El video del asalto a Mafe Méndez en plena transmisión se vuelve viral y desata debate: “Lección aprendida”

El reciente robo sufrido por la influencer Mafe Méndez durante una transmisión en vivo en Bogotá generó un intenso debate en redes sociales sobre la seguridad en la capital colombiana y la exposición de los creadores de contenido digital.

El incidente, que quedó registrado en video mientras Mafe viajaba como copiloto en una motocicleta, puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes comparten su día a día en plataformas como TikTok e Instagram.

Mafe Méndez, cuyo nombre completo es María Fernanda Méndez Gómez, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entorno digital en Colombia.

Con 31 años y una comunidad que supera los tres millones y medio de seguidores en Instagram, la creadora de contenido ha construido una carrera basada en la cercanía con su audiencia, compartiendo tanto colaboraciones con marcas reconocidas como aspectos personales de su vida, entre ellos problemas de salud y experiencias cotidianas.

El robo ocurrió cuando Mafe realizaba una transmisión en vivo desde una motocicleta, interactuando con sus seguidores. En el video, se observa cómo la influencer, atenta a su entorno, pronuncia: “Nada va a pasar”, mientras mira a su alrededor.

Instantes después, la pantalla se oscurece abruptamente, señalando el momento exacto en que un desconocido le arrebata el teléfono de las manos. La propia Mafe relató lo sucedido en sus redes sociales, en las que escribió: “Amigos, me robaron el celular, quedó grabado en el en vivo que estaba haciendo en TikTok. Lección aprendida, cuiden mucho sus pertenencias”.

La reacción de la comunidad digital no se hizo esperar. Los comentarios en la publicación de Mafe reflejaron una mezcla de humor, reproche y solidaridad. Algunos seguidores tomaron el hecho con ligereza, mientras que otros cuestionaron la decisión de realizar una transmisión en vivo en plena vía pública de Bogotá, una ciudad donde la inseguridad es una preocupación constante.

Entre los mensajes destacados se encuentran: “Hermana, jaja, pero es que ¿a quién se le ocurre hacer eso?”, “A quién se le ocurre en sus cinco sentidos en Colombia Bogotá hacer un en vivo en la calle en una moto y por una avenida. Mafe te buscaste tu robo sola” y “Ay tengo emociones encontradas, es como risa y odio al mismo tiempo”.

El video del robo se viralizó rápidamente, generando sorpresa y preocupación entre los usuarios de redes sociales. Muchos internautas señalaron que este tipo de delitos se han vuelto frecuentes en la ciudad, y aprovecharon la ocasión para advertir sobre la importancia de proteger los objetos personales en espacios públicos.

Otros compartieron experiencias similares, mostrando empatía hacia la influencer y lamentando la situación.

Mafe, por su parte, agradeció no haber sufrido lesiones durante el incidente y aseguró que, tras lo ocurrido, será mucho más cautelosa al utilizar su teléfono en la calle. La creadora de contenido enfatizó la necesidad de extremar precauciones, especialmente al portar dispositivos de alto valor en zonas concurridas de la capital.

¿Qué le pasó a Mafe Méndez en EE. UU.?

La trayectoria de Mafe Méndez en redes sociales ha estado marcada por la transparencia con la que comparte episodios personales. En una ocasión anterior, la influencer relató a sus seguidores un grave problema de salud que enfrentó en Estados Unidos.

Según explicó en un video, un intenso dolor abdominal la obligó a recibir atención médica de urgencia, siendo trasladada en ambulancia y permaneciendo una semana en cuidados intensivos.

“Amigos, tengo una hemorragia interna abdominal. Esa hinchazón en el abdomen es pura sangre”, detalló Mafe, quien agradeció la labor de los médicos y expresó su gratitud por haber superado la crisis.