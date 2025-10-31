Colombia

Amparo Grisales volvió a encender las redes por reflexión sobre la edad: “Los que celebran son los que se restan años”

La manizaleña, conocida como “la diva de la televisión colombiana”, reveló detalles de su filosofía de vida al abordar el tema del envejecimiento desde una perspectiva más mental que física

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Amparo Grisales habló sobre el paso del tiempo y el significado de la edad - crédito @pilarcastano/Instagram

Amparo Grisales, reconocida como “la diva de la televisión colombiana”, volvió a ser tendencia tras referirse al concepto de la edad durante una entrevista con la periodista Pilar Castaño. La reconocida actriz y modelo expresó su opinión sobre el paso del tiempo y mencionó su reciente interés por el estoicismo, corriente filosófica que promueve la serenidad y el dominio de las emociones.

La artista, nacida en Manizales, ha sido una de las figuras más destacadas de la televisión nacional. Con una trayectoria de más de cinco décadas, ha participado en producciones emblemáticas y desde 2011 es jurado del programa de imitación Yo me llamo, transmitido por Caracol Televisión. Su presencia constante en el medio la ha convertido en un referente de la pantalla chica, donde ha mantenido una imagen pública asociada a la elegancia y la vitalidad.

Además de su carrera actoral, Grisales ha sido tema de conversación por su aspecto físico. En varias ocasiones, los usuarios de redes sociales han comentado sobre su apariencia, señalando que no refleja su edad. Incluso, recientemente la actriz se pronunció en plataformas digitales luego de que una marca utilizara su imagen sin autorización para promocionar productos relacionados con la “eterna juventud”.

“La edad existe en la mente”: Amparo Grisales

La artista reveló detalles de
La artista reveló detalles de su filosofía de vida, afirmando que la mente tiene un papel decisivo en cómo se vive el envejecimiento - crédito @agrisales333/Instagram

Durante la entrevista con Pilar Castaño en el espacio La Moda es más fuerte que todo, Amparo Grisales fue consultada sobre su percepción del envejecimiento. En su respuesta, afirmó que la edad tiene un componente principalmente mental y que las personas pueden influir en su manera de envejecer mediante el pensamiento y la actitud.

La edad existe en tu cabeza, y como para mí la mente es lo que manda en ti, considero que es una herramienta muy poderosa con la que puedes moldear muchas cosas de tu vida. Tú puedes programar muchas cosas de tu vida", aseguró la actriz, reafirmando lo que ha sostenido durante toda su vida sobre y asegurando que, en este momento de su vida, se siente feliz con su cuerpo y su espiritualidad.

Grisales mencionó además que ha estado viendo videos relacionados con el estoicismo, corriente filosófica que enseña a vivir con virtud y razón, centrándose en lo que se puede controlar. Según explicó, se ha sentido identificada con esta forma de pensamiento y la ha incorporado a su vida cotidiana.

Las opiniones en redes sociales
Las opiniones en redes sociales se dividieron entre quienes apoyaron su mensaje y quienes lo cuestionaron - crédito @agrisales333/Instagram

“Últimamente he estado oyendo unos videos con una filosofía muy bonita; ando muy metida con el estoicismo y me he encontrado con muchas creencias y argumentos lindos. Escuché algo que me encantó: los que celebran los cumpleaños son los que se restan años”, añadió la actriz en conversación con Pilar Castaño.

En menos de 24 horas, el fragmento de la entrevista superó los 26.000 “me gusta” y alcanzó cerca de 1.500 comentarios en redes sociales. Las declaraciones de Amparo Grisales reavivaron el debate sobre la relación entre la mente, la edad y el bienestar, un tema que la artista ha abordado sin tabúes a lo largo de su carrera.

Amparo Grisales explicó que ha
Amparo Grisales explicó que ha estado explorando el estoicismo, corriente filosófica que promueve la virtud, la razón y el control sobre lo que se puede cambiar - crédito @yomellamo/Instagram

Entre las respuestas, algunos usuarios coincidieron con su visión y destacaron su actitud positiva; otros, en cambio, expresaron desacuerdo, señalando que el envejecimiento es un proceso biológico inevitable. Entre los comentarios se leen mensajes como: “No entiendo cómo ha hecho para conservarse joven y bella a su edad”; “Admirable para los colombianos tener una mujer tan hermosa”; y “La edad sí existe, no hay que engañarse de no ver lo evidente. Otra cosa es envejecer con dignidad: asumir que todo cambia, que no somos inmortales. Envejecer es una enfermedad que deteriora el cuerpo; pero que tengas el espíritu joven es otra cosa”.

