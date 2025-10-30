Video: caos total en la Universidad del Atlántico por elección de rector, los estudiantes protagonizaron desmanes y bloqueos

Disturbios en la Universidad del Atlántico - crédito X

El 29 de octubre de 2025, en las horas de la tarde, se reportaron fuertes disturbios en la Universidad del Atlántico, ubicada en Barranquilla. Las manifestaciones lideradas por estudiantes de la institución se originaron por la elección del nuevo rector, Leyton Barrios, que estuvo marcada por controversias y presuntas irregularidades.

En videos difundidos en redes sociales se ve cómo los alumnos protagonizaron desmanes al interior de los edificios de la entidad educativa y pasillos ocupados con sillas para obstaculizar la entrada de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La comunidad educativa solicitó la intervención del Ministerio de Educación para que evalúe si hubo irregularidades en la designación de Leyton Barrios - crédito Universidad del Atlántico

En reacción a los disturbios y el nombramiento de Barrios, cerca de siete facultades de la universidad se declararon en paro, mientras que profesores anunciaron asamblea permanente hasta que se resuelva la situación.

Por su parte, los estudiantes pidieron la intervención urgente e inmediata del Ministerio de Educación y el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, con el fin de que se evalúe si hubo irregularidades en la elección del rector.

El tenso ambiente en la Universidad del Atlántico

Elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico generó discordia en la institución - crédito Universidad del Atlántico

El ambiente caótico en la Universidad del Atlántico no es algo nuevo, puesto que se vio alterado nuevamente por una serie de disturbios que obligaron a evacuar a buena parte del personal educativo, colocando en evidencia la profunda crisis institucional que atraviesa la casa de estudios. Actos vandálicos, protestas estudiantiles y tensiones políticas marcaron la jornada del martes 14 de octubre de 2025, en un contexto donde la elección del nuevo rector permanece sin resolución y la comunidad universitaria exige transparencia.

Desde las primeras horas del día, grupos de estudiantes ocuparon los pasillos de diversas vicerrectorías y se concentraron frente al despacho de rectoría, manifestando su rechazo a lo que consideran una imposición de intereses políticos en el proceso de designación del rector. La situación se agravó cuando, en la plazoleta del Bloque D, un grupo de encapuchados incendió un pendón publicitario de Leyton Barrios, actual secretario de Educación del Atlántico y uno de los cinco candidatos a la rectoría. Este acto fue seguido por daños a sillas, oficinas y otras instalaciones, lo que llevó a la evacuación de numerosos trabajadores del campus.

La Oficina de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, dirigida por Miguel Caro —miembro del Consejo Superior y uno de los recusados en el proceso de elección rectoral—, fue blanco de grafitis, destrozos en la infraestructura y una fogata improvisada con sillas plásticas. El personal de seguridad logró controlar las llamas, pero el mensaje de protesta de la comunidad estudiantil quedó patente.

Estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen la discusión de la posible modificación de normas internas que permitirían la reelección del actual rector, Danilo Hernández - crédito @udeatlantico/X

En respuesta a estos hechos, la Universidad del Atlántico difundió un comunicado en el que instó a la calma y al diálogo, subrayando la necesidad de “actuar con responsabilidad y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la integridad física de los miembros de la institución o el desarrollo normal de las actividades”. Además, la institución informó que el equipo de vigilancia activó los protocolos de seguridad para salvaguardar tanto a las personas como a los bienes.

El comunicado reiteró el compromiso de la universidad con “la transparencia, la participación y el respeto, principios fundamentales para el fortalecimiento de la democracia universitaria”. No obstante, una parte significativa del estudiantado considera que estos valores han sido vulnerados por intereses burocráticos y alianzas políticas, lo que ha transformado la elección del rector en una disputa de poder.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa manifestó su rechazo a los actos vandálicos ocurridos en la universidad a través de su cuenta de X, donde expresó: “Como presidente del Consejo Superior, rechazo de manera categórica el ataque vandálico ocurrido en el alma mater. Estos hechos son inaceptables y atentan contra la paz, la convivencia y los valores democráticos de nuestra comunidad universitaria”.