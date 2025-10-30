Colombia

Hombre se desmayó y cayó a la vía férrea en la estación San Antonio del metro de Medellín

La rápida reacción de los pasajeros y del personal del sistema permitió su rescate antes de que pasara algún convoy

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Momento en que un hombre se desmaya y cae a la vía férrea en la estación San Antonio del Metro de Medellín; fue rescatado a tiempo por pasajeros y personal del sistema.

En la tarde del pasado miércoles, 29 de octubre, un usuario del Metro de Medellín cayó a la vía férrea de la estación San Antonio, en la línea A, luego de sufrir un desmayo mientras esperaba el tren en la plataforma con dirección hacia La Estrella.

De acuerdo con la información suministrada por la empresa de transporte, el hecho ocurrió cuando el hombre perdió el conocimiento y cayó inconsciente a la vía, por la cual no circulaba ningún tren en ese momento.

“El caso se presentó en la estación San Antonio (línea A). El usuario se desmaya, cae a la vía por la cual no circulaba ningún tren en ese momento y es ayudado por personal Metro y personas que estaban en la plataforma”, indicó el Metro de Medellín.

Pasajeros y personal del Metro intervinieron de inmediato

El hecho fue registrado en video por algunos pasajeros que se encontraban en el lugar y que difundieron las imágenes en redes sociales. En ellas se observa el momento en que el usuario se desploma al borde del andén y cae al carril de los trenes.

El usuario fue auxiliado por
El usuario fue auxiliado por pasajeros y personal del Metro de Medellín tras desmayarse y caer a la vía férrea en la estación San Antonio. - crédito Metro de Medellín y captura de video

De inmediato, tres personas descendieron a la vía para auxiliarlo y subirlo nuevamente a la plataforma, mientras el personal del sistema activaba los protocolos de emergencia. La acción se realizó con rapidez y antes de que arribara algún tren a la estación, evitando así una posible tragedia.

Uno de los testigos del suceso expresó según El Colombianouna persona cayó a la vía del metro por desmayo. Gracias a Dios lograron parar el metro para poderlo rescatar”.

Posteriormente, el personal del Metro de Medellín se encargó de brindarle atención al usuario. “Se brindan los primeros auxilios y posteriormente es atendido por personal de atención prehospitalaria”, señaló la empresa.

El usuario fue atendido y se encuentra fuera de peligro

Según informó el Metro de Medellín, el hombre fue estabilizado en la misma estación y posteriormente atendido por personal médico especializado. Hasta el momento, se desconocen las causas del desmayo, pero se confirmó que el usuario se encuentra fuera de peligro.

El incidente no generó afectaciones en la operación del sistema, ya que ocurrió antes de que llegara un tren a la plataforma. Los demás pasajeros que se encontraban en el lugar colaboraron con las autoridades del sistema y mantuvieron el orden mientras se realizaban las labores de atención.

El Metro de Medellín activó
El Metro de Medellín activó sus protocolos de emergencia y brindó los primeros auxilios al usuario afectado en la estación San Antonio.- crédito Metro de Medellín

El Metro de Medellín reafirmó su capacidad de respuesta ante emergencias

La empresa informó que cuenta con el personal y los elementos necesarios para atender este tipo de situaciones en cualquiera de sus estaciones. “El usuario se desmaya, cae a la vía por la cual no circulaba ningún tren en ese momento y es ayudado por personal Metro y personas que estaban en la plataforma”, reiteró la entidad.

El sistema de transporte resaltó la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones del personal en caso de emergencias, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

La estación San Antonio, punto estratégico del sistema

La estación San Antonio es una de las más importantes del Metro de Medellín, al conectar tres de las principales líneas del sistema: la Línea A, que recorre la ciudad de norte a sur; la Línea B, que comunica el occidente con el centro; y el tranvía de Ayacucho, que se extiende hacia la comuna 8 – Villa Hermosa.

Debido a su ubicación en el centro de Medellín y a su alto flujo de pasajeros, la estación es un punto estratégico dentro de la red y cuenta con personal permanente de atención y seguridad.

El incidente no generó afectaciones
El incidente no generó afectaciones en la operación del sistema, que continuó prestando servicio con normalidad tras la atención del caso. - crédito Metro de Medellín

Antecedentes recientes en el sistema

Este incidente ocurrió pocos días después de que el Metro de Medellín reportara una emergencia el pasado lunes 20 de octubre, que obligó a un cierre temporal del servicio entre las estaciones El Poblado y Aguacatala. La situación fue controlada por la empresa y el servicio restablecido en el menor tiempo posible.

Aunque el hecho registrado en la estación San Antonio no pasó a mayores, la empresa recordó que continúa fortaleciendo sus protocolos de atención y prevención de emergencias en todas las líneas del sistema.

