo que provocó un colapso temporal en su sistema de atención

En emergencia el principal hospital
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Las mejores actividades y planes

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Karina García explicó por qué siempre habla de dinero y reveló si pelearía con Yina Calderón: “Me fascina vivir bien”

Esta es la participante que obtuvo el primer cupo al Top 7 de ‘MasterChef Celebrity’

Así reaccionó Marcela Reyes a la captura del responsable por la muerte de B king y Regio Clownn

Blessd se apodera del ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más escuchadas?

Deportes

El consejo de exfutbolista de

El consejo de exfutbolista de la Bundesliga y que ahora juega en Liverpool a Luis Díaz: “Me dijo que iba a disfrutar mucho”

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 9 de la Bundesliga

Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional en Villavicencio: nuevo líder de la Liga BetPlay y clasificado

Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título