Tulio Recomienda explica cómo preparar el verdadero arroz con leche: esta es la receta original

La técnica central es la cocción lenta del arroz con canela hasta que resulte muy suave y absorba perfectamente los lácteos, lo que da como resultado un postre cremoso y suave

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Tazón de arroz con leche
Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¡Esta receta hará que todos pidan más! El arroz de leche tradicional de la costa Caribe, tal y como lo preparan familias y expertos como Tulio Recomienda y la reconocida cocinera Milena Lora, destaca por su textura cremosa, sabor profundo y ese característico toque regional que lo convierte en un postre inconfundible.

Heredado de generaciones, es uno de los postres que más evocan hogar y encuentros familiares.

Esta versión del arroz de leche tradicional costeño resalta por su proceso de cocción lento, la integración de leche condensada, crema de leche y el secreto toque de leche en polvo, junto con el uso generoso de canela y la presencia de las icónicas guaspas (pasas).

Es típico de la costa Caribe, donde suele servirse frío, aunque en otras regiones como Antioquia, se consume caliente. Sus variaciones incluyen la adición de queso rallado al final o la omisión de pasas, dando espacio a la preferencia familiar.

Arroz con leche es un
Arroz con leche es un postre cremoso y tradicional que combina el sabor nostálgico con una presentación única - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de arroz con leche tradicional de la Costa

El proceso para lograr un delicioso arroz con leche tradicional costeño es sencillo, pero requiere paciencia y atención. La técnica central es la cocción lenta del arroz con canela hasta que resulte muy suave y absorba perfectamente los lácteos, lo que da como resultado un postre cremoso, suave y con un inconfundible perfume a canela y vainilla.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Cocción del arroz: 30 a 40 minutos
  • Integración de lácteos y finalización: 15 minutos
  • Tiempo total estimado: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

  1. Una taza de arroz extra gourmet (preferiblemente tipo federal)
  2. Dos tazas y media de agua tibia
  3. Una pizca de sal
  4. Una astilla de canela
  5. Dos cucharadas de azúcar
  6. Dos tazas y media de leche entera
  7. Media cucharadita de canela en polvo
  8. Un poco menos de una taza de leche condensada (aprox. 200 gramos)
  9. Un poco menos de una taza de crema de leche (aprox. 200 gramos)
  10. Una cucharadita de esencia de vainilla
  11. Una cucharada y media de leche en polvo
  12. Guaspas o pasas al gusto
  13. Canela en polvo para espolvorear al final
El proceso para lograr un
El proceso para lograr un delicioso arroz con leche tradicional costeño es sencillo, pero requiere paciencia y atención - crédito Andina

Cómo hacer arroz de leche tradicional de la Costa, paso a paso

  1. Hidratar el arroz: en un recipiente, coloca el arroz y cúbrelo con agua durante 15 minutos.
  2. Cocinar el arroz base: lleva a fuego una olla con el arroz hidratado, dos tazas y media de agua tibia, una pizca de sal y la astilla de canela.
  3. Revolver constantemente: cuando el arroz empiece a ablandarse y abrirse, remueve de forma lenta y continua. Este paso es vital para que no se pegue ni se queme.
  4. Añadir azúcar y leche: cuando el arroz esté parcialmente cocido, incorpora dos cucharadas de azúcar y las dos tazas y media de leche entera.
  5. Agregar canela en polvo: disuelve media cucharadita de canela en polvo y sigue removiendo.
  6. Esperar que el arroz absorba la leche: cocina a fuego medio y revuelve regularmente hasta que el arroz absorba la mayor parte del líquido.
  7. Incorporar leche condensada y crema: añade un poco menos de una taza de leche condensada y lo mismo de crema de leche (ambos alrededor de 200 gramos). Baja el fuego para evitar que la mezcla se pegue o suba en exceso.
  8. Agregar vainilla: incorpora la esencia de vainilla y sigue mezclando hasta que todo esté integrado y cremoso.
  9. El secreto, leche en polvo: añade una cucharada y media de leche en polvo para lograr mayor cremosidad. La leche en polvo es el truco que usan las cocineras tradicionales.
  10. Añadir guaspas (pasas): mezcla las pasas en este punto, removiendo suavemente.
  11. Controlar la textura: ajusta la textura según prefieras más líquida o espesa. Recuerda que al enfriar, el arroz de leche se espesa naturalmente.
  12. Servir y decorar: sirve caliente, a temperatura ambiente o frío. Espolvorea canela en polvo al gusto.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 260-300 kcal
  • Carbohidratos: 46 g
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 7-8 g
  • Azúcares: 21-25 g
  • Fibra: <1 g
Sus variaciones incluyen la adición
Sus variaciones incluyen la adición de queso rallado al final o la omisión de pasas, dando espacio a la preferencia familiar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

