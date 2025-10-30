Colombia

Medellín ofrece 2.500 cupos para formación en inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo en la nube: así puede participar

Ciudadanos podrán acceder a cursos virtuales y certificaciones internacionales en 22 rutas de aprendizaje, incluyendo desarrollo de aplicaciones y seguridad informática

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La convocatoria de cursos gratuitos
La convocatoria de cursos gratuitos inicia el 29 de octubre de 2025 y busca posicionar a Medellín como referente nacional en innovación digital - crédito Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, anunció una alianza estratégica con Oracle, una de las principales empresas globales en servicios de tecnología, nube e inteligencia artificial, para ofrecer un mínimo de 2.500 cupos de formación gratuita y certificada para ciudadanos.

De acuerdo con el distrito, la convocatoria estará disponible a partir del 29 de octubre de 2025 y busca posicionar a Medellín como referente nacional en innovación y talento digital. Entre los planes, la administración buscará ampliar este beneficio hasta 2027 para impulsar más cursos gratuitos.

La formación, desarrollada bajo la iniciativa Skill Development Initiative (SDI) de Oracle University, permitirá a los participantes capacitarse y certificarse en una o varias de las 22 rutas de aprendizaje enfocadas en temas tecnológicos de alta demanda, tales como computación en la nube, inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, bases de datos, integración de tecnologías y procesos empresariales (finanzas, ventas y compras, entre otros sectores productivos).

La alianza permitirá certificaciones internacionales
La alianza permitirá certificaciones internacionales en 22 rutas de aprendizaje sobre computación en la nube, IA, ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones - crédito Agencia Sapiencia Medellín

Caber resaltar que la oferta está orientada tanto a profesionales como a jóvenes, técnicos y ciudadanos interesados en fortalecer su perfil digital de acuerdo con las tendencias del mercado laboral global.

Al respecto, Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, afirmó: “Con esta alianza de la Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, 2.500 ciudadanos se formarán en los próximos tres años con Oracle, lo que fortalecerá el ecosistema educativo con el acceso a formación técnica internacional de calidad, mejorará la empleabilidad y proyectará a la ciudad como un territorio líder en innovación y talento digital”.

La formación será completamente virtual y autogestionada, a través de la plataforma Oracle MyLearn. La inscripción se llevará a cabo en la Ciudadela Digital @Medellín, bajo la coordinación de Sapiencia. Durante el proceso, los aspirantes podrán consultar las rutas de formación disponibles y, de acuerdo con su interés y avance, presentar los exámenes requeridos para optar por certificaciones digitales de industria con sello internacional, expedidas directamente por Oracle University.

La oferta educativa está dirigida
La oferta educativa está dirigida a profesionales, jóvenes, técnicos y ciudadanos interesados en fortalecer su perfil digital según tendencias globales - crédito Alcaldía de Medellín.

La vigencia del convenio interinstitucional abarca el periodo 2025-2027, con la posibilidad de aumentar los cupos hasta 10.000 beneficiarios, dependiendo de la demanda y los recursos ejecutados a lo largo de la iniciativa. Los requisitos, así como el detalle de la inscripción y rutas formativas, pueden consultarse en arrobamedellin.edu.co.

Entre los cursos habilitados en esta alianza se destacan:

  • Administre servicios clave de OCI y gestione cargas de trabajo: orientado a quienes buscan adquirir conocimientos en arquitectura de infraestructura utilizando Oracle Cloud Infrastructure, tanto a nivel principiante como avanzado.
  • Desarrollo de aplicaciones en OCI: centrado en el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube utilizando servicios como APEX, además de potenciar habilidades para crear soluciones de bajo código.
  • Administrar y migrar servicios de base de datos en OCI: dirigido a profundizar en la administración de bases de datos autónomas y migración de servicios a la nube, ideal para quienes desean perfeccionar su perfil como DBA.
  • Soluciones de seguridad, identidad y cumplimiento en OCI: enfocado en la reducción de riesgos y amenazas en las cargas de trabajo en la nube mediante herramientas de seguridad integradas de Oracle.
  • Certifíquese en Oracle Fusion Cloud Applications Foundations: proporciona conocimientos sobre las aplicaciones de Oracle Cloud, demostraciones prácticas y estrategias de diseño, preparando a los estudiantes para el examen de Foundation Associate.
  • Soluciones de IA de Oracle: facilita la comprensión de los principios básicos de la inteligencia artificial aplicada en OCI, el desarrollo y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y la creación de asistentes digitales basados en IA.
El convenio entre Medellín y
El convenio entre Medellín y Oracle tendrá vigencia hasta 2027 y podría ampliar los cupos hasta 10.000 beneficiarios según la demanda - crédito Alcaldía de Medellín

Las certificaciones se obtendrán tras cumplir con los requisitos y aprobar los exámenes de cada ruta en la plataforma. Según la demanda y el avance de los inscritos, la cantidad de cupos podrá ampliarse, lo que sería un impulso adicional en la formación para el capital humano de Medellín y el crecimiento del ecosistema tecnológico local.

