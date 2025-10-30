Wally pidió quitar ‘la inclusión forzada’ de las listas cremallera y senadora del Pacto Histórico lo criticó: “Conmigo no cuentes para eso”

Esmeralda Hernández y Walter Rodríguez (Wally Opina) - crédito Prensa Esmeralda Hernández/@medicenwally/Instagram

Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally Opina, está en el ojo del huracán por manifestar su desacuerdo con la ‘lista cremallera’, considerado como la manera en la que se pretende garantizar la representación de género en el Congreso colombiano.

La mayoría de las críticas provienen de dirigentes del Pacto Histórico, movimiento que también hace parte el creador de contenido, y que obtuvo más de 137.000 votos en la consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025, siendo uno de los aspirantes con mayor votación de la colectividad.

Una de ellas fue la senadora Esmeralda Hernández, que no solo rechazó la postura de Wally, sino que recordó que la inclusión de estas listas ha promovido la llegada de nuevas voces femeninas en la política nacional.

“Debo oponerme radicalmente a esta postura. Por años, las mujeres hemos luchado por conquistar espacios en los escenarios de toma de decisiones”, escribió la congresista en su cuenta de X.

Así mismo, la senadora, que obtuvo más de 40.000 votos en la consulta interna del Pacto Histórico, hizo una invitación al reconocido influencer para que, de llegar al Congreso, promuevan una reforma política para que, según Hernández, sea aplicada para todos los movimientos políticos.

“En lugar de querer eliminar las listas cremallera, lo que deberíamos hacer es proponerle al país es una reforma política para que todos los partidos deban aplicarlas”, indicó.

No obstante, Esmeralda Hernández dejó en claro que, en caso de que Wally continúe promoviendo la eliminación de las listas cerradas, no tendrá su respaldo.

“El Pacto Histórico no puede retroceder en la inclusión política que hemos logrado para las mujeres en el Congreso; conmigo no cuentes para eso”, concluyó.

Qué fue lo que dijo Wally sobre las listas cremallera

Durante una entrevista concedida al medio Tercer Canal, Wally reconoció el valor histórico de la lista cremallera, pero calificó que “ya estuvo bien” ese método, al considerar que el país ha avanzado en la igualdad de condiciones para la participación de hombres y mujeres en escenarios políticos.

“Yo creo que en Colombia sí hacía falta esta lista cremallera, porque claramente acá se ha vulnerado muchísimo a través del tiempo los derechos electorales de las mujeres (...) Creo que para las próximas elecciones, sí debería haber una lista que entre en completa democracia. Porque estoy absolutamente seguro que el trabajo de las mujeres se va a hacer notar muchísimo. Entonces, que ese trabajo se vea reflejado en lo electoral”, indicó el candidato al Senado en el medio digital.

El aspirante al Senado puso como ejemplo el crecimiento de la votación femenina, destacando el caso de María Fernanda Carrascal y su papel en la reforma laboral: “Vean Mafe Carrascal, esa votación tan impresionante por su labor admirable en el Congreso de la República para sacar adelante la reforma laboral. Maravilloso”, señaló Rodríguez.

Además, subrayó que en Bogotá las tres mayores votaciones correspondieron a mujeres, lo que, a su juicio, demuestra la capacidad política femenina y justifica la reducción de la obligatoriedad de la lista cremallera.

“Las tres mayores votaciones en Bogotá fueron mujeres. Y eso es de resaltar. Y eso lo que significa es que hay que irle bajando precisamente a esa inclusión obligatoria en unas listas cremallera. Las mujeres tienen absoluta capacidad de llegar al Congreso sin necesidad, pues, de, de ese, de esa figura”, complementó.

La difusión de estas declaraciones en redes sociales provocó una oleada de reacciones. Mientras algunos interpretaron sus palabras como una crítica a la permanencia de las cuotas de género, otros defendieron la importancia de la lista cremallera como herramienta para garantizar la igualdad y combatir el machismo en la política nacional.

No obstante, el mismo Wally tuvo que salir a aclarar su postura sobre las listas cremallera, afirmando que no está en contra del mecanismo, y señaló que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Yo me sometí a la lista cremallera sabiendo lo que eso representa como reivindicación a la falta de garantías que históricamente han tenido las mujeres. Lo dije en la entrevista. No estoy en contra, al contrario: gracias a esa conquista muchas mujeres han llegado a la política (...) siento que solo con una imagen y sin conocer la entrevista se haya sacado de contexto lo que quería expresar. Eran de esperarse los ataques y la tergiversación luego de estas elecciones”, comentó.

