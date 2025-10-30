Colombia

Un menor de edad murió en medio de una caravana de motociclistas que celebraba Halloween

Franyer Figueroa Pedraza, de 16 años, falleció en el accidente, mientras que otras tres personas resultaron heridas, en medio de una de las polémicas caravanas de motociclistas por el Día de las Brujas

Por Camila Castillo

Guardar
Las autoridades de tránsito analizan
Las autoridades de tránsito analizan los hechos para determinar si el siniestro fue consecuencia de un accidente fortuito o si intervinieron otros factores - crédito pantallazo @TatanMojicaR / X y quepasoencucuta24h / Instagram

Un joven de 16 años perdió la vida la noche del miércoles 29 de octubre en Cúcuta durante una caravana de motociclistas que recorrió varias vías de la ciudad y alteró el orden público.

Información preliminar indica que durante el festejo de los motociclistas se registró una colisión entre dos vehículos en el cruce de la avenida 19 con calle 7A, en el barrio Siglo XXI.

Franyer Albeiro Figueroa Pedraza falleció en el sitio del accidente, mientras que las otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención.

Las autoridades de tránsito analizan los hechos para determinar si el siniestro fue consecuencia de un accidente fortuito o si intervinieron otros factores, como posibles enfrentamientos entre los participantes.

Una noche de caos por movilización de motociclistas

La movilización de cientos de motociclistas, algunos de ellos disfrazados por la celebración de Halloween, generó congestión y caos en varios sectores, especialmente en el Anillo Vial Oriental.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los participantes circulando en grupo, sin respetar las restricciones ni los controles establecidos por las autoridades de tránsito para evitar maniobras peligrosas y aglomeraciones.

Pese a la presencia de agentes en algunos puntos de la ciudad, el grupo logró avanzar, causando preocupación entre los vecinos por la alteración de la movilidad y del orden público.

En redes sociales, varios usuarios cuestionaron la ausencia de controles y la efectividad de los operativos anunciados. Expresaron su preocupación sobre el paradero de los 600 uniformados que, según las autoridades, estarían destinados a contrarrestar este tipo de situaciones.

En distintas ciudades del país se han impuesto restricciones a las concentraciones de motociclistas con motivo de Halloween. En Bogotá, por ejemplo, la circulación de este tipo de caravanas está prohibida en vías donde suelen organizarse estos recorridos, debido al riesgo que representan para la seguridad y el orden público.

Temas Relacionados

CúcutaNorte de SantanderAccidente de TránsitoHalloweenMotociclistasColombia-Noticias

Más Noticias

Agenda de protestas en Bogotá: Fecode convocó paro nacional para el 30 de octubre, estos son los puntos de encuentro

Autoridades distritales recomiendan consultar información oficial y anticipar posibles afectaciones en diferentes puntos estratégicos de la ciudad

Agenda de protestas en Bogotá:

Karina García reveló detalles de su salida de la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y confesó por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla y con la bandera de Colombia en la cara”

La ‘influencer’ relató con humor cómo vivió el dramático episodio después del combate, cuando llegó al camerino: “La reventaron por dentro, está vomitando sangre”

Karina García reveló detalles de

Argentino aterrado con la rodada de moteros por Halloween en Bogotá: “Me sentí como en la purga”

En el video se puede ver que el caos vehicular domina durante la celebración por la masiva asistencia de motociclistas para celebrar el Día de las Brujas y el clásico Santa Fe - Millonarios

Argentino aterrado con la rodada

La razón por la que Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

La creadora de contenido explicó que prefirió participar en el ‘reality’ dominicano por su alcance, pero una cita con la Fiscalía la obligaría a abandonar el programa antes de tiempo

La razón por la que

Gustavo Petro se molestó con la demanda que podría dejar al Pacto Histórico sin personería jurídica: “Tutela inmediata”

El presidente aseveró que, en caso de que sea favorable la demanda interpuesta en el Consejo de Estado, podría existir cierto riesgo para la democracia colombiana

Gustavo Petro se molestó con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Karina García reveló detalles de

Karina García reveló detalles de su salida de la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y confesó por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla y con la bandera de Colombia en la cara”

La razón por la que Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

J Balvin y Valentina Ferrer estuvieron dando clases en el salón de estudio de su hijo Río: así les fue

Yina Calderón y Karina García tienen una sola regla que no pueden romper durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

Deportes

Luis Díaz sigue siendo reconocido

Luis Díaz sigue siendo reconocido en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”

Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”

Atracado goleador del Independiente Medellín a la salida del Atanasio Girardot: marcó en la victoria ante Atlético Bucaramanga

Millonarios se podría quedar sin copas internacionales tras la eliminación de la Liga: así se reparten los cupos