Colombia

Petro se refirió a operativo de la Armada en el que se incautó una lancha con 2.8 toneladas de coca: “Sin una bala”

El operativo permitió la captura de una embarcación sospechosa y la detención de tres tripulantes, un colombiano y dos ecuatorianos, en una acción con cooperación internacional

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
28/02/2024 El presidente de Colombia,
28/02/2024 El presidente de Colombia, Gustavo Petro POLITICA INTERNACIONAL Cristian Bayona/LongVisual via Z / DPA

La Armada de Colombia interceptó una lancha rápida en el Pacífico central y decomisó cerca de 2,8 toneladas de clorhidrato de cocaína en una operación que concluyó sin víctimas y con la detención de tres tripulantes.

El operativo, realizado el 29 de octubre de 2025, representa uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico en la región y refuerza la posición de Colombia como líder mundial en incautaciones de drogas ilícitas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La acción se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto “Ayacucho Plus”, durante labores de control y seguridad marítima integral.

Unidades de la Armada, identificadas como 5KOE y BP-448, con apoyo del MPA Jiatfs, detectaron una embarcación sospechosa de alta velocidad equipada con tres motores fuera de borda.

Tras la interdicción marítima, los efectivos abordaron la lancha y aseguraron a los tres tripulantes, uno de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos. En la embarcación se hallaron 94 costales que, por sus características, contenían sustancias ilícitas.

Autoridades navales detuvieron a tres
Autoridades navales detuvieron a tres tripulantes y aseguraron una embarcación con casi tres toneladas de clorhidrato de cocaína, reforzando la posición de Colombia como líder en incautaciones de estupefacientes - crédito captura de pantalla / X

Posteriormente, la lancha y el material incautado fueron trasladados a bordo de la unidad 5KOE, que junto a la BP-448 inició el tránsito hacia las instalaciones de la Egbun. Allí, personal de la Sijin realizó el conteo y las pruebas de identificación de la sustancia.

El procedimiento arrojó un total de 2.796 paquetes rectangulares, que tras la prueba PIHP dieron positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje determinó un peso bruto de 3.254 kilogramos y un peso neto de 2.782 kilogramos.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Sijin, mientras que la droga permanece bajo custodia temporal en la Egbun, siguiendo los protocolos legales correspondientes. El operativo se ejecutó sin que se registraran víctimas fatales, un aspecto que fue destacado en la comunicación oficial.

En declaraciones difundidas a través de redes sociales, se subrayó la eficacia de la Armada en la lucha contra el narcotráfico y se enfatizó la importancia de evitar el uso desproporcionado de la fuerza en este tipo de operaciones.

El decomiso de casi 2.8
El decomiso de casi 2.8 toneladas de cocaína y la captura de tres sospechosos destacan la efectividad de la Armada, que subrayó la importancia de evitar el uso excesivo de la fuerza en sus acciones - crédito captura de pantalla / X

Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”, se afirmó, en referencia a la necesidad de mantener estándares de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos durante los procedimientos antidrogas.

La operación contó con la cooperación internacional del MPA Jiatfs y se inscribe en los esfuerzos coordinados del Plan “Ayacucho Plus”, que busca fortalecer la seguridad marítima y combatir el tráfico de estupefacientes en aguas colombianas.

La Armada reiteró su compromiso con la protección del territorio y la seguridad de la población, resaltando la relevancia de la colaboración entre diferentes unidades y organismos para lograr resultados contundentes.

Con este decomiso, Colombia reafirma su liderazgo en la lucha contra el tráfico de drogas, consolidando su reputación por la efectividad de sus operaciones marítimas y su capacidad para enfrentar los desafíos del narcotráfico a escala global.

Cae red de narcotráfico en el Pacífico colombiano, incautan más de tres toneladas de cocaína

Una operación conjunta de la Armada Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Interpol permitió la incautación de más de tres toneladas de cocaína y la captura de seis personas, incluidos tres miembros activos de la Armada Nacional, en el Pacífico colombiano.

Las autoridades lograron decomisar cargamentos de droga en Ecuador y Tumaco, debilitando la logística de una organización transnacional que operaba con lanchas rápidas y alianzas con disidencias armadas - crédito prensa Armada de Colombia

El decomiso de la droga, realizado en tres acciones distintas, dos en Ecuador y una en Tumaco, Nariño, superó las tres toneladas de clorhidrato de cocaína, impactando de forma directa la capacidad logística y financiera de las redes criminales en la región.

Según las autoridades, la organización movilizaba la droga desde Tumaco utilizando lanchas rápidas tipo Go Fast con destino a Centroamérica y Estados Unidos.

La investigación estableció que la red criminal estaba liderada por dos narcotraficantes con vínculos con el Bloque Occidental Alfonso Cano de las disidencias de las Farc.

El operativo evitó el ingreso de aproximadamente USD85 millones a las estructuras delictivas, debilitando sus sistemas de financiación e inteligencia.

Temas Relacionados

Armada de ColombiaNarcotráficoClorhidrato de cocaínaPacífico centralPlan Ayacucho Plus

Más Noticias

La exministra Carolina Corcho anunció oficialmente que será cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico: “Requerimos 55 senadores, senadoras y 87 representantes”

La exministra de salud promueve una plataforma legislativa basada en la paridad de género y la inclusión social, e impulsa una movilización colectiva para transformar las mayorías parlamentarias

La exministra Carolina Corcho anunció

Petro envió mensaje a sus contradictores y refirió los genocidios en Sudán, Gaza, las muertes en el Caribe y las muertes en Brasil: “la política anticrimen centrada en la muerte está en fracaso total”

Gustavo Petro condenó la ola de violencia en el mundo, y calificó de “fracaso total” la política anticrimen

Petro envió mensaje a sus

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el

Boyacá Chicó vs. América de Cali tendría fecha y estadio: este es el día que se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Este duelo tiene en riesgo la programación de la fecha 19 de la Liga Betplay II-2025, porque los clubes de fútbol exigieron llegar a la penúltima fecha con el calendario al día para disputar los partidos

Boyacá Chicó vs. América de

Un minero resultó atrapado por un deslizamiento en un socavón en Caloto, Cauca

En el sitio del incidente, ocurrido en horas de tarde del 29 de octubre, equipos de bomberos, Defensa Civil y otros cuerpos de rescate trabajaron a contrarreloj para localizar y extraer a la persona afectada

Un minero resultó atrapado por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Karina García reveló detalles de

Karina García reveló detalles de su salida de la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y confesó por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla y con la bandera de Colombia en la cara”

La razón por la que Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

J Balvin y Valentina Ferrer estuvieron dando clases en el colegio de su hijo Río: así les fue

Yina Calderón y Karina García tienen una sola regla que no pueden romper durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

Deportes

El Tour Colombia no se

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

Boyacá Chicó vs. América de Cali tendría fecha y estadio: este es el día que se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”

Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”