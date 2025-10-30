Un menor de edad murió en medio de una caravana de motociclistas que celebraba Halloween

Las autoridades de tránsito analizan los hechos para determinar si el siniestro fue consecuencia de un accidente fortuito o si intervinieron otros factores - crédito pantallazo @TatanMojicaR / X y quepasoencucuta24h / Instagram

Un joven de 16 años perdió la vida la noche del miércoles 29 de octubre en Cúcuta durante una caravana de motociclistas que recorrió varias vías de la ciudad y alteró el orden público.

Información preliminar indica que durante el festejo de los motociclistas se registró una colisión entre dos vehículos en el cruce de la avenida 19 con calle 7A, en el barrio Siglo XXI.

Franyer Albeiro Figueroa Pedraza falleció en el sitio del accidente, mientras que las otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención.

Las autoridades de tránsito analizan los hechos para determinar si el siniestro fue consecuencia de un accidente fortuito o si intervinieron otros factores, como posibles enfrentamientos entre los participantes.

Una noche de caos por movilización de motociclistas

La movilización de cientos de motociclistas, algunos de ellos disfrazados por la celebración de Halloween, generó congestión y caos en varios sectores, especialmente en el Anillo Vial Oriental.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los participantes circulando en grupo, sin respetar las restricciones ni los controles establecidos por las autoridades de tránsito para evitar maniobras peligrosas y aglomeraciones.

Pese a la presencia de agentes en algunos puntos de la ciudad, el grupo logró avanzar, causando preocupación entre los vecinos por la alteración de la movilidad y del orden público.

En redes sociales, varios usuarios cuestionaron la ausencia de controles y la efectividad de los operativos anunciados. Expresaron su preocupación sobre el paradero de los 600 uniformados que, según las autoridades, estarían destinados a contrarrestar este tipo de situaciones.

En distintas ciudades del país se han impuesto restricciones a las concentraciones de motociclistas con motivo de Halloween. En Bogotá, por ejemplo, la circulación de este tipo de caravanas está prohibida en vías donde suelen organizarse estos recorridos, debido al riesgo que representan para la seguridad y el orden público.