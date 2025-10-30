Colombia

Gustavo Petro propuso que Colombia denuncie ante la ONU los bombardeos de Estados Unidos al Caribe

El mandatario colombiano reaccionó a un informe de Amnistía Internacional que califica de ilegales las acciones militares de Estados Unidos y pidió intervención de la comunidad internacional para cesar estas operaciones

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Petro busca que Colombia se
Petro busca que Colombia se sume al debate internacional sobre estas operaciones, reafirmando su postura histórica de rechazo a intervenciones militares estadounidenses y protegiendo la soberanía regional - crédito Colprensa y EFE

El presidente Gustavo Petro señaló que Colombia debe denunciar ante la ONU y exigir el cese de las operaciones militares en el Caribe, tras un informe de Amnistía Internacional que calificó los bombardeos de ilegales y pidió intervención del Congreso de Estados Unidos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Colombia debe presentar una proposición en Naciones Unidas pidiendo el cese de la agresión al Caribe, en reacción al reporte internacional que documenta las acciones militares estadounidenses en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta no es la primera vez que el mandatario colombiano se pronuncia sobre los bombardeos de EE. UU.; en varias oportunidades ha rechazado las operaciones aéreas en el Caribe y América Latina, argumentando que violan el derecho internacional y afectan la soberanía regional.

El presidente rechazó en varias
El presidente rechazó en varias oportunidades las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe - crédito @petrogustavo/X

El Informe de Amnistía Internacional citado por Petro

Amnistía Internacional denunció que “los ataques aéreos de EE. UU. en América Latina y el Caribe, que han causado al menos 57 muertes desde principios de septiembre, son ilegales, y el Congreso debe actuar ahora para impedir que el gobierno continúe con estos bombardeos”.

Daphne Eviatar, directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional EE. UU., afirmó que “la administración ni siquiera ha nombrado a sus víctimas, ni proporcionado evidencia de sus presuntos delitos. Pero, incluso si lo hiciera, matar intencionalmente a personas acusadas de cometer delitos que no representan una amenaza inmediata a la vida es asesinato, punto”.

El informe señala que los ataques han sido ejecutados por el Comando Sur estadounidense bajo órdenes de la administración Trump, sin pruebas de amenaza inminente y sin intentar detener o capturar los objetivos, acciones que califican como ejecuciones extrajudiciales. Según el reporte, ni los narcotraficantes ni sus embarcaciones representan un riesgo inmediato de vida que justifique el uso de fuerza letal.

El ejército estadounidense atacó otro barco en el Pacífico que, según afirmó, traficaba drogas - crédito X

Amnistía Internacional resalta que el Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de guerra y que Estados Unidos no está en conflicto armado con la región. Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de la organización, indicó que “las leyes de guerra simplemente no aplican aquí. El Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de combate donde el ejército pueda bombardear embarcaciones que la Casa Blanca afirma llevan enemigos”.

El informe también critica la justificación de Estados Unidos basada en la lucha contra los carteles de drogas, subrayando que estas operaciones deberían ser tareas de aplicación de la ley, sujetas a derechos humanos y con uso de fuerza letal solo en caso de amenaza inmediata. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que “la vida humana no puede quedar a merced del capricho de un gobernante. Ningún presidente tiene derecho a matar arbitrariamente y sin rendición de cuentas”.

Llamado a la acción del Congreso de EE. UU.

Amnistía Internacional instó al Congreso
Amnistía Internacional instó al Congreso de EE. UU. a detener los ataques y garantizar justicia - crédito Cámara de Representantes de Estados Unidos

Amnistía Internacional instó al Congreso estadounidense a detener los ataques y garantizar que los responsables directos y quienes ordenaron las acciones sean llevados ante la justicia, pues el reporte subraya que el presidente Trump y altos funcionarios se han atribuido públicamente la responsabilidad de las muertes, sin atender a la supervisión congresional ni al derecho internacional.

Con su propuesta ante la ONU, Petro busca que Colombia se sume al debate internacional sobre estas operaciones y promueva medidas para el cese de los ataques en el Caribe y Pacífico, reafirmando su postura de rechazo a las intervenciones militares estadounidenses en la región y enfatizando la protección de los derechos humanos, la paz regional, la autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos, el fortalecimiento del multilateralismo y el respeto al derecho internacional como principios esenciales de la política exterior colombiana.

Temas Relacionados

Gustavo PetroONUEstados UnidosBombardeosCaribePacíficoAmnistía Internacional}Colombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: bloqueos en la calle 100 con Autopista Norte y la Avenida NQS

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el

“No es cierto que mis bienes están embargados”: exalcalde de La Estrellita responde a rumores de su proceso judicial

Juan Sebastián Abad aseguró que la información difundida sobre su situación con la justicia busca perjudicar su trayectoria política, ya que los datos compartidos están desactualizados

“No es cierto que mis

Fenalco pidó a Galán levantar la restricción de motos en Halloween: “Miles de trabajadores se verán afectados”

El gremio argumenta que la medida golpea al comercio y limita la movilidad de quienes dependen de este medio para cumplir sus turnos nocturnos

Fenalco pidó a Galán levantar

El video del asalto a Mafe Méndez en plena transmisión se vuelve viral y desata debate: “Lección aprendida”

Seguidores de la creadora de contenido expresaron opiniones divididas tras el incidente, entre mensajes de apoyo, críticas y advertencias sobre los peligros de realizar transmisiones en zonas concurridas de la capital colombiana

El video del asalto a

Estos fueron los movimientos en Bogotá de ‘el Viejo’, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: estuvo muy cerca del precandidato

Las autoridades comprobaron que Simeón Pérez Marroquín siguió personalmente al senador del Centro Democrático y coordinó los pagos a los autores materiales del hecho

Estos fueron los movimientos en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estas son las zonas en

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

ENTRETENIMIENTO

El video del asalto a

El video del asalto a Mafe Méndez en plena transmisión se vuelve viral y desata debate: “Lección aprendida”

Aida Victoria Merlano mostró por primera vez el rostro de su hijo Emiliano en redes sociales: ¿a quién se parece?

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100, estas son las primeras cien canciones más escuchadas en el país: Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Deportes

Así quedó la programación de

Así quedó la programación de las semifinales de la Copa Colombia: arrancará antes de lo esperado

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Las historias de Maradona en Colombia: del mejor gol hasta la tentación del dinero con el cartel de Cali

Barras bravas de Atlético Nacional fueron paradas en seco en Villavicencio: más de 100 armas les fueron decomisadas