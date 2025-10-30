Denuncian ‘masacre laboral’ en la Alcaldía de Girón tras 37 despidos en una semana y piden intervención

Panorámica del municipio de Girón (Santander), donde exfuncionarios denunciaron una “masacre laboral” tras la desvinculación de 37 empleados en una semana. - Crédito: @AlcaldiaGiron / X

En los últimos días, varios exfuncionarios del municipio de Girón, Santander, denunciaron una serie de desvinculaciones laborales que, según ellos, han afectado a al menos 37 personas. Las medidas se tomaron tras la llegada de Fredy Cáceres al cargo de alcalde encargado, designado temporalmente por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, mientras se elige un nuevo titular.

La designación se dio luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del alcalde Campo Elías Ramírez, al confirmar que incurrió en doble militancia, dejando sin efecto su credencial para el periodo 2024-2027.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los casos reportados se encuentra el de una trabajadora que fue retirada de su cargo pese a encontrarse en periodo de lactancia, hecho que, según los denunciantes, vulneraría derechos de maternidad y podría constituir una irregularidad laboral. También se ha denunciado la salida de otro funcionario con un hijo recién nacido y cuya esposa no tiene empleo.

Exservidores públicos y contratistas aseguraron que se les pidió la renuncia protocolaria, pese a que inicialmente se les había garantizado estabilidad. En áreas como comunicaciones y ordenamiento territorial, varios empleados fueron retirados sin explicaciones adicionales, lo que ha generado preocupación por el impacto en los proyectos institucionales y sociales del municipio.

Procuraduría abre investigación disciplinaria

De acuerdo con un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación fechado el 29 de octubre, el órgano de control abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde encargado Fredy Cáceres. La medida busca determinar si las decisiones adoptadas durante su administración provisional configuraron una extralimitación de funciones o afectaron derechos fundamentales de los funcionarios retirados.

Sede de la Procuraduría General de la Nación, entidad que abrió una investigación disciplinaria por los despidos masivos registrados en la Alcaldía de Girón. - crédito Colprensa

Dentro de la Alcaldía se emitieron actos administrativos que declararon la insubsistencia de varios funcionarios. Uno de esos documentos, firmado por Cáceres, se refiere a la desvinculación de una servidora de libre nombramiento y remoción e invoca la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que permite la terminación de este tipo de empleos por pérdida de confianza sin que sea necesaria una motivación adicional.

Denuncias de presunto desvío de poder

El exfuncionario Carlos Álvarez calificó la situación como “una avalancha de despidos masivos” y afirmó que los movimientos en la administración municipal podrían tener fines políticos. “No se entiende cómo una persona que va a estar solo ocho o diez días cambia completamente el gabinete. Es algo injustificado”, declaró en entrevista con Caracol Radio.

Álvarez aseguró que las quejas ya fueron radicadas ante la Procuraduría General de la Nación y pidió medidas cautelares frente a la Gobernación de Santander. Según dijo, el equipo que acompaña al alcalde encargado estaría vinculado a sectores políticos cercanos al gobernador Juvenal Díaz Mateus, lo que consideró un posible “desvío de poder”.

“Lo que está sucediendo lo comparo yo con la avalancha del 2005, es una avalancha de despidos masivos en contra del actual gobierno”, señaló. Añadió que hasta el momento “siguen los despidos” y que entre los afectados hay funcionarios en condiciones vulnerables. “Hay personas, madres en situación de lactancia, hay otro funcionario que está esperando un hijo, cuya esposa no trabaja”, sostuvo ante el medio.

Álvarez también denunció que las decisiones estarían siendo parte de una estrategia política impulsada por sectores afines al gobernador Juvenal Díaz. “Nos comentan que estas son instrucciones del gobernador Juvenal Díaz Mateus”, manifestó, y recordó que “el equipo que llegó acompañando al alcalde, que está designado solo por 10 días, fue el mismo que estuvo en campaña con el candidato a la alcaldía de Girón que perdió”.

Campo Elías Ramírez y Fredy Cáceres, figuras centrales del gobierno municipal tras los recientes cambios administrativos en Girón. - crédito Alcaldía Girón

El exfuncionario informó que interpuso la queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, argumentando un presunto desvío de poder. Según explicó, la decisión se sustentó en hechos notorios, como la participación de funcionarios de la Gobernación en actividades políticas dentro del municipio.

“Apenas el Consejo de Estado estaba revisando lo de nuestro municipio, estaba haciendo campaña el señor Luis Díaz Mateus, con el asesor del gobernador William Mantilla y pues obviamente es súper notorio”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado al Ministerio Público: “Exigimos a la Procuraduría que tome una medida cautelar a la Gobernación de Santander, porque no hay garantías para el proceso electoral que vamos a tener en los próximos días o meses”.

Alcalde encargado niega irregularidades

El alcalde encargado Fredy Cáceres negó haber despedido a una mujer con licencia de maternidad y afirmó que se revisaron 17 casos de funcionarios con presunto fuero de maternidad o paternidad, de los cuales 13 fueron ratificados como válidos según la jurisprudencia vigente, mientras que cuatro “presentaban dudas razonables y mala intención”.

Explicó que uno de los casos correspondía a una secretaria administrativa que presuntamente liquidó su contrato cuatro días después de recibir notificación judicial, lo que habría generado sospechas sobre la intención de mantener el cargo. Señaló que aunque existen fallos que extienden la protección de madres hasta por dos años, también hay jurisprudencia que la limita a seis meses.

Cáceres aseguró que más de la mitad de los nuevos nombramientos corresponden a funcionarios de carrera administrativa y que en su mayoría son del municipio. “No estamos trayendo gente de Bucaramanga, Florida o Piedecuesta. La mayoría son de Girón”, dijo.

También indicó que los cargos clave, como contratación, tesorería, jurídica e infraestructura, se mantienen sin cambios, incluso en casos donde los funcionarios no tienen fuero. “No confío en ellos, pero reconozco su trabajo y resultados”, señaló según El Tiempo.

Fredy Cáceres, alcalde encargado de Girón, explicó que los despidos se realizaron conforme a la ley y negó irregularidades en el proceso de desvinculación. - crédito Alcaldía de Girón

Procuraduría verificará posibles vulneraciones de derechos laborales

La Procuraduría General de la Nación investigará si en el proceso de desvinculación se vulneraron derechos laborales o si existió intervención indebida de funcionarios de la Gobernación de Santander.

Mientras se adelanta la investigación, las autoridades departamentales mantienen la designación de Fredy Cáceres como alcalde encargado hasta que se convoquen las elecciones atípicas que definirán al nuevo mandatario municipal para el periodo 2024-2027.