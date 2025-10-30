Colombia

Wally pidió quitar ‘la inclusión forzada’ de las listas cremallera y senadora del Pacto Histórico lo criticó: “Conmigo no cuentes para eso”

La senadora Esmeralda Hernández defendió la implementación de este tipo de listas en la política nacional, y propuso que sea incluida en una eventual reforma política

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Esmeralda Hernández y Walter Rodríguez
Esmeralda Hernández y Walter Rodríguez (Wally Opina) - crédito Prensa Esmeralda Hernández/@medicenwally/Instagram

Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally Opina, está en el ojo del huracán por manifestar su desacuerdo con la ‘lista cremallera’, considerado como la manera en la que se pretende garantizar la representación de género en el Congreso colombiano.

La mayoría de las críticas provienen de dirigentes del Pacto Histórico, movimiento que también hace parte el creador de contenido, y que obtuvo más de 137.000 votos en la consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025, siendo uno de los aspirantes con mayor votación de la colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de ellas fue la senadora Esmeralda Hernández, que no solo rechazó la postura de Wally, sino que recordó que la inclusión de estas listas ha promovido la llegada de nuevas voces femeninas en la política nacional.

Debo oponerme radicalmente a esta postura. Por años, las mujeres hemos luchado por conquistar espacios en los escenarios de toma de decisiones”, escribió la congresista en su cuenta de X.

La congresista criticó la postura
La congresista criticó la postura de Wally sobre las listas cremallera - crédito @EsmeHernandezSi/X

Así mismo, la senadora, que obtuvo más de 40.000 votos en la consulta interna del Pacto Histórico, hizo una invitación al reconocido influencer para que, de llegar al Congreso, promuevan una reforma política para que, según Hernández, sea aplicada para todos los movimientos políticos.

En lugar de querer eliminar las listas cremallera, lo que deberíamos hacer es proponerle al país es una reforma política para que todos los partidos deban aplicarlas”, indicó.

No obstante, Esmeralda Hernández dejó en claro que, en caso de que Wally continúe promoviendo la eliminación de las listas cerradas, no tendrá su respaldo.

El Pacto Histórico no puede retroceder en la inclusión política que hemos logrado para las mujeres en el Congreso; conmigo no cuentes para eso”, concluyó.

Wally - crédito Wally/Facebook
Wally - crédito Wally/Facebook

Qué fue lo que dijo Wally sobre las listas cremallera

Durante una entrevista concedida al medio Tercer Canal, Wally reconoció el valor histórico de la lista cremallera, pero calificó que “ya estuvo bien” ese método, al considerar que el país ha avanzado en la igualdad de condiciones para la participación de hombres y mujeres en escenarios políticos.

“Yo creo que en Colombia sí hacía falta esta lista cremallera, porque claramente acá se ha vulnerado muchísimo a través del tiempo los derechos electorales de las mujeres (...) Creo que para las próximas elecciones, sí debería haber una lista que entre en completa democracia. Porque estoy absolutamente seguro que el trabajo de las mujeres se va a hacer notar muchísimo. Entonces, que ese trabajo se vea reflejado en lo electoral”, indicó el candidato al Senado en el medio digital.

En diálogo con el Tercer
En diálogo con el Tercer Canal, Wally generó polémica por sus opiniones sobre la lista del Pacto Histórico - crédito @Tercer_Canal/X

El aspirante al Senado puso como ejemplo el crecimiento de la votación femenina, destacando el caso de María Fernanda Carrascal y su papel en la reforma laboral: “Vean Mafe Carrascal, esa votación tan impresionante por su labor admirable en el Congreso de la República para sacar adelante la reforma laboral. Maravilloso”, señaló Rodríguez.

Además, subrayó que en Bogotá las tres mayores votaciones correspondieron a mujeres, lo que, a su juicio, demuestra la capacidad política femenina y justifica la reducción de la obligatoriedad de la lista cremallera.

“Las tres mayores votaciones en Bogotá fueron mujeres. Y eso es de resaltar. Y eso lo que significa es que hay que irle bajando precisamente a esa inclusión obligatoria en unas listas cremallera. Las mujeres tienen absoluta capacidad de llegar al Congreso sin necesidad, pues, de, de ese, de esa figura”, complementó.

Wally Opina explicó que la
Wally Opina explicó que la presencia de creadores de contenido en el Ejecutivo no obedece a una estrategia de comunicación - crédito medicenwally/Instagram

La difusión de estas declaraciones en redes sociales provocó una oleada de reacciones. Mientras algunos interpretaron sus palabras como una crítica a la permanencia de las cuotas de género, otros defendieron la importancia de la lista cremallera como herramienta para garantizar la igualdad y combatir el machismo en la política nacional.

No obstante, el mismo Wally tuvo que salir a aclarar su postura sobre las listas cremallera, afirmando que no está en contra del mecanismo, y señaló que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Yo me sometí a la lista cremallera sabiendo lo que eso representa como reivindicación a la falta de garantías que históricamente han tenido las mujeres. Lo dije en la entrevista. No estoy en contra, al contrario: gracias a esa conquista muchas mujeres han llegado a la política (...) siento que solo con una imagen y sin conocer la entrevista se haya sacado de contexto lo que quería expresar. Eran de esperarse los ataques y la tergiversación luego de estas elecciones”, comentó.

Con este mensaje, Wally se
Con este mensaje, Wally se defendió de las críticas por lo de la "lista cremallera" del Pacto Histórico - crédito @MedicenWally/X

Temas Relacionados

Esmeralda HernandezWally OpinaListas cremalleraListas cerradasElecciones ColombiaParticipación política de la mujerPacto HistóricoReforma políticaColombia-Noticias

Más Noticias

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

La presentadora compartió cómo un tierno encuentro con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano la llevó a plantearse la maternidad y a considerar métodos para convertirse en mamá

Este fue el gesto que

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan del Golfo, es uno de los abatidos en Abriaquí

Además de los otros cuatro abatido en el occidente de Antioquia, también se rescató a un menor reclutado y se capturó a una mujer

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan

Alejandra Martínez responde a los haters y se defiende de las especulaciones antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

En medio de mensajes y advertencias en redes, la aspirante al ‘reality’ contó detalles de su antigua relación y aclaró que no tiene vínculos con los problemas legales de su exnovio

Alejandra Martínez responde a los

Capturan en Madrid, España, a colombiano acusado de abuso sexual, tras ser sorprendido besándose con un menor de 11 años en un parque

El encuentro entre el adulto y el menor se habría dado luego de citarse a través de la red social Tiktok, según confirmó la Policía Municipal de la capital española

Capturan en Madrid, España, a

“Las niñas no se tocan”, junto a panfleto encuentran asesinado a presunto violador en Cartagena

El hallazgo del cuerpo y el panfleto ha generado inquietud entre los habitantes del sector de en el sector Las Américas, del barrio Olaya Herrera de Cartagena

“Las niñas no se tocan”,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan del Golfo, es uno de los abatidos en Abriaquí

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

ENTRETENIMIENTO

Este fue el gesto que

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez responde a los haters y se defiende de las especulaciones antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Fernando Solórzano reveló cómo está su relación con Melissa Gate y aclaró rumores sobre su amistad con la finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yeferson Cossio arremetió contra seguidora que criticó su colaboración con el influenciador Camilo Cifuentes: “¿Usted qué tiene en la cabeza’"

El Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, contó cómo hace para tener los lujos que presume lejos de la fama

Deportes

Dimayor confirmó fecha del partido

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América para un día donde el estadio aún no estará disponible: revolcón en el calendario

Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

Campeón del mundo en patinaje artístico reveló que tuvo que poner de su plata para participar en el Mundial: “nos tocó asumir varios gastos”

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones