Colombia

Denuncian ‘masacre laboral’ en la Alcaldía de Girón tras 37 despidos en una semana y piden intervención

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para determinar si el encargado, Fredy Cáceres, incurrió en extralimitación de funciones o vulneración de derechos durante los recientes cambios administrativos

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Panorámica del municipio de Girón
Panorámica del municipio de Girón (Santander), donde exfuncionarios denunciaron una “masacre laboral” tras la desvinculación de 37 empleados en una semana. - Crédito: @AlcaldiaGiron / X

En los últimos días, varios exfuncionarios del municipio de Girón, Santander, denunciaron una serie de desvinculaciones laborales que, según ellos, han afectado a al menos 37 personas. Las medidas se tomaron tras la llegada de Fredy Cáceres al cargo de alcalde encargado, designado temporalmente por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, mientras se elige un nuevo titular.

La designación se dio luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del alcalde Campo Elías Ramírez, al confirmar que incurrió en doble militancia, dejando sin efecto su credencial para el periodo 2024-2027.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los casos reportados se encuentra el de una trabajadora que fue retirada de su cargo pese a encontrarse en periodo de lactancia, hecho que, según los denunciantes, vulneraría derechos de maternidad y podría constituir una irregularidad laboral. También se ha denunciado la salida de otro funcionario con un hijo recién nacido y cuya esposa no tiene empleo.

Exservidores públicos y contratistas aseguraron que se les pidió la renuncia protocolaria, pese a que inicialmente se les había garantizado estabilidad. En áreas como comunicaciones y ordenamiento territorial, varios empleados fueron retirados sin explicaciones adicionales, lo que ha generado preocupación por el impacto en los proyectos institucionales y sociales del municipio.

Procuraduría abre investigación disciplinaria

De acuerdo con un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación fechado el 29 de octubre, el órgano de control abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde encargado Fredy Cáceres. La medida busca determinar si las decisiones adoptadas durante su administración provisional configuraron una extralimitación de funciones o afectaron derechos fundamentales de los funcionarios retirados.

Sede de la Procuraduría General
Sede de la Procuraduría General de la Nación, entidad que abrió una investigación disciplinaria por los despidos masivos registrados en la Alcaldía de Girón. - crédito Colprensa

Dentro de la Alcaldía se emitieron actos administrativos que declararon la insubsistencia de varios funcionarios. Uno de esos documentos, firmado por Cáceres, se refiere a la desvinculación de una servidora de libre nombramiento y remoción e invoca la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que permite la terminación de este tipo de empleos por pérdida de confianza sin que sea necesaria una motivación adicional.

Denuncias de presunto desvío de poder

El exfuncionario Carlos Álvarez calificó la situación como “una avalancha de despidos masivos” y afirmó que los movimientos en la administración municipal podrían tener fines políticos. “No se entiende cómo una persona que va a estar solo ocho o diez días cambia completamente el gabinete. Es algo injustificado”, declaró en entrevista con Caracol Radio.

Álvarez aseguró que las quejas ya fueron radicadas ante la Procuraduría General de la Nación y pidió medidas cautelares frente a la Gobernación de Santander. Según dijo, el equipo que acompaña al alcalde encargado estaría vinculado a sectores políticos cercanos al gobernador Juvenal Díaz Mateus, lo que consideró un posible “desvío de poder”.

“Lo que está sucediendo lo comparo yo con la avalancha del 2005, es una avalancha de despidos masivos en contra del actual gobierno”, señaló. Añadió que hasta el momento “siguen los despidos” y que entre los afectados hay funcionarios en condiciones vulnerables. “Hay personas, madres en situación de lactancia, hay otro funcionario que está esperando un hijo, cuya esposa no trabaja”, sostuvo ante el medio.

Álvarez también denunció que las decisiones estarían siendo parte de una estrategia política impulsada por sectores afines al gobernador Juvenal Díaz. “Nos comentan que estas son instrucciones del gobernador Juvenal Díaz Mateus”, manifestó, y recordó que “el equipo que llegó acompañando al alcalde, que está designado solo por 10 días, fue el mismo que estuvo en campaña con el candidato a la alcaldía de Girón que perdió”.

Campo Elías Ramírez y Fredy
Campo Elías Ramírez y Fredy Cáceres, figuras centrales del gobierno municipal tras los recientes cambios administrativos en Girón. - crédito Alcaldía Girón

El exfuncionario informó que interpuso la queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, argumentando un presunto desvío de poder. Según explicó, la decisión se sustentó en hechos notorios, como la participación de funcionarios de la Gobernación en actividades políticas dentro del municipio.

“Apenas el Consejo de Estado estaba revisando lo de nuestro municipio, estaba haciendo campaña el señor Luis Díaz Mateus, con el asesor del gobernador William Mantilla y pues obviamente es súper notorio”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado al Ministerio Público: “Exigimos a la Procuraduría que tome una medida cautelar a la Gobernación de Santander, porque no hay garantías para el proceso electoral que vamos a tener en los próximos días o meses”.

Alcalde encargado niega irregularidades

El alcalde encargado Fredy Cáceres negó haber despedido a una mujer con licencia de maternidad y afirmó que se revisaron 17 casos de funcionarios con presunto fuero de maternidad o paternidad, de los cuales 13 fueron ratificados como válidos según la jurisprudencia vigente, mientras que cuatro “presentaban dudas razonables y mala intención”.

Explicó que uno de los casos correspondía a una secretaria administrativa que presuntamente liquidó su contrato cuatro días después de recibir notificación judicial, lo que habría generado sospechas sobre la intención de mantener el cargo. Señaló que aunque existen fallos que extienden la protección de madres hasta por dos años, también hay jurisprudencia que la limita a seis meses.

Cáceres aseguró que más de la mitad de los nuevos nombramientos corresponden a funcionarios de carrera administrativa y que en su mayoría son del municipio. “No estamos trayendo gente de Bucaramanga, Florida o Piedecuesta. La mayoría son de Girón”, dijo.

También indicó que los cargos clave, como contratación, tesorería, jurídica e infraestructura, se mantienen sin cambios, incluso en casos donde los funcionarios no tienen fuero. “No confío en ellos, pero reconozco su trabajo y resultados”, señaló según El Tiempo.

Fredy Cáceres, alcalde encargado de
Fredy Cáceres, alcalde encargado de Girón, explicó que los despidos se realizaron conforme a la ley y negó irregularidades en el proceso de desvinculación. - crédito Alcaldía de Girón

Procuraduría verificará posibles vulneraciones de derechos laborales

La Procuraduría General de la Nación investigará si en el proceso de desvinculación se vulneraron derechos laborales o si existió intervención indebida de funcionarios de la Gobernación de Santander.

Mientras se adelanta la investigación, las autoridades departamentales mantienen la designación de Fredy Cáceres como alcalde encargado hasta que se convoquen las elecciones atípicas que definirán al nuevo mandatario municipal para el periodo 2024-2027.

Temas Relacionados

masacre laboralFredy Cáceresdespidos en la Alcaldía de GirónProcuraduríaCampo Elías Ramírezdenuncias laboralesColombia-Noticias

Más Noticias

Senador ‘Wally’ Rodríguez sobre la lista cremallera: “Hay que irle bajando a esa inclusión obligatoria”

El candidato consideró que el trabajo político de las mujeres ya se refleja en las urnas y propuso que, en futuras elecciones, las listas del Pacto Histórico se construyan bajo criterios de democracia plena y sin obligatoriedad de alternancia de género

Senador ‘Wally’ Rodríguez sobre la

Policía Nacional revisa más de 130 solicitudes de reintegro: el general Rincón define tiempos y condiciones

El nuevo director de la Policía, general William Rincón, anunció en Medellín que un comité especial evalúa las solicitudes de reincorporación de oficiales retirados para fortalecer el componente operativo de la institución

Policía Nacional revisa más de

Disidencias de Mordisco reanudan construcción de vía ilegal en Jamundí pese a advertencias de la Gobernación del Valle

Las disidencias del frente Jaime Martínez avanzan con una carretera entre San Antonio y Ampudia, en Jamundí, pese a las medidas anunciadas por la Gobernación del Valle del Cauca

Disidencias de Mordisco reanudan construcción

La CRA suspendió el proyecto que buscaba cambiar las tarifas del servicio de aseo en Colombia: esto pasó

El proceso para modificar el esquema tarifario en zonas urbanas quedó aplazado porque se presentó una recusación formal contra una de las integrantes de la Comisión de Regulación

La CRA suspendió el proyecto

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este jueves

La restricción vehicular en la ciudad varía todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa: qué vehículos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP otorgó beneficio judicial

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

ENTRETENIMIENTO

Ana Cristina Botero reveló que

Ana Cristina Botero reveló que tuvo novios “posesivos” y que Jorge Barón fue uno de ellos: “No quieren que uno sea actriz”

31 películas imperdibles para una noche de Halloween en Colombia: lista no apta para asustadizos

Manuela, del ‘Desafío del Siglo XXI’, perdió una millonada en el último reto, pero se fue con los bolsillos llenos: “Me tocó”

“Sabía que me iba a morir ahí”: el padre Chucho reveló detalles del asalto del que fue víctima en Ecuador

Soda Stereo anunció su regreso a Colombia con ‘Ecos’, su nuevo espectáculo: todo lo que debe saber

Deportes

Millonarios y Once Caldas se

Millonarios y Once Caldas se mataron juntos en la Liga BetPlay: empate sin goles en El Campín

Juan Pablo Montoya reveló que solo vio un partido en su vida “por obligación”: fue uno de los más importantes de la selección Colombia

América de Cali habría desconocido a una de sus viejas figuras para no pagarle pensión: “No deja de ser triste”

Richard Ríos protagonizó ‘maradoneana’ asistencia con Benfica: el colombiano participó en clasificación en Copa de Portugal

Santiago Mosquera dejó vivo a Santa Fe en la Liga BetPlay en Barranquilla: venció a Junior por 2-1 en la fecha 18